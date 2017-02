Mitt liv som skurk

I 1999 «forsvant» Christian René Wold fra samfunnet og levde seks år uten adresse i Oslos kriminelle underverden.

Christian René Wold (44) ** Er sosionom og jobber som bomiljøarbeider og miljøterapeut. Er også foreleser i sosialfag, samt samarbeider med politiet om forebyggende arbeid. ** Modell - med jobber både i Norge, Sverige, England og USA. ** Skuespiller med småroller både på teaterscenen og i norske serier som «Lilyhammer», «Påpp & Råkk» og «Meglerne». ** Tidligere dørvakt på Head On - legendarisk utested i Oslo. ** Aktuell med «Klovnejakten», en krimbok med bare skurker fra Oslos underverden.

I dag er han gift, tobarnsfar, jobber som sosionom i Oslo kommune - og debuterer med gangsterromanen «Klovnejakten» på Aschehoug.

– Ja, det er helt vilt. Dette betyr veldig mye for meg. Det har vært en lang vei å gå.

La oss skru tiden tilbake til tidlig 2000-tall. Det er en helt vanlig dag i Christian René Wolds liv. Han går inn på et hotell i Oslo sentrum. I buksa har han så mye penger at det buler ut. De skal overleveres til en fyr på et rom i 6. etasje. Resepsjonen er full av politifolk. De ser på Christian - som har et utseende som en Hollywood-gangster - men han går bare rolig inn, slår ned paraplyen sin, går inn i heisen - helt kald. Skal dere opp, spør han politimennene som følger etter. De trykker på 6. etasje. Christian René trykker på 7. etasje. Der ringer han kompisen og sier at politiet er på vei, mens han selv stikker ut bakveien.

I seks år levde han i Oslos underverden. Det gikk i dop, bedrageri, økonomisk kriminalitet og andre kriminelle tjenester.

– Jeg gjorde det meste - bortsett fra å skade folk og drive med våpen. Der satte jeg grensen. Der det var penger å hente, der var jeg, forteller Christian René Wold da VG møter ham på et av utestedene han brukte som «kontor» de mørkeste årene i sitt liv.

– Jeg trakk meg ut av samfunnet rett og slett. Forsvant fra jordens overflate. Egentlig bare fordi jeg var lei av å prestere og bare ville ha det gøy. Jeg bodde mye på hotell, jeg festet og kjøpte dyre klær. Det gikk i partydop som ecstasy og «brus» (kokain). Jeg kunne lett bruke 30.000 kroner på en dag.

PÅ «KONTORET»: VG treffer Christian René Wold på et av utestedene i Oslo som han brukte som kontor i tiden han opererte i den kriminelle underverdenen. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Hvem var du i denne verdenen?

– Jeg var jokeren i kortstokken. Helt uberegnelig. Jeg følte meg fri. Samtidig var jeg paranoid, og drev en katt- og mus-lek med politiet. Jeg fortrengte hva jeg drev på med, jeg tenkte ofte: Jeg kan skjerpe meg i morgen.

– Hvordan har det vært å vekke fortiden til live i krimboken?

– Det er godt å vite hvor jeg har vært. Og godt å vite hvor jeg ikke skal tilbake, sier Christian - som understreker at «Klovnejakten» ikke handler om hans liv selv om boken nettopp handler om de kriminelles Oslo på begynnelsen av 2000-tallet.

– Herdigvis ikke. Det går jo ikke så bra med personene i boken. Men de tre karakterene Kiran, Roger og Gianni har alle egenskaper fra meg, og ja, mye av det er selvsagt inspirert av mine erfaringer fra den tiden.

– Hva med episoden i boken der en fyr får helt kokende olje rett inn i øret, er dette noe du har sett?

– Nei, den scenen er ikke ekte, om det er det du mener, men jeg har hørt om noe lignende.

– Du har mistet mange bekjente fra den tiden?

– Ja, det er nok mellom 10 og 15 nære venner som er borte. Av forskjellige grunner. Det er et hardt og destruktivt liv.

HARD FORTID: Christian René Wold (44) har lagt fortiden bak seg, men må gjenoppleve mye nå som han skriver krim om Oslos underverden, en verden han selv var en del av. Foto: Helge Mikalsen , VG

Før han snakker med VG har han 1) snakket med advokat for å høre hvor mye han kan fortelle av hensyn til seg selv og andre i forhold til gamle kriminelle forhold. 2) fortalt barna sine på 7 og 9 år at han har sittet i fengsel.

– Jeg vil skjerme barna mest mulig, men er samtidig nødt til å være åpen nå som boken kommer ut. I forrige uke fortalte jeg barna at jeg har sittet i fengsel - noe jeg hadde gruet meg veldig til. Jeg fortalte dem at jeg har levd et annet liv før, men at det hører fortiden til, sier han og det rykker litt i stjernetatoveringene han har ved høyre øye.

– Jeg var en annen person den gangen. Kald. Kynisk. Jeg kjente hele Oslo. Jeg satte folk i kontakt med hverandre. På mange måter var jeg en konsulent i den kriminelle verdenen, sier Christian som ikke har noen enkel forklaring på hvordan han havnet utpå.

Kanskje kan utseende og kropp ha vært en døråpner til utsatte miljø. Han eksperimenterte i en periode med veksthormoner og steroider, jobben som dørvakt på det legendariske utestedet Headon i Oslo gjorde ham til utelivskonge, men samtidig levde han med konstante trusler. Han jobbet også som stripper, og en dag signerte han kontrakt med Heartbreak modellbyrå og gikk moteshow for blant annet Ralph Lauren, DKNY, og Bjørn Borg.

– Det ble mye festing i den verdenen der. Mye penger. Damer. Dop. Det var nok inngangsbilletten.

På slutten gikk han og håpet på å bli tatt. Han skjønte at det var eneste vei ut. Og etter utrolige seks år uten å bli tatt for noe, blir han en septemberdag i 2005 pågrepet for en bedrageri-sak.

– Jeg ble satt i varetekt med brev og besøksforbud i seks uker. Først året etter falt dommen. Et års fengsel for bedrageri - med nesten én million kroner i økonomiske krav. Jeg betaler fortsatt på den gjelden.

Men rett før han gikk i fengsel, fikk han en datter.

– Jeg ville jo være en god pappa, og jeg ble klar for å forandre livet. Veien tilbake til et vanlig liv var lang. Uansett hvor mye hjelp eller behandling man får, så handler det en ting: egen vilje. Da jeg slapp ut oppsøkte jeg gamle kontakter, og ba dem om å ikke ringe meg mer. Jeg fikk hjelp av NAV - og begynte å studere, sier Christian som nå jobber som sosialarbeider og driver med rus- og kriminalforebyggende arbeid.

– Jeg møter mange utsatte mennesker i jobben, men det er ikke så mye som overrasker meg. Jeg har gatekapital og sosialfaglig grunnlag, og jeg prøver å bruke mine egne erfaringer til å gjøre noe positivt.