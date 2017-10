Tom Egeland: – Jeg gruer meg til dødsprosessen

Forfatter Tom Egeland (58) tror døden er som en evig søvn uten drømmer, men håper han tar feil.

I forbindelse med sin nye bok, Lasaruseffekten, har 58-åringen undersøkt stort og smått om døden.

– Hva vil det egentlig si å dø, Tom Egeland?

– Døden har ulike definisjoner - medisinske, juridiske, filosofiske og religiøse. Men for å si det kort og enkelt, opphører alle biologiske funksjoner når vi dør.

– Hvorfor opplever så mange døende mennesker det samme - at de reiser gjennom en tunnel, at de ser et lys i enden av tunnelen, og sånne ting?

– Noen tror på et liv etter døden og at reisen gjennom en tunnel er en ferd mot en annen virkelighet. Andre, som mange hjerneforskere, mener at disse sanseopplevelsene skyldes hallusinasjoner som oppstår i ulike deler av hjernen. Dødsprosessens oksygenmangel utløser et kjemisk kaos og fyrverkeri i menneskehjernen.

– Hvorfor har du skrevet en thriller om hva som skjer med oss etter døden?

– Jeg skriver jo ikke akkurat sosialrealistisk virkelighetslitteratur. Jeg hadde lyst til å skrive en spenningsroman med et stort, bredt lerret om et tema som fascinerer og skremmer de fleste av oss. Tenk om verken filosofene eller profetene har klart å definere begreper som sjel og død helt presist. Tenk om sjelen er en konkret, medisinsk - ikke metafysisk - del av menneskeorganismen. Hva vil det få å si for vår forståelse av døden? Hva om sjelen - i motsetning til vår biologiske kropp - lever videre? Ikke i religiøs forstand, men innenfor de kjente naturlovene.

BOKAKTUELL: Tom Egeland, her på Folkemuseet for en tid tilbake. Foto: Terje Bringedal , VG

– Hva er reinkarnasjon?

– Reinkarnasjon er det samme som sjelevandring eller gjenfødelse. Mens jøder, kristne og muslimer tror at vi kommer til himmelen eller helvete etter at vi dør, tror andre - som hinduer og buddhister - at sjelen til et dødt menneske lever videre i et nyfødt barn - om og om igjen.

– Hvor mange mennesker dør hver dag?

– Statistisk anslås det at over 150.000 mennesker dør hver dag. Det er nesten to i sekundet. Et grovt anslag tilsier at tusen milliarder mennesker har dødd opp gjennom verdenshistorien.

– Boken heter «Lasaruseffekten». Hvorfor forbindes Lasarus med døden?

– Ifølge Bibelens nye testamente var Lasarus en venn av Jesus. Da han ble syk og døde, vekket Jesus ham til live etter fire dager i graven. I romanen er Lasaruseffekten kodenavnet på et amerikansk forskningsprosjekt om døden og etterlivet. Hverken myndighetene eller kirken er særlig interessert i at min hovedperson, arkeologen Bjørn Beltø, skal avsløre hva forskerne har funnet ut.

– Hva tror du personlig skjer med oss når vi dør?

– Jeg tror det er som en evig søvn uten drømmer - like tomt som før vi ble født. Men jeg håper jeg tar feil.

– Men i boken leker du deg med en helt annen teori?

– Mens Bjørn Beltø leter etter oldtidens svar på dødens gåter, oppdager han at et stort medisinsk forskningsinstitutt i USA er i ferd med å finne ut av menneskehetens største mysterium - hva sjelen vår er, og hva som skjer med den når vi dør.

– Hvorfor må vi dø? Finnes det håp?

– Menneskebiologien er nå engang slik innrettet at vi mennesker sjelden kan bli eldre enn hundre år. Men i boken henviser jeg til forskere som mener at genetikken vår kan manipuleres slik at vi mennesker - i likhet med haier og hvaler - kan bli mange hundre år gamle. Men det er vel ikke noe å trakte etter med mindre vi får god helse med på kjøpet.

– Er du redd for å dø?

– Ja. Jeg er ikke så redd for hva som venter meg på den andre siden, men jeg gruer meg til dødsprosessen. Forestillingen om døden får meg til å tenke på alle livets små og store gleder som jeg kommer til å miste når min tid er omme.

