Prinsessebok får heftig kritikk for kostholdsfokus

Dagboken «Prinsesse-hemmeligheter» presenterer en oversikt hvor barn kan liste opp hva de spiser. Det får mange til å se rødt.

Under overskriften «Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse», oppfordres barn til å føre oversikt over hva de får i seg.

Boken er utgitt av Spektrum forlag, men stammer fra Disney-konsernet, og barn som kan lese og skrive, er målgruppen. «Alle prinsesser elsker å ha en bok de kan notere sine små og store hemmeligheter i» heter det på baksiden av boken.

Der er det også en advarsel om at boken ikke passer for barn under tre år på grunn av smådeler som kan medføre kvelningsfare.

For å ligne Disney-prinsesser

I boken er det en side som heter «Favorittmaten min», hvor det i undertittelen står følgende:

«Et sunt kosthold hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse». Her kan barna liste opp hva de har spist til frokost, middag og lunsj.

Redaktør Jo Langeland i Spektrum forlag forklarer hva denne siden handler om.

– Dette er et oppslag som handler om favorittmaten min, neste side handler blant annet om hva som er favorittsnacks.

– Formuleringen «et sunt kosthold som hjelper deg til å se like bra ut som en Disney-prinsesse», er det sunt å kommunisere til små barn?

– Hvis man spiser sunt, vil man se sunnere og friskere ut, jeg ser ikke noe galt i å lære det bort til barn. Man tar det for gitt at Disney-prinsesser ser ut som en pyntedukke, sånn er det ikke nødvendigvis lenger, sier Langeland.

– Hårreisende



OPPRØRT: Pedagod Linn W. Rosenborg. Foto: PRIVAT

Pedgagog, samfunnsdebattant og blogger Linn W. Rosenborg (34) er opprørt og mener boken gambler med barns psykiske helse.

«Jeg lurer på i hvor stor grad boken er kvalitetssikret. Er denne boken å finne i barnehager? På SFO og Aktivitetsskoler? Hvor mange uvitende voksne har gitt bort denne, og lignende bøker, i gave? Jeg lurer også på i hvor stor grad foreldre blar gjennom bøkene de gir barna sine», skriver hun på bloggen og legger til:

«På ethvert barnerom der denne boken finnes, er det en voksenperson som har sviktet. Det mener jeg også at forlag som gir ut boken, og også bokhandlere som selger den, har.»

– Min første reaksjon var at deette er jo helt hårreisende. Helt sjukt. At et forlag som primært livnærer seg på barnebøker, er så lite bevisst sitt ansvar, er fryktelig skremmende. Jeg blir forbannet, sier Rosenborg, som er en del av Snapkollektivet, til VG.

Koker på Facebook



På den lukkede Facebook-gruppen «Den Selskabelige» debatteres det intenst rundt boklanseringen.

«Fy faen, så trist og provoserende», skriver en småbarnsmor.

«Nei, nei, nei, jeg blir forbanna», skriver en annen kvinne.

«De som lagde denne boken, hva tenkte de?», spør en tredje.

«Blir helt oppgitt», lyder det fra en annen.

Forlaget: – Vrangvillig



Forlaget skjønner at noen kan reagere:

– Tar man denne siden ut av sammenhengen, ser jeg at setningen kanskje kunne vært formulert annerledes, man kunne kanskje skrevet «føler du deg like bra» i stedet. Men det er ikke hovedpoenget, det handler om matretter man liker og ikke liker. Det er ingen kalorioppfordringer, man skal tolke det ganske vrangvillig for å lese noe kroppspress inn i dette, sier Langeland.



EKSPERT: Jorunn Sundgot-Borgen. Foto: ROBERT S. EIK , VG

Vil forandre ved nytt opplag

Forlagssjef i Spektrum, Cyrus Brantenberg, sier til NRK at han er lei for at noen føler det støtende.

– Samtidig synes jeg det er beklagelig at det har blitt så mye oppstyr. Hvis det kommer et nytt opplag av denne boken, så vil det komme en annen formulering, sier han.

– Svært uheldig

Jorunn Sundgot-Borgen (56), professor i fysisk aktivitet og helse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, sier til VG – uten å ha sett den omstridte boken – at dette bare er nok et bidrag til det utseendepresset som finnes i dag.

– Jeg regner med at prinsessen på boken har en rimelig smal midje? Spesielt småjenter i den aldersgruppen er selvsagt opptatt av prinsesser. Her får de inn med teskje hvor nøye det er å vise hva man spiser. Dette er med på å la begeret renne over med tanke på stimuli rundt presset. Det er selvfølgelig svært uheldig, sier hun.

Sundgot-Borgen mener det er fint å opplyse om at det ikke er sunt å spise for mye godteri, .

– Men det er jo ikke det som er fokuset her. Med å oppfordre til å ligne på en kropp som er så urealistisk, kan man bidra til at barna også stiller spørsmålstegn ved mødrenes helet naturlige kropp, legger ernæringseksperten til.

Victoria Øverby Steinland (26, skole- og antidiskrimineringsrådgiver ved Skeiv Ungdom, var den som postet det første innlegget om boken på «Den Selskabelige».

– Det er kommet massevis med reaksjoner. De fleste reagerer med «Stopp verden, jeg vil av»-følelse. Boken er et uttrykk for en type kroppspress og skjønnhetspress som ikke hører hjemme noe sted – særlig ikke hos barn. Det absurde er jo også at tegningen viser en prinsesse med et hode som er større enn midjen, sier Steinland til VG.

– Slutt



Linn W. Rosenborg trekker frem studier som viser at barn helt ned i seksårsalderen sliter med forholdet til sin egen kropp. Hun mener det er på høy tid å sende et kraftig og tydelig signal til markedskreftene som står bak produksjonen av varer som dette:

«Slutt å ta dem inn i bokhandlere. Slutt å trykk dem opp. Slutt å kjøpe slike bøker. Slutt å gi dem bort i gave. Slutt å bagatellisere denne utviklingen. Slutt å gamble med barns syn på egen kropp.»

