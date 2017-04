Malin Persson Giolito og pappa GW Persson: – Vi ble sinte og skrev en bok om saken

I likhet med sin pappa, krimkongen Leif GW Persson, begynte Malin Persson Giolito (47) å skrive da hun fikk sparken.

Anna Malin Ulrika Persson Giolito (47) Født i Bromma i Stockholm, oppvokst i Djursholm, studerte ved blant annet College of Europe - og utdannet jurist. Har blant annet jobbet for Europakommisjonen i Brüssel, der hun bor med mann og de tre døtrene Elsa (16), Nora (14) og Beatrice (10). Debuterte som forfatter i 2008 med «Dubbla slag». Aktuell på norsk med spenningsromanen «Størst av alt» - les anmeldelse på neste side! Boken er hovedbok i både Bokklubben Nye Bøker og Krim og spenning - og solgt til 25 land.

– Jeg liker å tro at jeg har vært helt upåvirket av å ha en pappa som er en berømt forfatter og kriminolog, men det er klart at det har preget meg, forteller jurist og krimforfatter Malin Persson Giolito til VG.

I starten synes hun som 40 pluss-åring at det var litt irriterende å hele tiden bli spurt om hva hennes pappa, den kjente krimforfatteren, krimprofessoren og TV-personligheten, syntes om hennes bøker.

– Jeg synes det har vært vanskelig i perioder med alt fokuset på ham - og i starten var jeg veldig opptatt av at jeg i min bevissthet var helt upåvirket av ham. Men i ettertid så ser jeg jo at det ikke stemmer. For eksempel startet vi begge to å skrive fordi vi fikk sparken. Det er jo en ganske uvanlig måte å håndtere det å få sparken på. Men i min verden, og i min pappas, var det fullstendig naturlig. Vi ble sinte og skrev en bok om saken. Helt naturlig.

SOM FAR, SÅ DATTER: Malin Persson Giolito forteller at hele Sveriges GW Persson, og altså hennes egen pappa, er veldig engasjert i hennes bøker Foto: Roger Vikström / Xp / Tt

Og nå har maktbalansen også endret seg, for med sin fjerde bok, «Størst av alt», seiler Malin Persson Giolito opp som en av de nye store krimstemmene i Sverige.

Boken ble kåret til Årets beste svenske kriminalroman av Svenska Deckarakademin i fjor og av flere aviser kåret til en av årets viktigste.

Til og med Leif GW uttalte at Malins bok var bedre enn den han selv kom med samme år - og at han skulle ønske det var han som hadde skrevet den.

Da svarte Malin: Det hadde du ikke fikset.

– Hehe, ja, jeg sa det. Det handler jo mest om at vi skriver veldig ulike bøker, ikke at jeg synes han skriver dårlig. For jeg synes fortsatt at han har skrevet noen av Sveriges beste kriminalromaner gjennom tidene. Men samtidig trenger han å få høre sånt innimellom. For eksempel når han sier at han kan skrive en bok på én måned, så kan jeg si til ham: Det burde ta lengre tid.

Skoleskyting



FØRSTE BOK PÅ NORSK: «Størst av alt» er Malin Giolitos fjerde bok, men den første som er oversatt til norsk. Den er også på vei ut i over 25 land. Foto: Viktor J Fremling

Selv brukte hun fire år på «Størst av alt», en bok som beskrives som grusomt bra og grusomt aktuell. Første kapittel heter «Klasserommet» og kapittelets siste setning lyder: «Det stinker råtne egg. Luften er grå og dim av kruttrøyk. Alle er blitt skutt bortsett fra meg. Jeg har ikke så mye som et blåmerke.

Det handler om en skoleskyting. Det handler om klasseskille. Men mest om 18 år gamle Maja.

– Når boken starter har Maja sittet i varetekt i ni måneder - tiltalt for skoleskytingen. Hun er en rik og priviligert jente, men hun har mistet alt. Når hun begynner å fortelle er hun totalt uinteressiert i hva andre vil synes om henne, hun er bare opptatt av å fortelle sin historie, forteller Malin Giolito Persson på telefon fra Brüssel der hun bor med mann og tre døtre.

Hun tror nettopp Maja er grunnen til at det er denne fjerde boken som ble hennes definitive gjennombrudd.

– Jeg tror at Majas stemme er noe folk kjenner seg igjen i. Det handler kanskje om at folk er lei av det som skjer rundt oss - og i verden. Det er en slags kollektiv følelse av maktesløshet - som jeg tror treffer, sier hun - og legger til:

– Ja, så kan det jo være at boken treffer fordi det er en bra bok.

Vokste opp i rikmannsstrøk



Handlingen er lagt til hennes eget oppvekstmiljø i villastrøket Djursholm i Sveriges desidert rikeste kommune Danderyd.

– Først tenkte jeg at jeg måtte unngå å skrive om Djursholm, siden det er mye fordommer knyttet til stedet. Men så bare: Det er klart jeg skal skrive om Djursholm, og da falt mange ting på plass. Boken er blant annet en fortelling om dagens Sverige og spesielt om det økende klasseskillet. I klasserommet i første kapittel finnes personer fra alle lag i samfunnet; fra de aller mest utsatte til de aller rikeste, sier Giolito som mener det prates alt for lite om denne konflikten.

– Spenningsromaner behøver ikke å handle om mord, men de må handle om konflikter - og jeg mener at den største koflikten i dag er mellom dem som har det riktig bra, og dem som har det riktig dårlig. Vi snakker jo bare om svensker og innvandrere, om nordmenn og innvandrere, men det vi ikke snakker om er gapet mellom fattig og rik, sier Giolito.

Hun kjente selv på klasseforskjellene da hun vokste opp i Djursholm.

– Min mamma og pappa ble skilt da jeg var rundt 10 år, pappa flyttet og jeg vokste opp med en sykepleiermamma i et såkalt flerfamiliehus. Vi hadde det overhodet ikke vanskelig, men jeg hadde kompiser som hadde privatsjåfør - og man skal være ganske dyktig på å fortrenge dersom man ikke så de ekstreme økonomiske forskjellene. Og i dag er det jo et enda større problem: De ekstremrike blir bare rikere og rikere på bekostning av middelklassen, sier Giolito.

Selv har hun tre døtre hjemme på 10, 14 og 16 år. Og med den 18 år gamle karakteren Maja på skulderen i fire år, er hun egentlig ganske lei tenåringer.

– Ja, nå rekker det med tenåringer for en stund. Majas stemme var med meg i fire år, hun kommenterte alt med sin kyniske stemme. Så nå når hele Sverige, og mange på min alder, er helt oppslukt av norske «Skam», så ble det litt for mye tenåringer for min del. Men jeg ser jo at det er veldig bra, og at serien har noe spesielt. Den får oss voksne til å huske hvordan det er å være tenåringer, vi synes jo selv at vi var det helt nylig.