Vigdis Hjorth i ny bok: Brøt med familien for 30 år siden

Nå snakker Vigdis Hjorth (58) ut om konflikten med søsteren Helga og familien.

«Jeg brøt med dem for mange, mange år siden. Vi kjenner ikke hverandre», sier Vigdis Hjorth i samtaleboken «Vigids, del for del» skrevet av Kaja Schjerven Mollerin.

Boken kommer ut i dag, bare én måned uker etter at søsteren Helga Hjorts bokbombe «Fri vilje» kom ut i midten av august, en roman som er et motsvar til Vigdis Hjorths «Arv og miljø». Utgangspunktet for romanen var at Helga Hjorth følte seg og familien utlevert i søsterens roman.

Vigdis Hjorth har ikke villet kommentere søsterens motroman, men VG kjenner til at Kaja Schjerven Mollerins bok ble utsatt nettopp for å få med en del om romankonflikten med søsteren.

Ble ikke overrasket over søsterens bok



I boken spør intervjuer Kaja Schjerven Mollerin om hvordan familien har forholdt seg til dekningen av boka de siste månedene.

Vigdis Hjorth svarer:

«– Det vet jeg ikke. Jeg har ikke kontakt med dem.»

I boken forteller Vigdis Hjorth at hun ikke ble overrasket over motytringen til søsteren.

«– Det var nesten som forventet. Selv om jeg ikke har kontakt med primærfamilien min, har jeg hatt mine erfaringer med dem.»

Diskuterer virkelighet



Samtaleboken med Vigdis Hjorth ble varslet lenge før Helga Hjorths roman kom ut og handler først om fremst om Hjorths forfatterskap og karriere, fra debuten som barnebokforfatter tidlig på 1980-tallet til utgivelsen av hennes hittil siste roman, «Arv og miljø».

Den lange samtalen mellom henne og Kaja Schjerven Mollerin har foregått mellom desember 2015 og fremt til nå i september. Virkelighet og virkelighetslitteratur er en viktig del av samtalen:

«Det blir feil å lese romanen «Arv og miljø» som en bevisføring for noe forfatteren, altså jeg, skulle ha opplevd», sier Vigdis Hjorth i samtaleboken.

«Ingunn Økland skrev i fjor at du begår overtramp ved å gjengi private brev og e-poster skrevet av andre. Søsteren din Helga sier det samme nå. Er det en rimelig innvending?» spør forfatter Schjerven Mollerin.

Vigdis Hjorth svarer:

«De brevene og e-postene jeg gjengir direkte i romanen, har jeg fått tillatelse til å bruke. I de tilfellene jeg ikke har spurt om tillatelse, gjengir jeg ikke direkte».

– Umulig å forsvare seg



I «Arv og miljø» skriver Vigdis Hjorth om konflikter rundt et arveoppgjør og ting som virvles opp da faren dør. Det handler blant annet om en far som begår overgrep. Boken vant både Bokhandlerprisen og Kritikerprisen.

Helga Hjorth på sin side har uttalt til at hun kjente igjen «alt som ble beskrevet» da søsterens roman kom ut:

«Jeg kjente igjen alt som ble beskrevet i anmeldelsene. Hyttene på Toffelsø og kranglingen om testamentet og om takstene, sykehusinnleggelsen til mamma, pappas fall i trappen, Veras tale på revisorkontoret; hver eneste episode anmelderne hentet ut av romanen for å ramme inn beskrivelsen av Veras litterære verk, var hentet fra vårt liv, mitt liv.»

Til VG uttalte hun:

– Har du blitt gjort til romanfigur mot din vilje, vil du erfare at det blir så å si umulig å forsvare seg. Så falt jeg ned på at ideen om å skrive en roman om erfaringene ville være den beste måten å gjøre det på, forteller Helga Hjort til VG.

– Virker fremmed



Nå sier Vigdis Hjorth at hun ikke kjenner seg igjen i Helga Hjorths fremstilling i «Fri vilje».

ROMANSTRID: I august kom Helga Hjorth sitt svar på søstren Vigdis Hjorths bok «Arv og miljø». Nå går Vigdis dypt inn i konflikten i en ny samtalebok. Foto: Jørgen Braastad (VG)/Sturlason

Hun sier i samtaleboken at hun særlig ikke kjenner seg igjen i de idylliske beskrivelsene av familielive i lillesøsterens bok - og at det virker helt fremmed for henne. Men Vigdis Hjorth er også tydelig på at romanen til søsteren illustrerer det som er hennes eget hovedpoeng i «Arv og miljø»: At det som er virkelig for en, er ikke virkelig for en annen.

NØDVENDIG: Vigdis Hjorth sier at hun ikke trenger søsteren Helgas velsignelse - og at for henne har «det har vært helt nødvendig» å skrive romanen «Arv og miljø». Foto: Jørgen Braastad , VG

«Jeg har skrevet mye som er mer eller mindre selvbiografisk, og jeg har brutt med min primærfamilie for nærmere tretti år siden, og innenfor familien har vi ulike fortellinger om hva vi har vært med på.» sier hun i den nye boken - der hun også kommenterer hun også hvordan hun selv blir fremstilt i søsterens roman - der hun har fått navnet Vera. Hun mener at slik denne storesøsteren er portrettert i «Fri vilje», så skjønner hun godt at hun er en belastning for familien.

Kommenterer overgrepene



Og på spørsmål fra intervjuer om hva hun synes om at søsteren har skrevet boka, svarer hun at søsteren er i sin fulle rett til å skrive den, men at regnestykkene ikke går opp:

«Hun sier alt i min bok er sant, bare ikke overgrepshistorien.» sier Vigdis Hjorth i samtaleboken.

Hun mener søsterens partier der hun beskriver hvor sårt og ubehagelig det kan være å kjenne seg igjen i en roman, er gode. Men at «Fri vilje ellers bærer for stort preg av å bare skulle ta «denne storesøsteren».

Vigdis Hjorth mener søsteren er for opptatt av å formidle at hovedpersonen Bergljot i «Arv og miljø» aldri er blitt utsatt for overgrep - og går dypt inn i dette. Hun konkluderer med at det bare to mennesker - i dag bare ett - som kan vite om dette er sant eller ikke.

«Og det er i min roman Bergljot, for faren hennes er død. Lillesøsteren Åsa kan ikke vite,» sier Hjorth i boken - og sier mot slutten at hun ikke trenger ikke Helga Hjorths velsignelse.

Gyldendal forlag, som gir ut samtaleboken, sier at Vigdis Hjorth og forfatter Kaja Schjerven Mollerin ikke gjør noen intervjuer i forbindelse med bokutgivelsen. Schjerven Mollerin er kritiker i Klassekampen, tidligere redaktør av Vinduet og skriver i tidsskriftet Agora.