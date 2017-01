Suksessforfatterens datter styrer unna morens bøker

Pia Edvardsen (29) går i moren Tove Nilsens fotspor, men vil stå på egne ben når hun nå bokdebuterer.

Pia Edvardsens mamma debuterte i 1974 med romanen «Aldri la dem kle deg forsvarsløst naken», og har siden høstet en rekke priser for litteraturen hun har gitt ut i et godt tempo opp gjennom årene. Edvardsen har aldri latt seg friste – hun leser ikke bøker utgitt av Tove Nilsen.

– Jeg har aldri lest noe mamma har skrevet. Jeg kommer sikkert til å gjøre det en dag, men jeg har tenkt at det er hennes greie. Jeg tror det blir for nært. Nå er jeg på en måte glad for at jeg ikke har lest noe, for nå kan ingen si at jeg har hermet etter henne, sier hun.

Førstkommende mandag havner debutboken til Pia Edvardsen i butikkhyllene. «Vi var aldri brødre» er en liten roman om et søsterforhold som blusser opp da farmoren ligger for døden. Boken er bevisst gitt ut på et annet forlag enn Edvardsens mor.

– Det er veldig fint at mamma har tråkket opp noen spor, men jeg håper jeg kan gå opp mine egne. Da jeg var liten, synes jeg det var fryktelig flaut at mamma skrev bøker. Jeg husker at jeg tenkte at andre kanskje syntes det var rart. Jeg skulle ønske hun var vanlig. Det var rart at folk visste hvem hun var og at jeg ikke visste hva hun skrev om. Det gjør jeg for så vidt ikke i dag heller, annet enn det jeg er blitt fortalt.

Endret mening



Det var i barndommen og tidlig tenårene Edvardsen kjente mest på det å ha en mamma med et annet yrke enn foreldre flest. På videregående endret hun mening.

– Jeg var ung da jeg følte det var rart at mamma skrev. På den tiden var det jo flaut å ha en skjorte i feil farge. Det hele gikk på en måte over til stolthet da jeg begynte på videregående. Da gikk det mer opp for meg at mamma var flink og tøff som har valgt å gå den veien hun har gått. Hun var jo 22, og mye yngre enn meg da hun debuterte. I dag er jeg kjempestolt – det er flott å ha en mamma som skriver bøker.

I motsetning til sin mor, som sluttet på skolen da hun var 17, har Edvardsen en mastergrad i nordisk litteratur. Og det var først i 2014 hun begynte å skrive for alvor. Hun krydret hverdagene med strøjobber, men boken var «jobben» i to år. Uten det fokuset hadde hun nok ikke kommet i mål med boken. Hver eneste kveld og natt var dedikert skrivingen.

– I begynnelsen holdt jeg mamma helt utenfor prosjektet med vilje. Hun fikk ikke vite at jeg skrev før jeg fikk noen noveller i debutantantologien til Cappelen. Da måtte jeg si det. Før det ville jeg ikke snakke med henne om det. Jeg ville stå for meg selv. Det er fint å ha sin egen greie.

ETT TIPS: Tove Nilsen ga datteren ett råd i forbindelse med skrivingen: – Skriv godt og hensynsløst. Foto: Geir Olsen , VG

I 2012 sa Nilsen til NRK at hun stadig hørte om forfattere som sensurerte seg selv i frykt for å støte, såre, fornærme eller sjokkere sin mor. Og hun spurte Edvardsen tidlig om hun skrev om noe som lignet på deres familie. Samtidig ga hun sin datter et tips.

– «Skriv godt og hensynsløst», har mamma sagt. Jeg regner med at det også gjelder overfor henne, ler Edvardsen, og avkrefter at handlingen i boken er hentet fra virkeligheten og hennes familie.

– Jeg likte det rådet. Jeg har hatt det surrende i bakhodet hele veien. Jeg tror alle som skriver selv tenker når de skriver at lesere vet at det de skriver ikke er sant, men litt sant er det jo. Man skriver ut ifra det man vet, men det er ikke hentet fra virkeligheten av den grunn.

Godt å skrive



I boken reiser den eldste av to søstre nordover for å være sammen med faren sin som har en mor som ligger for døden. Moren og søsteren kommer etter hvert oppover. Før skilsmissen var familien nordpå hver sommer. Edvardsen har selv et nært forhold til Nord-Norge og naturen. Det er landskapet hun og familien reiste til hver sommer hun beskriver i boken. Hun har også et nært forhold til døden. Hun mistet bestefaren sin i fjor da hun jobbet med boken.

– Det preget nok deler av boken min. Jeg forholdt meg til et tap hver dag og bearbeidet det ved å skrive. Det er ikke så stor plass i boken, men noe er der. Når noen dør, kommer man i kontakt med et spesielt rom i kroppen. Døden er en spesiell tid når den rammer en familie. Å skrive har vært en måte undersøke hvordan jeg stiller meg til det at mennesker dør. Som mamma sier: «Det er dårlig idé av skaperverket å stjele mennesker ut av historien på den måten. Det hadde vært bedre om folk fikk bli».

– Har du fått utløp for noe i boken din?

– I skriftspråket kan man ta ut ting man ikke får ut ellers, og det er deilig. I boken min har jeg for eksempel latt jeg-fortelleren vise sider som ikke er så lett å like. Hun er veldig tverr, vanskelig, sjalu og usikker. Jeg får ut noe i meg når jeg skriver. Jeg har hatt godt av å skrive. Jeg kommer i kontakt med noe i meg som er godt å få ut. Jeg vet ikke om jeg vil kalle det terapi, men det er kanskje akkurat det det er.

– Har moren din lest romanen din?

– Jeg har ikke behov for at noen som står meg nær skal lese det. De kan hvis de vil, men jeg ville ikke tatt det ille opp hvis noen av dem ikke leste boken min.