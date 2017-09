Vigdis Hjorth: Fikk alkoholforbud til  «Dagsrevyen» var over

Vigdis Hjorth forteller at hun dagen før kritikerprisen skulle deles ut, fikk beskjed om holde seg edru til «Dagsnytt 18» og «Dagsrevyen» var over.

I den nye boken «Vigdis, del for del» snakker Vigdis Hjorth (58) blant annet ut om sitt forhold til alkohol - og om den gangen hun måtte sone en dom på 30 dagers fengsel for promillekjøring.

Hennes alkoholforbruk ble ifølge henne selv et tema senest i mars i år: Dagen før hun skulle motta Kritikerprisen for «Arv og miljø», ble det nedlagt alkoholforbud for Hjorth - forteller hun selv i boken.

ALKOHOLFORBUD: Vigdis Hjorth sier det ble nedlagt alkoholforbud for henne - før hun skulle motta Kritikerprisen for «Arv og miljø». Foto: Jørgen Braastad , VG

«I morgen er det nedlagt alkoholforbud for meg. Jeg må holde meg edru helt til «Dagsnytt 18» eller «Dagsrevyen» er over, hvis de inviterer meg. Forlaget synes jeg burde stille siden jeg har vært fraværende under hele debatten. Det blir en lang dag.» forteller Hjorth i boken som er utformet som en samtale mellom forfatteren og litteraturviter og kritiker Kaja Schjerven Mollerin.

Vigdis Hjorths forlag Cappelen Damm vil ikke ut med omstendighetene rundt det påståtte alkoholforbudet.

– Nei, vi tror Vigdis Hjorth får sagt det hun mener hun skal si om dette i boken - og utover det har vi ingen kommentar. Boken får tale for seg, sier informasjonssjef Tone Hansen til VG.

Intervjuer overfødige



Samtaleboken kom ut i dag og handler først og fremst om Hjorths forfatterskap og tenkende karriere, fra debuten som barnebokforfatter tidlig på 1980-tallet til utgivelsen av hennes hittil siste roman, «Arv og miljø». Det er Gyldendal som gir ut samtaleboken, og de sier at hverken Vigdis Hjorth eller Kaja Schjerven Mollerin kommer til å gi noen intervjuer i forbindelse med boken.

– Siden dette er en intervjubok, blir intervjuer overflødige, sier redaksjonssjef Kari Marstein i Gyldendal til VG.

I boken snakker også Vigids Hjorth ut om konflikten med søsteren Helga Hjorth og familien, og det kommer frem at hun brøt med primærfamilien sin for 30 år siden.

Får innsikt gjennom rus



Intervjueren spør i boken om det bare er en myte at Hjorth drikker så mye, og de to havner i en dypere samtale om rus og skriving. Hjorth forteller at hun pleier å si at hun vet om tre måter å få større innsikt på: Gjennom rus, terapi og skriving.

Hjorth forteller at hun tidlig erfarte at alkohol kunne løfte henne til andre høyder enn tilfellet er for mange, men at den også dumpet henne langt ned: til skam og angst. Et av spørsmålene hun har stilt seg selv, er om hun drakk for nettopp å komme i kontakt med denne smerten.

Alkohol som medisin



Hun beskriver alkohol og jobbing som en form for medisin, fordi hun synes det er minst ubehagelig når hodet er fullt av noe annet. Når intervjueren i boken spør om hun har vurdert å slutte helt å drikke, svarer Hjorth at hun er motstander av å sette sitt problem som overskrift for seg selv.

«Selv om jeg hadde sluttet å drikke, ville jeg ikke ha gått rundt og sagt: «Hei, jeg heter Vigdis, jeg er tørrlagt alkoholiker.» Jeg er så mange ting før det. Jeg er forfatter, jeg er trebarnsmor, jeg er kvinne. (...) Men det er klart, det skaper noen utfordringer at jeg har de behovene jeg har. Og noen pinligheter.»