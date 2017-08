Trekker prinsesse-bok etter massiv kritikk

Spektrum forlag fjerner «Prinsesse-hemmeligheter» fra hyllen etter kritikken som har kommet over «spiselogg» for barn.

VG skrev i går om dagboken «Prinsesse-hemmeligheter», som får kritikk på grunn av sitt kostholdsfokus. Boken inneholder en «logg» hvor barn kan skrive hva de spiser fordi som det heter i boken «Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse».

Nå bekrefter Spektrum forlag at boken trekkes fra bokhandlene.

– Spektrum har stor respekt for unge jenter og gutter som identifiserer seg med alle historier, eventyr, personligheter og styrker som hver prinsesse representerer. Vi ser at det dessverre ble gjort feil i boken «Prinsessehemmeligheter» og beklager dette. Vi har besluttet å trekke boken fra markedet, skriver forlagssjef Cyrus Brantenberg i en sms til VG.

Professor i fysisk aktivitet og helse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Jorunn Sundgot- Borgen uttalte til VG i går – uten å ha sett den omstridte boken – at dette bare er nok et bidrag til det utseendepresset som finnes i dag.

– Jeg regner med at prinsessen på boken har en rimelig smal midje? Spesielt småjenter i den aldersgruppen er selvsagt opptatt av prinsesser. Her får de inn med teskje hvor nøye det er å vise hva man spiser. Dette er med på å la begeret renne over med tanke på stimuli rundt presset. Det er selvfølgelig svært uheldig, sa hun.