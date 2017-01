Prinsesse Märtha Louise om bruddet: – Det er en sorgprosess

Prinsesse Märtha (45) hadde det tøft i tenårene og syntes det var vanskelig å leve. I dag er hun bedre rustet til å takle utfordringer – som skilsmissen.

I et stort intervju med Dagbladet Magasinet forteller prinsessen og engleskolemakker Elisabeth Nordeng (48) om det de beskriver som en høysensitiv hverdag. «Født høysensitiv» er også tittelen på deres nye bok, som havner i butikkhyllene neste uke.

Fikk du med deg? Brannutrykning etter Märtha julebakst

I boken forteller Märtha, ifølge Magasinet:

«I tenåra syntes jeg det var vanskelig å leve. En periode var jeg virkelig langt nede. Haakon hadde en rolle. Men ingen visste hva de skulle gjøre med meg. Jeg var i veien. (...) Jeg hadde en grunnleggende følelse av at jeg ikke var bra nok for prinsesserollen».

Märtha om englene: – Tenkte at nå går det for langt

Prinsessen utdyper i avisintervjuet at det var virkelig tungt på den tiden. I tillegg følte hun seg jaget av pressen. Hun snakker åpenhjertig om at hun ofte satt og gråt alene i skogen, eller i en hestebil på et hestestevne. Märtha var i ungdommen en dedikert rytter – for øvrig en lidenskap hun nylig tok opp igjen.

BOKAKTUELLE: Prinsesse Märtha Louise og makker Elisabeth Nordeng på et bilde fra en tid tilbake. Foto: ROGER NEUMANN , VG

Oppdatert? Comeback på hesteryggen

Psykologhjelp

Hun betror at hun gikk til psykolog for å få hjelp til å takle de følelsesmessige problemene, og at det var til stor hjelp.

Skilsmissen fra Ari Behn (44) er også samtaletema.

Skilsmissen: – Et helt åpent sår

– Det er en sorgprosess, forklarer hun og legger til at selv om et brudd kommer overraskende, så har man som oftest ikke hatt det bra på en stund.

Ari Behn på TV: – Jeg er ingenting alene

Artikkelen fortsetter under videoen.



I boken kommer det frem detaljer rundt Märthas prosess med å starte Engleskolen, eller Soulspring, som den i dag heter. Da skolen ble opprettet i 2007, var det mange kritiske røster som hevet seg og stilte spørsmål rundt hvorvidt dette var forenlig med prinsesserollen.

Husker du? Märtha: – Dette er galskap

Møter på Slottet

Märtha forteller til Magasinet at det var en tøff tid for kongefamilien, og at hun fortsatt føler at hun er en belastning for familien med tanke på sin utradisjonelle livsstil og virksomhet.

– Det ble sagt at kongen burde si nei, forteller hun og legger til at mange mente hun ikke burde være prinsesse lenger. Ifølge ble det holdt møter på Slottet, men at hun alltid hadde familien i ryggen.

Lest denne? Salgsrekord for engleskolen

I «Født Høysensitiv», som er ført i pennen av journalist Kristin Marie Hauge, forteller Märtha også om en kjærlig, men svært streng bestefar, kong Olav.

VG+: Nordmenn forteller om livet som høysensitiv