Bokanmeldelse: Sophie Elise Isachsen - «Forbilde»

Dersom unge forbilder er et speil på samtiden de lever i, er det lett å bli pessimist av å lese Sophie Elises historie.

Bok

Selvbiografi

432 sider

Kr. 349

Cappelen Damm

Den selvbiografiske boken gir et bilde av outsider-rollen i skolegården uten at det nødvendigvis innebærer palestinaskjerf, LP-samling og sosialistmedlemskap. Harstad-kvinnens historie er lastet med selvbruning, selvmordstanker, depresjon, selfies, selvskading og angst.

Mye av «Forbilde» er mørkt og sårt. Et ungt mobbeoffer i Harstad som ikke klarer å gå ut døren uten hårextentions, tre BH-er som gjør bysten større, selvbruning og to lag løsvipper. Hun skjemmes over at familien ikke har nok penger og finere bil. Hun tør sjeldent heve stemmen eller snakke til fremmede. Fra sofaen hjemme ser Sophie Elise Linni Meister på TV og drømmer seg vekk til et liv i Oslo. Utenforheten og nevrosene ender i angst og selvskading.

En blogg blir redningen. Her kan Sophie Elise ha et perfekt liv uansett hvor kjipt livet er offline. For mens bloggen vokser nasjonalt er Isachsen fortsatt et mobbeoffer lokalt.

En kald vinterkveld drar hun på fest et stykke hjemmefra. Verten vil ikke ha en blogger på festen sin og slenger døren i ansiktet hennes. Isachsen skammer seg og vil ikke innrømme avvisningen for foreldrene. Derfor sitter hun i et busskur i flere timer før hun ringer faren. Stivfrossen og ulykkelig.

Hun beskriver den tomme følelsen av å ta av bandasjene etter silikonoperasjonen på 18-årsdagen. Plutselig er det nesa som må fikses på i stedet. Slekten vender familien ryggen i avsky, men Sophie Elise fortsetter med operasjonene.

Uansett hvor mange ganger hun går i strupen på Mannegruppa Ottar tror jeg det sitter langt inne for mange, også den klassiske feministen, å anse Isachsen som en «ekte feminist» før hun tar et endelig oppgjør med det plastiske.

Dette er ikke et langt blogginnlegg i bokform slik noen kanskje forventer. «Forbilde» minner om en mørk ungdomsroman med en sterk og kompleks protagonist.

Isachsen skriver verbalt og tydelig. Spesielt god er hun når hun omsider flytter til Oslo og beskriver livet som en av landet mest kjente bloggere. Hun eksperimenterer med dop og brenner seg på dårlige folk. Det hele omtales i Bret Easton Ellis-aktige setninger;

«Jeg hadde også tid til å invitere han ene gutten med på hotellrommet mitt et par ganger og han sa «wow, for et fint rom» og jeg trakk på skuldrene selv om det var en suite, men jeg hadde bare blitt vant til den, og så lå vi i sengen og hørte på tropical house og hadde sex og så gjorde vi det samme igjen noen dager etter.»

Isachsen driver selvransakelse i høyt tempo og evner å lande på begge beina – både retorisk og i virkeligheten.

Ting går stadig bedre, mye fordi hun oppdager rollen som samfunnsdebattant.

«Alle dagene jeg ville legge med og gråte – for de fantes enda – så skulle jeg tenke på andre. hva jeg kunne gjøre, hvem stemmen min nådde ut til, hva som var viktig for meg selv. Det var viktig for meg å ikke være deprimert resten av mitt liv. Det var viktig for meg å føle at jeg gjorde noe», skriver Isachsen, som idag er en av sin generasjons mest markante stemmer.

«Forbilde» er en rosa noir-bok om å bli venn med egne usikkerheter og demoner, og å rive ned illusjonene som skaper dem.

CAMILLA BJØRN