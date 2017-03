Ny Harry Hole i tidenes førsteopplag

Jo Nesbøs nye Harry Hole-bok trykkes i tidenes største førsteopplag i Norge.

Mens et gjennomsnittlig førsteopplag i Norge ligger på et par tusen bøker, trykkes Jo Nesbøs nye krimbok «Tørst» i vanvittige 300.000 eksemplarer.

For å sette tallet i perspektiv: Førsteopplaget er på hele 200.000 mer enn fjorårets mestselgende norske bok, «To søstre» av Åsne Seierstad, som endte på et totalopplag på 100.000 eksemplarer.

Bare tre bøker solgte mer enn Åsne i fjor: Jojo Moyes «Etter deg», Elena Ferrantes «Mi briljante venninne» og «Alt lyset vi ikke ser» av Anthony Doerr.

Det historiske førsteopplaget betyr at vi allerede nå kan kåre hvem som trolig kommer til å selge mest bøker i 2017: Jo Nesbø.

Nesbøs forlag, Aschehoug, har ikke klart å spore opp noen bøker som tidligere er trykket i et like stort opplag i den norske bokbransjen.

– 20 år etter at den første boken om Harry Hole kom ut i 1997, er Jo Nesbø mer populær enn noen gang. Opplaget er rekordhøyt. Etter fire års ventetid, virker det som om markedet er helt sulteforet på å vite hvordan det går med Harry. Også internasjonalt er interessen for Hole enorm, sier kommunikasjons- og markedsansvarlig Vidar Strøm Fallrø i Aschehoug - og viser til at Jo Nesbø nå har tippet 33 millioner solgte bøker på verdensbasis.

Bygger Jealousy Bar



21. mars er datoen for Harry Holes tilbakekomst - fire år etter at «Politi» ble lansert og fikk terningkast 6 i VG.

Boklanseringen skjer på Parkteatret på Grünerløkka - og for anledningen blir utestedet «bygget om» til Jealousy Bar - en bar som har en sentral rolle i den nye Hole-boken.

– The Rainmakers flys inn fra USA for å spille sammen med Jo. I tillegg blir det drinker i Harry Hole-ånd - oppkalt etter alle Hole-bøkene. Der «Politi» selvsagt er alkoholfri og «Tørst» er en vanlig halvliter, sier Strøm Fallrø - og forteller at det allerede natten før blir mulig å kjøpe boken.

– 20. mars klokken 22.30 drar vi i gang nattlansering på Tanum Karl Johan - og bok kan kjøpes fra midnatt.

To dager etter lanseringsfesten, stikker Nesbø rett fra signering hos Tanum på Gardermoen ut i verden for å lansere «Tørst» i land etter land. Noe han selv gruer seg litt til, har han selv avslørt overfor VG tidligere:

– Akkurat nå når det er mange som er fokusert på at Harry Hole-filmen kommer og at jeg skal ut med ny Harry Hole-bok her i Norge, så jeg merker at 2017 kan bli et spesielt intenst år. Ettersom jeg er litt lat av natur glede gruer jeg meg, fordi jeg vet det blir veldig mye å gjøre.

«Tørst» er bok nummer 11 om Harry Hole. Det blir neppe den siste, men det som er helt sikkert, er at Nesbø VET hvordan det hele skal slutte. Det har han gjort siden starten.

– Jeg har en langsiktig plan for ham som ble lagt allerede da jeg skrev «Rødstrupe» (2000, red anm.). Det handler om de store linjene i Harry Holes liv. Det kan hende noen har oppdaget ledetråder, en dobbeltbunn underveis. Når slutten kommer, vil leseren si «a ha! var det slik det var». Om det blir nå, eller senere, sier jeg ikke nå, sa Nesbø til VG da han bekreftet at han skrev på en ny Harry Hole-bok.

«Tørst» handler om unge kvinner som har vært aktive på sjekkeappen Tinder, og som blir drept i sine hjem i hovedstaden. På ny trekkes Harry Hole inn i etterforskningen.

– Jeg har bestandig vendt tilbake til Harry Hole, han er min sjelekompis. Men det er jo en ganske mørk sjel, så det har som vanlig vært både en glede og emosjonelt utmattende. Men Harry og historien gjør det verdt de søvnløse nettene, har Nesbø tidligere uttalt om jobben med denne boken.



Til VG har han avslørt at «Tørst» lenge hadde arbeidstittelen «Vampyristen»:

– Opp gjennom krimhistorien har flere av de mest kjente seriemorderne vært stemplet som vampyrister, en person som tvangsmessig drikker blod, men vampyrisme er omdiskutert i psykiatrien. Jeg røper nok ikke for mye når jeg sier det er en mulig vampyrist som går løs i Oslos gater, sa Nesbø om den nye boken i et større intervju om det store Harry Hole-året 2017.

I år får nemlig også Hollywood-filmen «Snømannen» premiere. Verdenspremieren er satt til 13. oktober i Oslo.

