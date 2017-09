Lothepus med selvbiografi: – Ble holdt fanget i India

Lothepus har ikke tid til å sprenge tunneler eller være maskinfører lenger. Han har konserter å spille, og vin, øl og akevitt å lansere før jul. Nå har han fått sin egen selvbiografi.

– Det lurer jeg også på. Jeg trodde det var noe som kom etter du var dau jeg, svarer Leif Einar «Lothepus» Lothe da VG spør hvorfor vi trenger en biografi om ham.

– Jeg synes det er litt for ærlig det jeg har sagt i den boken. Det er flaut å snakke om.

47-åringen fra Hardanger er kanskje den mest omtalte kjendisen her til lands det siste året, selv om han fremdeles fnyser høylytt når han blir omtalt som kjendis.

«Lothepus – Går det til helvete så går det til helvete» heter boken, ført i pennen av Finn Tokvam, kjent fra blant annet «P.I.L.S.» i NRK Radio.

– Det er livsfilosofien min oppsummert det.

Ble mobbet

LOTHEPUS-DAB: Leif Einar Lothe har lært et og annet urbant triks fra «Farmen Kjendis»-kollega Petter Pilgaard. Foto: Odin Jæger , VG

I boken snakker Lothepus om oppvekst, kjærlighet og hardt arbeid. Men han åpner også opp om vanskelige ting, blant annet om mobbing.

«Dei jævla bussturane var det verste. På skulebussen var eg fanga. «Dumbo! Dumbo!» ropte dei til meg. Eg var latterlege Lothe med dei store øyra»,

– Jeg kan le av det i dag, men du tar det veldig til deg i den alderen. Når noen terger deg for noe du ikke kan gjøre noe med, er det ikke mye du kan gjøre. Hvis du går i en stygg hatt kan du gjøre noe med det. Det gikk mye mer inn på meg enn jeg trodde da. Det biter seg fast slike ting, sier han.

«Lothepus» liker å fremstå som en hardhaus, men i boken avslører han en dramatisk hendelse i livet der han definitivt ikke var høy i hatten. På guttetur til Goa i India ble han og kameraten rundlurt.

Det startet med at de ble bedt med en gjeng lokale ungdommer på noen øl, og disse ville ha adressene til nordmennene for å sende diamanter i posten. Siden hevdet de at diamantene var stoppet i tollen, og Lothepus og kameraten ble presset for penger. 30.000 klarte Lothe å få ut, men ranerne var ikke fornøyde og prisen for å slippe fri steg.

«Vi blei plasserte i ein sofa fremfor ein svær jævel som sat og sniffa kokain. Han var heilt ute. Rasande galen. Han vifta med ein stor revolver».

– Jeg har ikke pratet så mye om det. Det gikk bra, men jeg fikk jævlige ettervirkninger av det. Det var skremmende. Det skjedde noe i kroppen jeg aldri har opplevd. Det hadde aldri skjedd hadde jeg hatt med meg søsteren min. Det gjelder å være våken og følge med litt.

- JEG HAR GJORT MYE RART: Det er ikke få gode historier fra sitt eget liv Lothepus serverer i selvbiografien. - Jeg forstår ikke hva han Finn har fått ut av meg, sier hovedpersonen som har fått Finn Tokvam til å skrive. Foto: Odin Jæger , VG

Anmeldte utpressingen

Etter å ha gitt forsikringer om å betale 350.000 kroner når de kom hjem, ble de sluppet fri, rett før flyet skulle gå. Lothepus ble truet etter han kom hjem også.

– De ringte hver dag, mange ganger om dagen. De hadde kopi av passet mitt og alt. Det er derfor jeg var litt skjelven, forteller Lothepus som anmeldte det hele da han kom hjem.

– Fikk du igjen pengene på forsikringen?

– Nei, da. Jeg hadde jo ikke reiseforsikring selvfølgelig. Du vet jo hvem du snakker med. Men 35.000 eller å ligge igjen i en grøft ... Hva er 35.000 mot å leve videre? I en sånn situasjon må du bare tenke klart, og ikke la dem få det psykiske overtaket på deg.

– Har du fått psykologhjelp i ettertid?

– Pøh, psykolog nei!

Lothepus tilbrakte mye tid med eldre da han vokste opp, og den aller beste vennen var Vigleik K. Rogde, mest kjent som «Svendsen». En ordentlig original type som blant annet inviterte Lothepus på middag, og serverte guttungen hans egen kanin. Uten at Lothepus tok seg særlig nær av det.

– Jeg lovte å lage bok om han da han levde. Han behandlet oss som voksne fra vi var små. Vi fikk være med da han armerte gulvet med gamle toøringer. Slike ting holdt han på med. Jeg var mye med gamle folk. Den kontakten mellom generasjoner tror jeg har forsvunnet. Og slike originaler som han forsvinner ut av samfunnet. Dessuten, nå for tiden går jo 60–70-åringer på dans, og skal pynte seg og dille! Før var de hjemme, nå kan man risikere å møte dem på disko.

Fikk politihjelp

– Du kommer litt inn på kjærligheten i boka også?

– Å, det er faen ikke mye jeg har sagt om det altså. Jeg er ingen romantiker. Det kan du bare glemme.

47-åringen liker seg godt i mørke tunneler med store maskiner og dynamitt, noe han forteller mye om i boken. Det har det imidlertid blitt lite tid til det siste året. Og selv om han altså ikke vil være kjendis, er nok ikke folk enige. Han forteller en liten historie fra Bergen i forrige uke.

– Jeg skulle på spillejobb og hadde dårlig tid. Jeg måtte gå over Torgallmenningen, dette var midt under sykkel-VM. Det flokket seg sikkert 70 stykker rundt meg som skulle ha bilde. Til slutt måtte jeg huke tak i to politimenn som hjalp meg bort. «Jeg må i avhør», sa jeg til folkene på Torgallmenningen!