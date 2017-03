Psykiater tildelt Rivertonprisen for andre gang

DOBBELTVINNER: Forfatter, lege og psykiater Torkil Damhaug, er i dag tildelt Rivertonprisen for 2016 for krimboken «En femte årstid». Dermed har han vunnet den gylne revolver to ganger. Dette bildet er fra 2012 da han vant prisen for boken «Ildmannen»

Foto: Morten Holm

NTB scanpix