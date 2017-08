Skrev hevnroman om søsteren Vigdis Hjorth i hemmelighet

I all hemmelighet har Helga Hjorth skrevet en roman om søsteren Vigdis Hjorth - etter at hun selv følte seg utlevert i Vigdis Hjorths «Arv og miljø» som ble en av fjorårets mest omtalte og prisbelønte bøker.

Onsdag morgen klokken 07 kom en ny bok med bud til VG: «Fri vilje» av Helga Hjorth. En roman om en søster som er en kjent forfatter som utgir en bok der resten av familien kjenner seg igjen og føler seg utlevert.

Romanen hadde ikke blitt varslet og sto ikke på forlaget Kagges høstliste, og den fantes heller ikke i bokhandlernes lister over kommende bøker. Den er skrevet i all hemmelighet av Vigdis Hjorths lillesøster Helga Hjorth, som til daglig er jurist og jobber i Riksarkivet. Dette er hennes romandebut.

PRISBELØNT: Vigdis Hjorth vant Bokhandlerprisen og Kritikerprisen for romanen «Arv og miljø» som også satte igang en het debatt om virkelighetslitteratur. Foto: Saeculo

Boken er ifølge Aftenposten et motsvar til Vigdis Hjorths roman, eller en bok som er skrevet for å forsvare seg mot hennes roman «Arv og miljø» - som i fjor høst satte i gang en opphetet debatt om såkalt virkelighetslitteratur.

Kjente igjen alt



Helga Hjorth skriver i sin roman:

«Jeg kjente igjen alt som ble beskrevet i anmeldelsene. Hyttene på Toffelsø og kranglingen om testamentet og om takstene, sykehusinnleggelsen til mamma, pappas fall i trappen, Veras tale på revisorkontoret; hver eneste episode anmelderne hentet ut av romanen for å ramme inn beskrivelsen av Veras litterære verk, var hentet fra vårt liv, mitt liv.»

Til Aftenposten sier Helga Hjorth at det var en uvirkelig følelse å lese søsterens «Arv og miljø».

– Det var absurd, helt sykt. Jeg tenkte er det mulig? Det var en uvirkelig følelse. Alt sto der, men våre tanker og motiver var analysert og filtrert. Samtidig var det et hardt slag mot min far som er død og ikke kan forsvare seg. Også moren min ble utsatt for forferdelige beskyldninger, sier hun til avisen.

Nå har hun selv tatt i bruk Vigdis Hjorths grep, og romanen «Fri vilje» inneholder detaljerte beskrivelser av familiemedlemmer med fiktive navn.

Ingen kommentar fra Vigdis Hjorth



Vigdis Hjorth ønsker ikke å kommentere saken overfor VG. Hennes forlag sier følgende:

– Debatten om forholdet mellom virkeligheten og litteraturen har pågått lenge og vi følger den med interesse. Innholdet i bøkene «Arv og miljø» og «Fri vilje» overlater vi til andre å vurdere. Når det gjelder vår egen utgivelse, har vi hatt en vanlig og grundig redaksjonell prosess, slik vi ønsker og forsøker å ha med enhver bok vi gir ut. Ut over det har vi ikke noen ytterlige kommentar til denne saken på nåværende tidspunkt, sier direktør Tine Kjær i Cappelen Damm til VG.

I «Arv og miljø» skriver Vigdis Hjorth om konflikter rundt et arveoppgjør og ting som virvles opp da faren dør. Det handler blant annet om en far som begår overgrep. Boken vant både Bokhandlerprisen og Kritikerprisen. Vigdis Hjorth hevdet i flere intervjuer at romanen var fiksjon.

Litteraturprofessor Erik Bjerck Hagen var en av de som engasjerte seg i virkelighetslitteraturdebatten. Han skrev blant annet en kronikk der han påpekte at enten må de som føler seg utlevert bare sitte stille i båten og ta det som et kompliment at de er med i en god roman – ellers kan de jo skrive en motroman.

– Ja, vi kan jo tenke oss at onkelen til Knausgård hadde skrevet en roman, for eksempel, der farens gode sider også hadde kommet frem. Man føler seg jo sjakk matt når man blir hengt ut i en roman. Alle vet jo at Vigdis Hjorths roman var virkelighet og at hun skrev om familien, selv om hun benektet det flere ganger. Nå har søsteren faktisk skrevet en motroman, og det må Vigdis Hjorth finne seg i, sier Bjerck Hagen som mener det må være helt greit å skrive en hevnroman på denne måten.

Åpnet ormeboksen



– Ja, når noen først åpner en boks med ormer og skriver om familien på den måten, så må det være tillatt å svare. Om det er så klokt å ta en slik spontan hevn, er nå en ting, men det er samtidig teoretisk interessant. Vigdis Hjorth gjorde seg jo på en måte usårlig da hun valgte romanformen til å skrive sine memoarer, så når motangrepet kommer som roman – er det interessant og helt greit. Det er jo ikke noe nytt i kunsten, at man svarer i kunsten, men dette er kanskje første gang det er så eksplisitt gjort i en roman, sier Bjerck Hagen om Helga Hjorths roman.

Aftenpostens hovedanmelder og kommentator Ingunn Økland sier det er første gang i norsk litteraturhistorie at det skrives en roman som et forsvar mot en annen, skrevet av en levende modell fra denne andre romanen.

– Ved å velge romanformen skaffer hun seg den samme kunstneriske ytringsfriheten som Vigdis Hjorth er beskyttet av. Helga Hjorth repeterer, og karikerer, søsterens litterære metode: «Fri vilje» lanseres som en roman og har oppdiktede navn, men fiksjonaliseringen er på et minimumsnivå, skriver Økland i avisen.

Kagge forlag forsvarer utgivelsen av romanen.

– Parallelt med skriveprosessen har forlaget selvsagt gjort både etiske og redaksjonelle vurderinger. Vi synes ikke at forfatteren har gått for langt i sitt litterære svar til søsterens roman, sier forlagssjef Anne Gaathaug i Kagge.

