Nå selger Maja Lunde bøker for to millioner kroner i uka

Maja Lundes «Bienes historie» troner fortsatt toppen av bestselgerlisten i Tyskland - der den har vært nummer én i hele fem uker.

Maja Lundes suksess vil ingen ende ta: Nå har hun ligget i 14 uker på den tyske bestselgerlisten som trykkes i Der Spiegel hver uke. Hun innehar fortsatt førsteplassen, og har toppet listen i totalt fem av de 14 ukene. Ifølge agent Annette Orre i Oslo Literary Agency selger Maja Lunde nå over 10.000 bøker i uka i Tyskland alene.

Et kjapt regnestykke viser at hun altså selger bøker for 2 millioner kroner i uka på det tyske markedet. I Norge får forfatterne rundt 60 kroner per solgte bok, men agenturet vil ikke ut med hvor høy royalty forfatteren har på den tyske utgivelsen.

Tjener godt



– Men vi kan si at det selvfølgelig begynner å bli hyggelig, både for forfatter og agentur. Vi er veldig glad for å ha Maja i stallen, ikke bare på grunn av inntektene, men fordi hun er en vanvittig døråpner. Hele verden vet om dette prosjektet nå, og de forlagene som ikke sikret seg Maja, sier at det ikke skal skje igjen at de går glipp av noe sånt - og de spør om vi har noe annet bra, forteller Annette Orre.

For to uker siden bekreftet det tyske forlaget at Lunde har solgt 150.000 bøker.

– Og det tallet er enda høyere nå. Vi er på 9. eller 10. opplag i Tyskland nå, det er jo helt sensasjonelt. Vi må tilbake til Jostein Gaarder for å finne noen som har gjort noe lignende, sier Orre.

Og med suksessen på et av verdens viktigste bokmarkeder, baller det på seg. I løpet av de siste to ukene, er «Bienes historie» solgt til 10 nye språk, deriblant store, viktige markeder som Russland, Kina og Japan.

Ekstra hyggelig å ta ferie



Selv sier Maja Lunde til VG at hun for lengst har gått tom for ord.

– Ja, jeg har bare det samme å si: Jeg går tom for adjektiver, og det kjennes nesten ut som om det ikke er sant det som skjer. Men det blir i alle fall ekstra hyggelig å ta sommerferie i år når jeg kan ha dette å tenke på, sier Lunde som heller ikke klarer å forholde seg til de høye salgstallene.

– Det blir liksom bare et tall jeg ser på et ark, og det føles veldig abstrakt. Jeg prøver å se for meg den haugen av bøker, men jeg klarer det ikke, sier Maja Lunde - som tar ferie om en uke når hun har levert manus på neste bok til korrektur.

Bare begynnelsen

For i mai avslørte Maja Lunde overfor VG at det kommer en bok nummer to i det som blir en planlagt kvartett - der «Bienes historie» er første bok. Andreboken heter «Blå», og denne gangen handler det om vann. Den kommer ut på norsk i oktober.

Samtidig som «Blå» kommer på norsk til høsten, fortsetter «Bienes historie» sin ferd ut i verden. Romanen blir hovedsatsningen worldwide til storforlaget Simon & Schuster når de skal lansere boken på engelsk i blant annet USA, England og Australia i september.

– Meldingene som kommer inn derfra, gjør meg sikker på at vi bare har sett begynnelsen på dette eventyret, sier Annette Orre, agent i Oslo Literary Agency.

Deretter står blant annet Kina for tur, og sjekk bare denne listen over språk som «Bienes historie» er, eller vil bli, oversatt til: Albansk, arabisk, amerikansk engelsk, brasiliansk portugisisk, dansk, britisk engelsk, estisk, finsk, fransk, japansk, kinesisk, kroatisk, hebraisk, italiensk, koreansk, latvisk, litauisk, nederlandsk, norsk, polsk, rumensk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ungarsk.

