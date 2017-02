Vill budkrig om norsk vagina-bok

Forlagsverdenen er ville etter den norske boken «Gleden med skjeden» - og flere internasjonale forlag har kuppet budrundene med sekssifrede forhåndsbud.

– Jeg har ikke opplevd noe lignende. Hele verden synes å være desperate etter boken, og jeg har jobbet 12-13 timers dager hele uken bare for å svare entusiastiske forleggere rundt i verden - og er vel oppe i over 100 henvendelser om boken nå, forteller rettighetssjef Even Råkil i Aschehougs Oslo Literary Agency.

Underlivsboken får tittelen «The Wonder Down Under» på engelsk.

«Gleden med skjeden» er skrevet av legestudentene Nina Brochmann (29) og Ellen Støkken Dahl (26) - og de klyper seg nå i armen over at boken deres er den boken det snakkes om i den internasjonale forlagsverdenen nå. Den er allerede solgt til blant annet Israel, Sverige, Brasil, Nederland, Tyskland, Finland, Danmark, Italia og Spania - og listen over interesserte land er lang.

Lest? Tidenes budkrig i norsk forlagsbransje

PÅ ALLES LEPPER: Forlag rundt om i verden leser nå «The Wonder Down Under».

Det er også kommet inn bud fra Frankrike, Austrlia, England og USA. Etter det VG kjenner til, måtte et engelsk forlag som la et høyt sekssifret beløp på bordet for rettighetene godta et avslag - fordi det er så mange flere interesserte forlag.

Ukens boktips: «I love Dick» og selvhjelpsbok for vokse som ikke vil bli sure, slitne og skilt



Rettigheter for millioner



Even Råkil sier at boken har truffet noe der ute - som han ikke hadde mulighet til å forutse omfanget av som rettighetsmann.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke forutså dette. Jeg visste den hadde potensiale, men ikke at det skulle være en sånn massiv entusiasme. Kombinasjonen faglig tyngde og et lett, tilgjengelig og ungdommelig språk - som er uten skam og fordommer, appelerer så til de grader. Nina og Ellen er to unge, smarte damer som vet hvorfor de skriver det de skriver, sier Råkil, som har solgt rettigheter for flere millioner norske kroner bare på noen dager.

Fått med deg? Cappelen Damm ba forfatter endre «fy faen» til «fy søren»

Flere av forlagene som også har gitt ut Giulia Enders' «Sjarmen med tarmen» har nå sikret seg «Gleden med skjeden».

– Det er klart at «Sjarmen med tarmen» har banet vei og vist potensialet for slike populærvitenskapelige bøker. Vi ser også at folk der ute gjerne vil ha bøker som handler om deg og din relasjon til noe, natur, andre mennesker, deg selv. Denne boken handler det om relasjonen til underlivet - og vi må jo kunne si at det er universielt, sier Råkil.

VG+: Slik ble Fifty Shades utgitt i Norge



– Helt uventet



Og her hjemme i Norge kan Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl konstatere at boken de skrev på fritiden er en suksess.

– Det er jo fantastisk, uventet og overveldende på samme tid. Vi hadde absolutt ikke sett for oss dette. Vi tenkte kanskje at Skandinavia ville være interessert, men at den ville bli for direkte for en del land. Men nå får vi jo høre at det er direktheten som gjør at mange forleggere liker boken vår. At den er rett frem. Ikke noe fuzz, liksom, sier Nina Brochmann.

Sammen med medstudent Ellen Støkken Dahl ville hun ta for seg «hele greia» og lage en bok om alt du trenger å vite om underlivet.

Les også: Forlag kjøper gode anmeldelser

– I arbeidet med boken har vi trålet markedet etter sånne bøker, men ikke funnet det hverken i Norge eller internasjonalt. Denne boken er både for unge og litt eldre kvinner, og alle andre som vil lære mer om underlivet til kvinnen. Håpet vårt er at kvinner skal slutte å skamme seg over kroppene sine - og så ønsker vi å løfte frem i lyset vanlige problemer hos kvinner, sier Brochmann - som har et år igjen av medisinstudiet.

Fra å leve på studentlån og ekstrajobber, tjener de to nå penger på boksuksessen:

– Det har ikke sunket helt inn. Vi så jo ikke for oss at vi skulle tjene noe som helst på dette. Vi er studenter som skrev bok på fritiden og er ikke vant til å ha penger på bok, så det blir en ny opplevelse. Og så blir det jo utrolig morsomt å etterhvert kunne reise rundt med boken vår. Det er rart å tenke på at vi kanskje skal sitte i Israel eller i Brasil å lese fra «Gleden med skjeden».

På salgstoppen



Boken har også fått fart på seg her hjemme, og den ligger nå på tredjeplass på boklisten for generell litteratur, rett etter Åsne Seierstads «To søstre» og strikkeboken #Bystrikk av Ingrunn Myklebust. Boken fikk ekstra oppmerksomhet i forrige uke - etter at NRKs anmelder, den «eldre herren» Ola Hegdal, klarte å skrive at «Du vil ha lite bruk for prevensjon den første tiden etter lesningen av denne boken» og at mye av innholdet i boka (f.eks kapitlene om utflod og kjønnsykdommer) tilhører kategorien «mer informasjon enn det jeg har bruk for».

Noe som førte til sterke reaksjoner i sosiale medier. Men forfatterne har lagt det som Dagbladet omtalte som bokkrangel - bak seg.

– Han Ola (Hegdal) bør vi vel sende en stor blomsterbukett til. Han har gjort mye godt for oss, vi har ikke noen sinte følelser overfor ham. Vi må bare leve med at det alltid vil være noen som ikke liker boken, sier Brochmann.