Roy Jacobsen kan vinne Booker-prisen som første nordmann

Roy Jacobsens roman «De usynlige» kan vinne Booker-prisen, en av verdens aller mest prestisjefylte litteraturpriser.

Den norske forfatteren er nominert med den engelske oversettelsen av «De usynlige» som kom på norsk i 2013. Og det er faktisk aller første gang i historien at en norsk forfatter er nominert.

– Jeg er nå blitt fortalt at ingen norske forfattere er blitt nominert hverken til langlisten eller kortlisten før, så det er jo helt spesielt! Jeg må nok si at dette er det jeg setter aller høyest. Av alt som har skjedd i mitt forfatterskap. Jeg har fått mange fine priser oppgjennom, men dette tar kaka, sier Roy Jacobsen til VG.

I mars ble det kjent at Jacobsen var på den såkalte langlisten til den internasjonale The Man Booker-prisen, som er en av de aller største bokprisene i verden. Nå er langlisten på 13 bøker kortet ned til seks bøker som er med i finalerunden til å vinne prestisjeprisen. Jacobsen fikk den gode nyheten sent i går kveld.

Sjekk hva The Guardian skriver om prisen og Roy Jacobsen!

Utenlandssalget tar av



– Jeg er egentlig merkelig rolig og fin. Men lett og herlig innvendig. Dette er jo fantastisk inspirerende. Forlaget mitt i England er helt i hundre, og de gjør nå alt de kan for å få mest mulig ut av dette. Siden langlisten ble offentliggjort i mars, har mye skjedd, og jeg merker det på utenlandssalget at dette er en pris som virkelig betyr noe.

Lest? Roy Jacobsen med overraskende oppfølger til «De usynlige»

Jacobsen konkurrerer med franske Mathias Enard, David Grossman (Israel), Dorthe Nors (Danmark), Amos Oz (Israel) og Samanta Schweblin (Argentina).

– Når jeg ser listen med disse navnene, tør jeg jo ikke håpe på å vinne - eller kanskje langt inne. Men altså, dette er ikke noe pjuskete finaleheat. Uansett hva som skjer nå, så gleder jeg meg stort over det som har skjedd, sier Jacobsen som sitter i innspurten med den siste boken i Helgelands-trilogien, der «De usynlige» er første bok - og «Hvitt hav» er nummer to. Tredje bok kommer til høsten.

En ære



VGs anmelder Guri Hjeltnes, som har anmeldt både «De usynlige» og «Hvitt hav» til terningkast 6 for VG, tar hatten av for Roy Jacobsen:

– For en ære! For en glede. Det er virkelig spennende at en lavmælt roman som «De usynlige» kommer inn på en shortlist til en av de mest prestisjefylte litteraturprisene i verden. Og for et selskap, sammen med Amos Oz. Hatten av, det er bare å gratulere forfatter Roy Jacobsen, sier Guri Hjeltnes som anmeldte boken til terningkast seks i VG da den kom på norsk.

Prisen deles ut til fjorårets beste skjønnlitterære bok oversatt til engelsk. Vinneren kåres 14. juni, og premien er blant annet en pengesum på over 500.000 kroner som deles med oversetteren av romanen.

«De usynlige» ble hyllet av norske kritikere da den kom i 2013, og den har solgt over 170 000 eksemplarer bare i Norge og er nå oversatt til 16 språk.

Ingvild Haugland, leder av Cappelen Damm Agency, kan melde om at nominasjonen har skapt stor internasjonal interesse for både «De usynlige» og Roy Jacobsens øvrige forfatterskap.

Oppfølgeren til «De usynlige», «Hvitt hav» kom på norsk i 2015 - og den fikk også terningkast 6 i VG.