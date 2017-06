Sophie Elise skriver bok om å være håpløst forelsket

Sophie Elise Isachsen (22) følger opp boksuksessen «Forbilde» med en ny bok som skal hete «Forelska».

Forlaget Cappelen Damm bekrefter at Sophie Elise er i innspurten med ny bok.

– Ja, planen er at den skal komme på senhøsten, men Sophie Elise er opptatt med svært mange andre prosjekt i tillegg til bokprosjektet, så det er derfor noe usikkert om manus vil bli ferdig i tide for en høstlansering, sier kommunikasjonssjef Tone Hansen i Cappelen Damm.

I forlagets beskrivelse av boken heter det at Sophie Elise i bok to tar opp et tema som «stort sett fikk stå uberørt i debutboken hennes»: Nemlig det å være forelsket. Og håpløst forelsket.

- Råere og mer direkte



Sophie Elise sier til VG at denne boken er veldig forskjellig fra den første.

– Den dreier seg ikke om å se tilbake, men å skildre følelser som skjer nå. Det er en råere og mer direkte opplevelse i selve skriveprosessen. Det føles som aktiv terapi, ikke terapi av det slaget der skjeletter ristes ut av støvete skap, sier Sophie Elise og forteller at det er krevende arbeid.

– Å være i prosessen med ny bok er krevende, som forventet. «Forbilde» var min første bok, så da hadde jeg mindre kjennskap til hva en skriveprosess er. Nå er det annerledes, nå vet jeg hva jeg gjør.

Det er mindre enn et år siden første bok kom, men Sophie Elise skjønte raskt at hun hadde mer på hjertet.

– Jeg elsker å skrive. Jeg skriver hver dag, og tekst er en stor del av hverdagen for meg. Dessuten kjente jeg at jeg hadde flere historier jeg ville dele. «Forbilde» var i stor grad egen terapi, men jeg oppdaget også at den største gleden ved å skrive ikke er å skrive for meg selv, men å skrive noe som betyr noe for andre, forteller Sophie Elise.

Basert på mobilnotater



Andreboken skal etter planen ut i oktober og er basert på svært personlige notater som hun oppgjennom årene har skrevet ned på telefonen sin.

«Det handler om en ung jente på vei inn i en av de sterkeste formene for avhengighet et ung menneske kan oppleve: Forelskelse», skriver forlaget om boken som også får tittelen «Forelska».

I boken viser Sophie Elise «alle de utenkelige tingene man er villig til å gjøre for noen man har blitt avhengig av, og som ikke nødvendigvis er avhengig av deg tilbake.

«Forbilde» er trykket i et totalopplag på 60.000 eksemplarer, og denne uken kom den ut i pocket. Boken fikk jevnt over gode kritikker.