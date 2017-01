Nå kommer den igjen – boken som ga bråstopp for Lucinda Riley

Det som skulle få fart på karrieren til Lucinda Riley (45) i 2000, endte i gedigen skuffelse. Nå får den kontroversielle boken nytt liv.

Hun er kjent for romaner som «Orkideens hemmelighet», «Midnattsrosen», «Jenta på klippen», «Lavendelhagen» og «De syv søstre», som alle har gjort suksess verden over de siste seks årene. Men lenge fryktet Lucinda Riley at forfatterdrømmen var knust for alltid.

Det så lyst ut i 2000, da hun lanserte romanen «Seeing Double», en oppdiktet historie koblet opp mot det britiske kongehuset for over 100 år tilbake. Forlaget i England hadde ikke bare kjøpt den ene boken, de hadde skrevet under kontrakt om en oppfølgerbok.

Gikk på en smell



Så gikk alt i grus. Store butikkjeder kansellerte sine bestillinger av den publiserte romanen, og forlaget avbrøt avtalen med Riley. Boken glimret med sitt fravær i butikkhyllene, og Riley forteller at intervjuer hun gjorde, ikke kom på trykk.

– Det var som om romanen rett og slett forsvant. Der og da ødela det karrieren min fullstendig, forteller Riley når VG møter henne i Oslo i forbindelse med lanseringen av hennes nyeste bok, «Skyggesøsteren».

DRAMADRONNING: Lucinda Riley er kjent for sine romantiskedramaer, som ofte har herskapelig ramme. Her er hun foran sitt eget herskapshus hjemme i Norfolk i England. Foto: Nina Eirin Rangøy , VG

– «Seeing Double» hadde et kontroversielt tema knyttet til den britiske kongefamilien, til den fiktive britiske kongefamilien, vel å merke. Men tidspunktet var vanskelig. Det var ikke så lenge etter at prinsesse Diana hadde omkommet, og det var rundt hundreårsdagen til dronningmoren.

Riley forteller om et intervju hun gjorde med et ukeblad rett etter publiseringen for 17 år siden:

– Jeg kommer aldri til å glemme at de skrev «St. James's Palace kommer ikke til å like dette».

St. James's Palace er den britiske monarkens offisielle residens i London.

– Jeg har selvsagt ingen bevis på hva som kan ha skjedd med boken, om den faktisk ble fjernet fra hyllene, men det hele er da ganske mistenkelig.

Får nytt liv

Likevel – den «glemte» boken er langt fra historie. Tvert imot. I september kommer den i ny versjon og med ny tittel – «The Love Letter (Kjærlighetsbrevet)». Norge blir det første landet til å publisere den, men planen er å gi den ut også i England.

– Tidspunktet er annerledes nå, sier Riley og opplyser at «The Love Letter» er en slags thriller.

– Den inneholder litt mer erotikk og noen flere døde kropper enn mine lesere er vant med, forklarer Riley – som etter ti år med motgang som forfatter, opplevde at lykken snudde for seks år siden.

EKTEMANNEN: Lucinda Riley og Stephen Riley, som er hennes manager, hjemme i England. Foto: Nina Eirin Rangøy , VG

Takket være ektemannens inntekt hadde hun kunnet fortsette å skrive, selv om hun etter «Seeing Double» ble avvist av forlagene gang på gang.

– I stedet fødte jeg barn, oppdro dem og skrev kun for min egen skyld, forteller Riley, som er mor til fire og stemor til tre.

Først da hun skrev «Orkideens hemmelighet» i 2010, snudde det. Da hadde 45-åringen byttet ut pikenavnet Lucinda Edmonds og tatt ektemannens etternavn Riley – i håp om ikke å bli forbundet med tidligere kontrovers. Denne gangen fikk hun napp, og ikke lenge etter var gjennombruddet et faktum.

– Dette beviser at ingenting noensinne er bortkastet, sier forfatteren.

Trippeltopp

Siden har det nemlig bare gått én vei – oppover – med bestselgere på rekke og rad. Av forfatterens godt over åtte millioner solgte bøker, står norske lesere for over 600.000 av dem. I januar har Riley toppet tre bestselgerlister i Norge. «Skyggesøsteren» troner øverst på både skjønnlitteratur- og e-boklisten, mens «Stormens søster» har toppet pocketlisten.

Å blande fiksjon og fakta er noe som står Rileys hjerte nært. Og hun er ikke skremt av gamle erfaringer. Også i «Skyggesøsteren» spinner Riley en diktet fortelling i nåtid og fortid rundt kongehushistorikk. Kong Edvard VII, hans elskerinne Alice Keppel og forfatter Beatrice Potter inngår alle i romanen, som er den tredje i «De syv søstre»-serien.

– Så lenge jeg er opptatt av at alle historiske fakta er helt korrekte, og at det fremkommer tydelig hva som er diktning, føler jeg meg trygg.

At den over hundre år gamle kjærlighetsaffæren i «Skyggesøsteren» faktisk har en link til dagens kongehus, er imidlertid ikke nevnt i boken. For leserne er det likevel interessant å vite at Keppels oldebarn er ingen ringere enn Camilla Parker Bowles – nå hertuginne og prins Charles' kone.

Flere av Rileys gamle bøker gitt ut under navnet Lucinda Edmonds, er relansert de siste årene, deriblant «Engletreet», «Den italienske jenta» og «Helenas hemmelighet».

