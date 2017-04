Roy Jacobsen kan vinne Bookerprisen som første nordmann

Roy Jacobsens roman «De usynlige» kan vinne Booker-prisen, en av verdens aller mest prestisjefylte litteraturpriser.

Den norske forfatteren er nominert med den engelske oversettelsen av «De usynlige» som kom på norsk i 2013. Og det er første gang i historien at en norsk forfatter er nominert.

I mars ble det kjent at Jacobsen var på den såkalte langlisten tilden internasjonale The Man Booker-prisen, som er en av de aller største bokprisene i verden. Nå er langlisten på 13 bøker, kortet ned til seks bøker som er med i finalerunden til å vinne prestisjeprisen.

Sjekk ut fjorårets vinner!

Jacobsen konkurrerer med franske Mathias Enard, David Grossman (Israel), Dorthe Nors (Danmark), Amos Oz (Israel) og Samanta Schweblin (Argentina).

– For en ære! For en glede. Det er virkelig spennende at en lavmælt roman som «De usynlige» kommer inn på en shortlist til en av de mest prestisjefylte litteraturprisene i verden. Og for et selskap, sammen med Amos Oz. Hatten av, det er bare å gratulere forfatter Roy Jacobsen, sier Guri Hjeltnes som anmeldte boken til terningkast seks i VG da den kom på norsk.

Prisen deles ut til fjorprets beste skjønnlitterære bok oversatt til engelsk. Vinneren kåres 14. juni, og premien er blant annet over 500.000 kroner som deles med oversetteren av romanen.

«De usynlige» ble hyllet av norske kritikere da den kom i 2013, og den har solgt over 170 000 eksemplarer bare i Norge og er nå oversatt til 16 språk.

Ingvild Haugland, leder av Cappelen Damm Agency, kan melde om at nominasjonen har skapt stor interesse for både «De usynlige» og Roy Jacobsens øvrige forfatterskap.

Oppfølgeren til «De usynlige», «Hvitt hav» kom på norsk i 2015 - og den fikk også terningkast 6 i VG.