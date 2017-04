Trekker fargeleggingsbok med Hitler-tegning

En nederlandsk kjedebutikk må beklage etter å ha solgt en fargeleggingsbok som inneholdt bilde av Adolf Hitler.

Ved første øyekast var det ingenting som så unormalt ut med fargeleggingsboken som er ment for barn. Men plutselig, etter å ha bladd seg et par sider fram, fant flere foreldre noe som fikk dem til å reagere sterkt.

På en av sidene midt i boken står nemlig Adolf Hitler med en nazihilsen og et armbånd med hakekors på.

Kort tid etter at den ble satt i bokhyllene begynte reaksjonene å strømme på. Det var først da at kioskkjeden Kruidvat ble gjort kjent med bokens innhold. Nå beklager den hendelsen, skriver BBC.

Produsert i India

Det er det belgiske forlaget Trifora som har gitt ut barneboken som ble produsert i India. Det er imidlertid uklart hvorfor Hitler var en del av den.

– Jeg mistenker at mannen som laget den fikk en bok av kjente personer der han valgte ut et par, og Adolf Hitler var dessverre en av dem. Kanskje han ikke kjente ham igjen, sier en talsperson for Trifora, til lokale medier.

FARGET FREM HITLER: Ray Vervloed kjøpte boken til sin datter Kira. Foto: Alexander Schippers , AFP

Forlaget forklarer at boken, Kleuren op Code, inneholdt bilder av kjente personer som Nelson Mandela, Albert Einstein og Abraham Lincoln.

– Det er en vemmelig kombinasjon av omstendigheter. Vi sjekker oversettelsen i bøkene, men vi sjekker ikke alle fargeleggingsbildene, sier han.

Reaksjoner på sosiale media



Kruidvat ble først varslet etter at boken hadde blitt solgt og sjokkerte foreldre begynte å legge ut kommentarer på sosiale medier.

En forbruker har blant annet kalt det for en «skam» på forlagets Facebook-side.

Ifølge Kurdivat skal boken ha vært til salgs i et halvt døgn før alle eksemplarene ble fjernet fra butikkene.

Samtidig sier kjeden at de undersøker hvordan dette kunne skje, og at forbrukere som har kjøpt boken har fått tilbud om å få pengene refundert.