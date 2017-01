Märtha om negative kommentarer: –Ender med å tro at alle i Norge hater meg

I sin nye bok om å være «født sensitiv» forteller prinsesse Märtha Louise om hvordan det var å sende ut pressemelding om sin egen skilsmisse - og hvordan hun har strevd med å lese medieoppslag om seg selv.

Det var en av fjorårets mest leste mediesaker. For prinsesse Märtha var det en drøm som brast. Nå forteller hun om skilsmissen fra Ari Behn i sin nye bok «Født sensitiv» - og om pressemeldingen som ble sendt ut fra Slottet i august 2016.

FORTELLER: Prinsesse Märtha gir ut bok sammen med sin forretnings- og kurspartner Elisabeth Nordeng - hvor det begge forteller om det de mener er å være såkalt «høysensitiv».

«Jeg hadde skrevet den selv. Det var vondt. Vanskelig. Samlivsbrudd er

det. Drømmer brister. Når det skjer noe i livet mitt, uansett om det er en opptur eller en nedtur, så må jeg tåle å dele det med alle», forteller prinsesse Märtha i boken - og forklarer også hvordan hun i årevis har unngått å lese om seg selv i media og i kommentarfeltene på nettavisene.

«Jeg har gått på smell etter smell ved å få med meg for mye om meg selv fra media. Veldig negative kommentarer går dypt inn på meg. Jeg ender med å tro at alle i Norge hater meg,» skriver Märtha som i dag får referert det viktigste fra media fra andre.

«Men jeg slipper å se det direkte. Jeg slipper å få vondt i magen og bære det med meg i dagevis.»

Uansett var ikke til å unngå å få med seg reaksjonene som kom etter at skilsmissen var et faktum:

«Når hele Norge får vite om mitt samlivsbrudd, er det veldig mange meninger blant folk. Det er alle typer reaksjoner fra «Jeg visste det!» til «Oi, så trist»,» skriver Märtha i boken.

Hun forteller videre at hun ved hjelp av teknikker likevel har klart «å skyve andres reaksjoner og energier litt lenger unna, slik at de ikke påvirker meg så mye lenger. Jeg får gitt meg selv et rom til å kjenne etter hvor jeg er, uten påvirkning fra andre.»

Om ekteskapsbruddet forteller hun at det har vært viktig å ta ett og ett steg av gangen sammen med familien.

«Jeg prøver å tenke i faser og ta det med ro, slik at jeg ikke behøver å ha hele det store bildet tydelig foran meg med en gang. Ved å tørre å være sårbar i møte med andre mennesker opplever jeg en ny kraft og en styrke. Sår må få tid til å gro.»

I boken forteller prinsesse Märtha også om tiden da hun traff Ari Behn.

«Vi følte oss trakassaert og invadert. Det gikk nesten ikke en dag uten at vi fikk kritikk.»

Prinsessen forteller om hvordan blant annet om hvordan hun brøt sammen på en offisiell reise til Peru og Boliva i 2001 og gråt foran hele pressekorpset. Og om hvordan Ari var en uredd person som «ville gå hele veien med meg og sto fjellstøtt ved siden av meg.»

Prinsessen forteller også hvordan Ari gang på gang reddet henne ut av situasjoner der stresset tok overhånd - for eksempel da hun og Ari skulle forberede en bursdagsfeiring med rebusløp for 24 barn - hvor Märtha måtte bake to kaker; en laktosefri og en glutenfri, samt lage masse pizza. Hvor Ari spurte:

«Freaker du ut nå?»

Og da Märtha svarte: «MMMm. veldig.», sa Ari «Det gjør jeg også.»

Dermed klarte Märtha å le av det hele, istedenfor å bryte sammen i gråt slik hun hadde gjort en gang tidligere da hun ble stresset da familien skulle avgårde på et hestestevne, og de kom på at de ikke hadde tilhengerfeste på bilen. Slik forklarer Märtha det i boken:

«Liggende i fosterstilling på bakken tekstet jeg alle jeg kjente med tilhenger på

bilen. Snørr og tårer rant. Mens jeg var opptatt med å være hysterisk, fikset Ari en annen bil med tilhengerfeste. Da var det som om noe brast helt for meg.

– Vi kan ikke bruke deres bil! Vi vet jo ikke hvor tung hengeren er! hulket jeg. Ari så bekymret og undersøkende på meg. – Jeg er bare overstimulert! Ikke bry deg! Jeg klarer å ordne dette mens jeg gråter! Jeg tekstet og snufset videre.»

I boken skriver hun om parforhold, og hvor vanskelig det kan være for den ene parten å takle slike utbrudd.

«Noen vil tenke at kona er ekstremt premenstruell, overfølsom eller nevrotisk. Det er viktig å ha en partner som er forståelsesfull og sensitiv overfor dine ulike reaksjoner.»

Kritisk til sensitiv-begrepet

IKKE VITENSKAPELIG BELEGG: Sammen holder prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng kurs for de som er såkalt høysensitive. Nå utgir de bok og forteller om hvordan de begge to er født høysensitive - en betegnelse forskere mener det ikke finnes vitenskapelig belegg for.

Boken «Født sensitiv» har hun skrevet sammen med sin forretnings- og kurspartner Elisabeth Nordeng - i samarbeid med journalisten Kristin M. Hauge - og det handler om høysensivitet, et stadig mer brukt ord som skal beskrive de som er mer sensitive. De to holder også kurs om dette gjennom selvutviklingsskolen, Soulspring - bedre kjent som Engleskolen - og som har vært gjenstand for stor medieoppmerksomhet.

Men høysensitivitet er også en svært omdiskutert betegnelse, og mange forskere er kritiske til teorien om at noen er spesielt sensitive. De mener det ikke er vitenskapelig belegg for en slik betegnelse. Blant annet tas dette opp i boken «Spesielt sensitiv - eller særlig utfordret?» skrevet av blant annet psykolog og professor Barbara Hoff Esbjørn ved Københavns Universitet. Les mer på forskning.no.

Prinsesse Märtha skriver i boken at det har hjulpet henne å finne ut at hun er såkalt høysensitiv, at hun har lært seg å begrense inntaket av følelser og stemninger fra andre.

«Nå blir jeg ikke lenger totalt utslitt etter offisielle oppdrag

og store sammenkomster (....) Hver uke legger jeg inn såkalt ladetid i kalenderen, eller «måpetid», som Anne-Cath. Vestly så fint kalte det. Noen kaller det alenetid. For meg er det viktigste at det er tid for refleksjon og bearbeiding av alt som skjer og har skjedd. Jevnlige, planlagte pauser er viktig for det psykiske immunforsvaret, like viktig som sunn mat og bevegelse er for den fysiske helsen.»