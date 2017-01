Torgrim Eggen skriver bok om Eirik Jensen-rettssaken

Forfatter og journalist Torgrim Eggen (58) skal følge den fem måneder lange rettssaken mot Eirik Jensen og skrive bok – som kommer på Eirik Jensens eget forlag til høsten.

– Et av de mest interessante spørsmålene med denne saken er: Går det an å tilbringe så mye tid med kjeltringer at man blir sånn, sier Torgrim Eggen som skriver fast i blant annet Dagens Næringsliv og har en rekke bøker bak seg. Senest i høst ga han ut en dokumentarbok om hjemmebrentens historie. Han er også kjent for sin bok om Berlin og den politiske satiren «Trynefaktoren».

Da han fikk spørsmålet av forlegger Erling Kagge om å skrive bok om rettssaken mot Eirik Jensen, måtte han gå skikkelig i tenkeboksen. Han brukte over en måned på å bestemme seg.

HAR MØTT JENSEN: Torgrim Eggen sier at Eirik Jensen nå er fullstendig oppslukt i det som skal skje. Rettssaken begynner mandag og skal pågå helt til 15. juni. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Jeg tenkte først: Oi, dette er ikke en bok jeg har tenkt på å skrive. Det var ikke en sak jeg hadde satt meg ordentlig inn i. Først leste jeg Eirik Jensens egen bok «På innsiden» og undersøkte en del rundt. Jeg fant fort ut at dette var en sak som veldig mange har sterke meninger om, og de fleste visste mye mer enn meg, sier Eggen som også møtte Eirik Jensen før han bestemte seg for å skrive kontrakt med Kagge forlag.

– Om jeg sier at Jensen nå er en fyr som er fullstendig oppslukt i det som skal skje, så tar jeg ikke for hardt i. Det var en forutsetning for meg at Eirik Jensen vil snakke med meg – også underveis i rettssaken. Jeg har selvsagt også forespørsler inne for å prate med andre parter i saken, sier Eggen.

Fakta **Politilederen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse.



**Ifølge tiltalen skal han ha medvirket til smugling av 13,9 tonn med hasj fra 2004 til 2013. For dette skal han ha fått minst 2,1 millioner kroner.



**9. januar starter rettssaken mot politilederen og Gjermund Cappelen, som også er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse.



**Gjermund Cappelen har tilstått alt, mens Eirik Jensen nekter for alt.



**Rettssaken går i Oslo tingrett, og skal etter planen vare helt frem til 15. juni.

Jensen-forlag



At det er Eirik Jensens eget forlag som har initiert boken – og sånn sett har kommersielle interesser i Eirik Jensen – ser han ikke på som et problem.

– Det at de gir ut bøker av Eirik Jensen kan jo ha vært med på å gi Erling Kagge ideen til denne boken, men det er ikke første gang de spør en forfatter om å følge en rettssak. De gjorde jo det med Åsne Seierstad og Breivik-saken. Selv er jeg opptatt av min skildring ikke er ensidig. Dette skal ikke være noe forsvarsskrift for Eirik Jensen eller en biografi om Jensen.

– Så Kagge har ikke lagt noen føringer for boken?

– Nei. Men de blir vel gretne om jeg skriver om en helt annen rettssak, så jeg får holde meg til denne saken, spøker Eggen – og fortsetter mer alvorlig:

– For å være tydelig: Eirik Jensen er ikke medforfatter av denne boken, og jeg har ingen andre bånd til Kagge forlag. Men selvsagt går jeg løs på prosjektet med en holdning om at han er uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier Eggen som foreløpig ikke kan si så mye om hva hans innfallsvinkel på rettssaken vil bli. Han er klar over at saken kommer til å få enorm mediedekning.

– Jeg kan ha det litt lengre perspektivet på dette og belyse ting på en annen måte enn mediene. Formen på dette får bli til mens jeg arbeider, men det er nok ganske sikkert at det blir innslag av True Crime her. Å skrive krim har aldri lokket meg, det blir for snevert. Men dette er virkelig, og jeg tror det er en fordel at jeg selv har vært mer journalist enn forfatter, sier Eggen.

Ikke plass i rettssalen



Hans største bekymring nå er at han ikke har fått tildelt fast plass i rettssalen.

– Jeg har søkt, men fått nei. Så jeg blir nødt til å stå opp tidlig og stille meg i kø på mandag.

I sine forberedelser til rettssaken har han lest ekstremt mye, og blant annet lest seg opp på debatten om narkotikaproblematikken i Norge.

– Mange mener jo at innføring og omsetning av hasj er en forbrytelse uten ofre, og mine egne betraktninger rundt norsk narkotikapolitikk er at det er åpenbart at ikke loven virker. Men det er jo en stor industri, og jeg har skjønt på tallene som er presentert av påtalemyndigheten i denne saken, at det er en veldig stor sak.

Unik rettssak



Den viktigste grunnen til at Eggen bestemte seg for å si ja til bokprosjektet var at han selv følte seg veldig usikker på om dette var noe han kunne klare.

– Det er ikke bra å føle seg for trygg på noe, så nettopp fordi jeg var usikker, endte det med at jeg sa ja. Samtidig ble jeg jo trukket mot det faktum at denne saken er helt unik. Det er den største politiskandalen i nyere tid – uansett utfall.

Rettssaken starter mandag og skal pågå frem til 15. juni. Retten har gitt tillatelse til TV-opptak fra de to første rettsdagene. Det betyr at du vil få se bilder av Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i retten når de skal avgi personalia foran dommeren og svare på hvorvidt de erkjenner straffskyld. VGTV sender direkte.

VG vil også ha tekstreferat som oppdateres fortløpende fra rettssalen (VG Direkte). Onsdag starter Eirik Jensen sin forklaring i retten.

Vil lage en bok som skal selge



Forlagssjef Anne Gaathaug i Kagge forlag er tydelig på at Torgrim Eggen ikke har fått noen føringer fra forlaget.

– Tvert imot. Eggen står selvsagt helt fritt, og han ønsker å snakke med alle involverte, uten å velge side.

– For folk utenfra, vil det kanskje virke som om at forlaget til Eirik Jensen kan påvirke en bok som skrives?

– Nei, det tror vi ikke. Vi ønsker å lage en svært god bok, som skal selge mye. Mediene rapporterer fortløpende, tar for seg det umiddelbare, mens Eggens bok kan spenne opp et større lerret. Eggen har et skarpt blikk, en veldig god penn og bakgrunn som journalist. Det er en perfekt kombinasjon for en bok med utgangspunkt i en rettssak. Vi ser for oss utgivelse til høsten etter at dommen er falt, sier Gaathaug i Kagge.

Flere bøker?



VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk sier at det vil overraske ham stort om dette er det eneste bokprosjektet som er knyttet til rettssaken, men han mener Kagges valg av Torgrim Eggen er bra.

– Eggen er en flink fyr som skriver godt. True crime-sjangeren er veldig in for tiden, og dette kan bli spennende. Utfordringene til Eggen her blir selvsagt at boken kommer ut etter at saken er ferdig og bør inneholde noe nytt, noe man ikke vet fra før. Dessuten må vi forvente at Eggen fremstår som helt uavhengig, noe som er en utfordring i og med at dette utgis på Eirik Jensens eget forlag, sier Hovdenakk.