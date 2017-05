Slik skapte de Bukkene Bruse på badeland

Ingen kjenner igjen Bjørn F. Rørvik (53) og Gry Moursund (47) på gata, men sammen står de for en av de største boksuksessene her i landet de siste årene: «Bukkene Bruse på badeland»

Etter å ha solgt over 330.000 bøker av «Bukkene Bruse på badeland» og «Bukkene Bruse vender tilbake», er stjerneduoen Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund ute med en tredje bok.

BOK 3: «Bukkene Bruse begynner på skolen» av Bjørn F. Rørvik og Gry Moursund kommer denne uken. Gjett hvem som er ny rektor!

Nå begynner Bukkene Bruse på skolen, fordi «alle må gå på skole nå for tida» - og gjett hvem som er rektor ...

– Når vi først har forlatt sætra og det opprinnelige Bukkene Bruse-universet, så åpner det seg mange muligheter. Vi har ikke satt kroken på døra for flere bøker, og barna selv kommer med mange ideer: Som Bukkene Bruse i Syden og Bukkene Bruse på Disko. Det er så mange muligheter, sier Bjørn F. Rørvik, som firedoblet lønnen sin fra 2009 til 2014 - da han tjente 1,8 millioner kroner takket være Bukkene Bruse-suksessen.

Måtte spørre om penger til ny bukse



– De første ti årene som barnebokforfatter var ikke fett, det skal jeg innrømme. Det hendte jeg måtte be kona om penger til en ny bukse, og jeg husker en gang vi gråt over en kasse jordbær jeg hadde kjøpt for 250 kroner som var så dårlig at vi ikke kunne lage syltetøy som planlagt, forteller Bjørn og Gry legger til:

– Jeg klagde mye til en eldre kollega: Jeg har jo ingen penger, jeg overlever ikke på dette. Men hun sa: Hold ut. Vi holdt ut, og nå kan vi leve av det - og hele tiden ha en trygghet til å drive med andre prosjekt. «Bukkene Bruse» er som å ha et kontinuerlig stipend gående, sier Gry - som fra å tjene 147.000 i 2011, tjente over én million kroner i 2015.

Men egentlig er dette en suksess basert på tilfeldigheter, flaks og en god porsjon angst.

For de to hadde aldri møttes før da de på hver sin kant ble overtalt til å stille sammen som norsk lag i en billedbokkonkurranse live på scenen under Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger i 2007. Der konkurrerte de foran publikum mot svensker og dansker - og fikk oppgaven: Lag en billedbokidé ut fra setningen: «Geita som ville være Gud.»

Forferdelig oppgave



– En helt forferdelig og skikkelig teit oppgave. De andre var jo i gang med en gang. Vi hadde fem minutter på oss, og vi kom ikke på noe. Det var forferdelig. Jeg spurte Gry: Kommer du på noe? Og hun bare: Det er du som er forfatter, ler Bjørn.

– Hele situasjonen var pinlig. Hjernen min smeltet bort, forteller Gry.

Da dommeren varslet at det var to minutter igjen, hadde de to fortsatt blanke ark.

– Jeg prøvde å komme på noe med geiter, og da dommeren sa at det var et minutt igjen, tenkte jeg at det var for dumt å måtte levere blankt. Så kom jeg på Bukkene Bruse, og vi måtte bare gå for det. Gud måtte jeg bare droppe.

Bjørn rakk å skrive noen få linjer om at Bukkene Bruse kjedet seg og ikke ville på sætra, men heller dra på spa. Gry tegnet to tegninger: Av bukkene som kjedet seg og spiste gress, og en bukk som satt i en badestamp med børste på ryggen. De vant konkurransen.

UNNFANGELSEN: Dette bildet ble tatt av Gry Moursund og Bjørn F. Rørvik rett etter at de hadde svettet på scenen for å komme opp med en barnebokidé i en slags teatersportkonkurranse. Det ble starten på den vanvittige suksessen «Bukkene Bruse på badeland». Foto: Privat

– Selv var jeg helt utmattet. Det var en helt avsindig prosess. Etterpå ble vi enige om at det kunne faktisk bli litt morsomt med Bukkene Bruse - spesielt om trollet kom. Vi fant ut at det måtte være noe litt mer barnevennlig enn SPA, så da ble det badeland.

Tre uker senere dumpet det inn et manus fra Bjørn til Gry, og resten er historie.

Bjørn F. Rørvik Debuterte med «Reddikhaien», en ellevill barnebok om reven og grisungen. Totalt har han gitt ut 12 bøker i serien som er illustrert av Per Dybvig. I tillegg til suksessen med Bukkene Bruse-bøkene, skjer det nå mye rundt bøkene hans om mesterdetektiven Purriot - som det lages opera av i samarbeid med komponist Gisle Kverndokk. Forfatteren reiser 12-13 uker i året rundt på skoleturné over hele landet.

– Vi ante jo ikke da hvordan dette skulle ta av, men det som er sikkert er at hadde vi ikke tort å hive oss utpå i den konkurransen og i stedet sagt nei, så hadde ingenting av dette skjedd, sier Bjørn.

Mest solgt i Norge og Sverige

Illustratør Gry gikk grundig til verks for å finne den «barnslige» streken hun er blitt så kjent for - og som får mange voksne til å tro at det er barn som står bak.

Gry Moursund Gry Moursund er utdannet innen illustrasjon og grafisk design ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. I 1999 begynte hun å illustrere bildebøker, og hun har siden det mottatt en rekke priser for illustrasjonene sine. Hun ga i høst ut barneboken «Tre biler og en død katt» der hun også har skrevet teksten selv. Reiser også mye rundt og «tegner trollet» i Bukkene Bruse-bøkene sammen for både barn og voksne.

– Jeg ville at det ikke bare skulle se ut som om en voksen hadde tegnet barnslig, men faktisk som barnetegninger. Så jeg lastet ned masse barnetegninger for å gå dypere ned i materien. Jeg utforsket masse, brukte tusj, masse klipp og lim - og alt er gjort analogt, sier Gry.

Da «Bukkene Bruse på badeland» kom ut i 2009, vant den Kulturdepartementets bildebokpris. I 2014, da oppfølgeren «Bukkene Bruse vender tilbake» kom, tok det helt av, og de to bøkene solgte mest og nestmest av alle barnebøker det året. I Sverige ble den også årets mest solgte barnebok i 2012, samt kåret til den beste billedboken av 30.000 svenske barn.

I dag er det ikke Asbjørnsens nedskrevne versjon av eventyret om Bukkene Bruse (nedskrevet i 1842-43), men bukkene på badeland mange barn kan på rams - med populære kommentarer som «hasta la vista, baby». Boken omtales som en moderne klassiker.

– Ja, det tror vi at den er. Litt på linje med Hakkebakkeskogen og Karius og Baktus. Det er fint å tenke på at det ble til ved en tilfeldighet, at vi ikke tenkte kommersielt i det hele tatt. Det er bare veldig kult, sier Gry.