Vigdis Hjort vant Kritikerprisen

Her er vinnerne av Kritikerprisen for litteratur 2016:

I dag ble det klart hvem Kritikerlaget mener skrev de beste bøkene i fjor.

Vigdis Hjorth fortsetter sin seiersgang med boken «Arv og Miljø» og hentet hjem prisen for beste voksenbok. Boken vant også Bokhandlerprisen i fjor, og senest i forrige uke ble det klart at Hjorth er nominert til Nordens mest høythengende litteraturpris, Nordisk råds litteraturpris, for boken.

Da uttalte hun:

– Jeg har fått mange fine tilbakemeldinger etter utgivelsen av «Arv og miljø». Det har betydd svært mye for meg. Særlig har jeg satt pris på å få så mange personlige hilsener fra lesere som sier boka har vært viktig for dem.

Hjorth blir med årets kritikerpris den åttende forfatteren i prisens 67-årige historie som mottar den for andre gang. Hun mottok nemlig også Kritikerprisen for romanen «Leve posthornet!» - for bare fire år siden.

Den gang sa Kritikerlaget: – «Vinneren er i toppform!» Og nå skriver Kritikerlage om årets pris: «De som har fulgt med forfatterskapet de siste årene, vet at Hjorths åndelige helbred som forfatter er jevnt tipp topp, og dette blir bekreftet av Arv og miljø, som landets kritikere altså hedrer henne for denne gang.»

Prisen for beste sakprosa gikk til Marit Paasche for boken «Hannah Ryggen. En fri».

Tyra T. Tronstad vant pris for beste barne- og ungdomsbok for sin roman «Mørket kommer innenfra», mens Elena Ferrante-oversetter Kristin Sørsdal fikk prisen for beste oversettelse - og NRKs litteraturanmelder Anne Cathrine Straume ble kåret til årets kritiker.