Camilla Läckberg (42) og Simon Sköld (30) tatoverte seg på bryllupsfesten

«Det nærmeste vi kommer et kongebryllup», skriver svensk avis om bryllupet som kom helt overraskende på gjestene.

Den svenske krimdronningen Camilla Läckberg og MMA-bokseren Simon Sköld ga hverandre sitt ja foran slekt og venner lørdag. Det som de inviterte trodde skulle være en storslått bursdagsfeiring, var i virkeligheten et overraskelsesbryllup.

«Dere aner ikke hvor vanskelig det har vært å holde dette hemmelig. SOM jeg har lengtet etter å få fortelle dere: Simon og jeg har giftet oss», skriver en lykkelig Läckberg på Instagram.

Krimdronning hetset: Tok oppgjør med Instagram

Avisen Aftonbladet omtaler begivenheten som så nært opp til en kongelig ekteskapsinngåelse som det er mulig å komme, med tanke på den angivelig lange kjendisgjestelisten. Men noe som slett ikke er vanlig hverken i kongelig festsammenheng eller «vanlige» brylluper, er at brudeparet tatoverer seg med alle de tilstedeværende som tilskuere.

Husker du? Camilla Läckberg er gravid

Forfatteren fikk tatovert «Happy Wife 17/6» på håndleddet, mens Sköld fikk foreviget «Happy Life 17/6» på siden av foten. Han bærer fra før tatoveringen «Happy Wife, Happy Life». Flere av de andre gjestene skal også ha spontantatovert seg. Bruden, som var iført hvit kjole og slør, viser bilder fra det utradisjonelle bryllupsinnslaget:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tilbakeblikk: Planlegger å fri til 13 år eldre krimdronning

De nygifte serverer hverandre også varme kjærlighetserklæringer på Instagram:

«Simon, at du vil leve med meg resten av mitt liv på denne jorden, er mitt livs største triumf», skriver Läckberg. Brudgommen på sin side, skriver: Jeg elsker deg, Camilla. De siste årene har vært de beste i mitt liv».

Fikk du med deg? Läckberg heier på kjæresten

Selve vielsen fant sted ved parets landsted med et lite knippe gjester, mens den store festen ble arrangert på Skeppsholmen i Stockholm.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Svenske aviser melder at paret nå er på bryllupsreise i New York, men det er helt feil, skriver Läckberg på Instagram. Paret er riktignok i New York, men det er i jobbsammenheng, korrigerer hun. Planen er å reise på bryllupsreise i høst – men reisemålet er ennå ikke bestemt.

«Men vi kommer nok til å kunne presse inn litt romantikk og god mat», skriver hun om New York-oppholdet.

Paret fikk barn sammen i fjor. Läckberg har i tillegg tre barn fra tidligere forhold. Hun brøt med ektemannen, den tidligere «Robinson»-vinneren Martin Melin (50), som hun har to barn med, i 2014. Like etter sto hun og Sköld frem som kjærester. Paret har måttet tåle mye negativt fokus på aldersforskjellen.

Läckbergs krimromaner om Erica Falck og drapsgåtene i idylliske Fjällbacka har blitt solgt i over 1,2 millioner eksemplarer. Bokserien har blitt en internasjonal bestselger – oversatt til 37 språk og solgt i 50 land. Flere av bøkene har også blitt filmatisert.