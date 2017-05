Tips: Se, hør og les dette

VGs anmeldere gir deg gode tips om aktuell musikk, film og bok.

Filmtips

Anbefalt av Ingvill Dybfest Dahl

På kino: «Raw» (Skrekk/grøsser)

Hva setter vel stemningen for helgen bedre enn en vegetar-skrekkfilm? Denne har attpåtil fått landets strengeste sensur, fordi den inneholder «svært forstyrrende scener». Filmen, med ingredienser som kannibalisme, dyrekadavre og blod, har også fått folk til å kaste opp i kinosalen. Da skulle det ikke være noen tvil!

Serie: «Girls», sesong 6 (Drama/komedie)

FARVEL: «Girls» på HBO er over. Få med deg aller siste sesong (sesong 6) med Lena Dunham som Hannah Horvath i hovedrollen. Foto: Craig Blankenhorn / HBO

Siste sesong i Lena Dunhams særegne serie om fire venninner i New York er nå slutt. Har du ikke fått den med deg, er det essensielt at du tar en titt på hvordan det har gått med Hannah Horvaths absurde, underfundige og pinlige forsøk på å finne ut av livet som noen-og-tyveåring. Slutten er både fin, rar og rørende. På HBO Nordic.

Fra arkivet: «50/50» (Komedie/drama)

Hvem skulle tro at kreft kunne være så morsomt? Det som er bra med «50/50» er at den balanserer galgenhumor med en sår og fin tone når den forteller om 27-årige Adam (Joseph Gordon-Levitt) som får vite at han har 50 prosents sjanse for å dø - og for å overleve. Både han selv og kameraten Kyle (Seth Rogen) sliter med å bearbeide nyheten.

Boktips

Anbefalt av bokansvarlig Camilla Norli

Roman



Lisa Strømme: «Malerens muse» (Vigmostad & Bjørke)



Britiske Lisa Strømme bor i Spikkestad med norsk mann og to barn. Hun fikk ideen til denne romanen da det ble kjent at Munchs maleri Skrik ble solgt på auksjon for 689 millioner kroner. Her skaper hun sin egen versjon av historien bak Munchs kjente maleri Skrik og skriver om hvordan en kjærlighetshistorie mellom Munch og en hushjelp inspirerte ham. Boken kom på engelsk i fjor, er solgt til 13 land - og kommer nå på norsk.

Roman:



Dorthe Nors: «Speil speil blink» (Cappelen Damm)

Roy Jacobsen er en av seks forfattere på kortlisten til den prestisjefylte The Man Booker-prisen - som første nordmann noensinne. Der kjemper han blant annet med danske Dorthe Nors som er nominert med denne romanen - som fikk fantastiske kritikker i hjemlandet. Nå er den ute på norsk - og for å si det veeeldig enkelt handler det om at det må da for svarte være mulig å lære seg å kjøre bil. Tydeligvis ikke for Sonja - som ikke klarer å skifte gir. Heller ikke i sitt eget liv.

Dikt:



Lars Saabye Christensen: «De nye reglene» (Cappelen Damm)

I 2015 fikk han Brageprisen for andre gang for romanen «Magnet» som han også fikk terningkast seks i VG for. Når gir den folkekjære forfatteren ut sin andre diktsamling på et år. Her er det alt fra små gullkorn og betraktninger som i «:Melding hjemmefra»: «Jeg kommer ikke som jeg/Så god tid har jeg ikke», til Saabye Christensens nye regler I, II og III - der vi får servert regler som «Ikke forsvov deg når du elsker» og Ikke bruk ryggsekk i tettbygde strøk».

Musikktips

Anbefalt av Tor Martin Bøe

The second whitest boy alive.

Låt: Kommode:«Fight or Flight or Dance All Night»

Gitarmelankolikerne i Kings of Convenience har helt klart et innestengt dansegen, spesielt i sideprosjektene. Erlend Øyes «Whitest Boy Alive» var lavmælt dansepop. Her kommer Eirik Glambek Bøe med noe som er varmere og bredere. Fint - og lovende for albumet som kommer til høsten.

Introvert 2.0

Album: Feist: «Pleasure»

Det er ikke bare albumtittelen som Leslie Feist deler med Bergen. Hun dukket først opp som duetthjelp på nettopp Kings of Convenience sitt andrealbum. Hennes eget femte er enda mer innoverskuende enn forrige, med sanger som er så langt fra monsterhiten «1234» som man overhode kan komme. Men det har derimot hjelp av Pulpvokalist Jarvis Cocker.

Gjenfunnet storhet

Retro: Slut Machine: «Slut Machine»

Apollon Records har tatt et historisk og forbilledlig ansvar i å gjenutgi nasjonal musikkhistorie fra Bergen på ny. Nå har de kommet til en av de mest kompromissløse bråkeplatene Vestlandet har hatt. Delene av Barbie Bones, Swamp Babies og Jørgen Træen hadde visstnok en legendarisk relanseringskonsert forrige helg. Noen bør få dem til å spille flere.