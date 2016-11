Mer Lisbeth Salander: Klart for bok 5 i «Millennium»-serien

«Millennium»-serien fortsetter uten Stieg Larsson. Den femte boken kommer om under ett år.

Boken er skrevet av David Lagercrantz og vil bli gitt ut i et tyvetalls land, blant annet USA, Tyskland og England, skriver Gyldendal i en pressemelding.

– Det var under en ferie med familien at jeg nok en gang begynte å tenke på Stieg Larssons fantastiske univers og en ny idé vokste frem. Det var ikke alltid bra for søvnen og nevrosen min, det er bra for boken, sier Lagercrantz.

Husker du? David Lagerscrantz slet med Stieg Larssons oppfølger

Forfatteren skrev den fjerde Millennium-boken, «Det som ikke dreper oss», som har kommet ut i 40 land. Boken har per dags dato solgt fem millioner eksemplarer. Boken fikk ingen god kritikermottakelse, og fikk terningkast tre av VGs anmelder, som skrev «Boken inneholder en grei intrige og høyaktuell tematikk. Likevel faller den igjennom sammenlignet med originalen(e).»

Les hele anmeldelsen her: En blek kopi.

Den femte boken har foreløpig ingen tittel, men Lagercrantz er godt i gang med skriveprosessen. Forlagssjef i Norstedts Eva Gedin lover spenning.

– Jeg har akkurat lest førsteutkastet av den kommende boken. Det er fantastisk å få jobbe med David og en ny Millennium-story. Jeg er imponert over hvordan David lykkes med å ta opp uventede temaer og bygge overraskende intriger. Jeg kan love at det blir like spennende som sist, sier Gedin i pressemeldingen.

Les også: Millennium-arvtakeren snakker ut om kritikken.

Boken kommer 7. september 2017.