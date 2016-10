Nobelprisvinner i litteratur er: Bob Dylan!

Nobelprisen i litteratur 2016 går til ingen ringere enn artisten og låtskriveren Bob Dylan (75)!

«Bob Dylan får prisen for å ha skapt nye poetiske uttrykk innen den store amerikanske sangtradisjonen», heter det i juryens begrunnelse.

Mange holdt i år den japanske forfatteren Haruki Murakami som favoritt til årets pris, norske Jon Fosse var også nevnt som forhåndsfavoritt. Men da Svenska akademin annonserte årets vinner, gikk det et jublende gisp gjennom presseforsamlingen da Bob Dylan ble annonsert - selv om rockelegenden flere ganger tidligere er nevnt som en kandidat til prisen.

Forfatter og VG-anmelder Tom Egeland er en av de som ble overrasket over årets prisvinner:

– Selv om Bob Dylan har vært nevnt som kandidat i mange år, kom dette som en stor overraskelse på de aller fleste av oss. Vi hadde nok gjettet på Murakami eller Adonis i år, og selv skvatt jeg til da navnet Bob Dylan ble kunngjort. Dette er en morsom tildeling som nok også vil provosere deler av det litterære kulturlivet. Dylan er jo først og fremst kjent som sanger, men også som en fremragende tekstforfatter. Til alle som blir provosert av at en rockepoet får selveste Nobelprisen i litteratur, vil jeg trekke de litterære trådene helt tilbake til de greske dramaer som også ble fremført på en scene og ikke lest i en trykt bok, sier Egeland som er glad for at prisen i år går til en som alle har hørt om:

– Ja, vi må alle være glade for at vi med Bob Dylan har fått en vinner som absolutt alle har hørt om, sier Egeland.

Rem satset penger på Dylan



Forfatter Håvard Rem, som har skrevet bok om Bob Dylan, fikk en magefølelse en halvtime før prisvinneren ble kunnegjort - og klokken 12.30 satte han til og med penger på at Bob Dylan ville få prisen.

– Det er første gangen jeg har hatt det sånn på følelsen, så jeg satt 3000 kroner på det, forteller Rem til VG. Nå kan ha kassere inn 18.000 kroner.

Han mener at denne prisen til Bob Dylan gir sjangeren sangtekster både anseelse og status.

– Dette har vi argumentert for i 30 år. En ting er at han fortjener det, men dette er også en pris til en hel sjanger. Sangtekst har aldri vært regnet som en høyverdig litterærsjanger slik som romaner og noveller, sier han.

Velfortjent

Musikkanmelder Morten Ståle Nilsen mener prisen er høyst velfortjent:

– Rent personlig har jeg aldri vært en av dem som synes det er så viktig at Dylan på død og liv må bli akseptert i «de fine salongene». På den annen side er det ingen tvil om at prisen er velfortjent. Dylan må sies å ha nådd frem til flere mennesker med tekst enn de aller, aller fleste forfattere. Mye god tekst er det også, sier Nilsen.

Han mener også at prisen viser at også sunget tekst er tekst.

– Det skulle jo egentlig bare mangle – den første litteraturen og de første fortellingene ble jo overlevert verbalt. Kanskje blir han til og med inspirert nok til å skrive noen nye sanger igjen, mener Nilsen som har store problemer med å svare på hva som er hans favorittlåt.

– Det er umulig å svare på. De er mange, og fra forskjellige epoker. Men hvis jeg skal trekke frem en tekst jeg synes er fantastisk: «Mr. Tambourine Man». Om fem minutter velger jeg en annen, sier Nilsen.

Bob Dylan, eller Robert Allen Zimmerman, som han egentlig heter, ble født i Duluth i Minnesota i 1941. Betegnelsene på Dylan er så mange: Amerikanske singer-songwriter, forfatter, låtskriver, regissør, poet, gitarrist, popikon, rockelegende - og mye mer. Legende går igjen i beskrivelsene av Dylan, og han er en av rockens viktigste skikkelser. Bob Dylan har spilt inn over 40 plater, og blant hans mer kjente låter er «Blowin' in the Wind» og «The Times They Are A-Changin». For låten «Things Have Changed» som var med i filmen «Wonder Boys» fikk han til og med Oscar.

Sammenlignet med Shakespeare



Bob Dylan har helt siden 1997 blitt nevnt som en kandidat til å vinne Nobelprisen i litteratur, etter initiativ fra blant annet beatpoeten Allen Ginsberg - og i Gisle Selnes' bok «Den store sangen» er den engelske litteraturprofessor Christopher Ricks sitert på følgende:

«Jeg er ikke så betatt av Dylans geni at jeg ikke skjønner at ikke alle verkene hans er perfekte, men: Han er bare så god som Shakespeare, som også hadde mange feil.»

Det er Svenska Akademin som er jury for den høythengende prisen, og som hvert år står for utvelgelsen. Det er et litterært selskap som ble stiftet av kong Gustaf III i 1786. Medlemskap er av den eksklusive sorten, Akademin har 18 medlemmer, og medlemskapet er på livstid.

Prisen deles ut i Stockholm 10. desember.

Nobelprisen i litteratur ble opprettet i 1901. Bare tre norske forfattere har fått den: Bjørnstjerne Bjørnson i 1903, Knut Hamsun i 1920 og Sigrid Undset i 1928. Jon Fosse har vært blant favorittene i flere år, også i år.