Unni Lindell feirer 60 år: – Jeg føler meg som en dronning

Krimdronningen hylles med stor fest på bursdagen, og føler seg som en ekte kongelig.

På selve 60-årsdagen samlet forlaget familie og venner av Unni Lindell til en storslått feiring i Aschehougs villa på Oslos vestkant.

Lindell om å bli 60: – Håper virkelig ikke det er noe liv etter døden

– Her har jeg ingen kontroll, og det liker jeg å ha. Først syntes jeg forlagets forslag hørtes ut som litt mye, men nå nyter jeg det. Det er helt fantastisk, sier jubilanten – og legger smilende til:

– Jeg føler meg som en dronning – ikke bare en krimdronning, men nesten som Sonja!

Menneskemagnet



Hun strekker armene ut i vårsola før hun mottar den ene klemmen etter den andre fra gjestene som står i kø. Det er ikke bare forfattere i Lindells «entourage», men en miks av mennesker.

Fikk du med deg: Unni Lindell: – Dette har forandret livet mitt

SAMMEN I 43 ÅR: Unni og ektemannen Per Christian Garnæs. – Jeg føler vi har vært sammen hele livet, sier han. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Unni er jo veldig kul selv, men ikke minst er det morsomme mennesker rundt Unni. Der Unni er skjer det ting, sier statssekretær Fabian Stang på vei inn på festen.

Også skuespiller Mari Maurstad roser Lindells evne til å samle spennende mennesker rundt seg.

– Unni er alltid på topp, og veldig inkluderende. Hun har venner fra alle bransjer. Her møter man mennesker man har hatt lyst til å møte, sier hun til VG.

Tause om festminne



Lindells krimkollega Anne B. Ragde var selvsagt til stede, sammen med politisøsteren Eva som hjelper Unni med research.

Husker du: Unni Lindell stakk av fra hagefest

Anne vil på ingen måte røpe sitt aller beste festminne med Unni:

– Det skal aldri tilflyte offentligheten! Jeg tenkte jeg skulle holde en tale, men da jeg satte opp punkter innså jeg at det ble en tale jeg måtte holde under fire øyne, sier hun og ler.

VENNINNER: Anne B. Ragde gratulerer Unni Lindell mandag. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Hvordan er Unni å feste med?

– Hun er veldig festlig. Men hun liker ikke røyk, så da må jeg ut, og så blir det trekk ... Vi krangler som et gammelt ektepar, men er også veldig samkjørte og alltid med på hverandres sprell!

Les mer: Dette er kjendisenes hagefestminner

Også Bjørn og Gerd Kjos var klarte for feiring. Mens Unni er ambassadør for Gerds kvinnehelseklubb, jobber sønnen hennes Fredrik som kaptein i Norwegian.

– Vårt beste festminne med Unni var mitt 70-årslag i Spania i juni. Det var en fantastisk opplevelse, sier Bjørn.

– Hva skjedde der?

– Nei, det kan jeg ikke røpe, sier han og ler.

– Men Unni er alltid blid, har alltid kontroll og er alltid på topp!

KJOLEFIN: Gerd Kjos, Tine Solheim, Unni Lindell og Mari Maurstad stilte alle i kjoler sydd av Solheim. Og Wenche Foss er med i rekken. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Motsetningsfull



Artist Wenche Myhre forteller at hun har jobbet hardt i det siste og er klar for en liten ferie, men at hun måtte ta turen innom for å gratulere Lindell.

– Unni er en nydelig person. Hun er en venninne jeg har fått i voksen alder, sier Myhre.

Skuespiller Per Christian Ellefsen sier han og kona Ana Soler er veldig glade i jubilanten.

Les også: Nå er «Elling» gift

– Unni er så motsetningsfull at hun er så morsom å være sammen med: Hun er tøffere enn toget og samtidig vettskremt. Det er veldig hyggelig å feire Unni på 60-årsdagen. Det er jo fantastisk å få bli eldre – et eventyr!