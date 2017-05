Maja Lundes bieroman selger aller mest i Tyskland

I dag gikk Maja Lunde (41) helt til topps på bestselgerlisten i Tyskland med sin roman «Bienes historie».

Maja Lunde har klart det ikke mange norske forfattere har klart før henne: I dag gikk hun inn på toppen av den tyske bestselgerlisten som trykkes i Der Spiegel hver uke. Jussi Adler-Olsen rykket ned på andreplassen - etter å ha toppet listen i flere uker.

– Jeg trodde dette eventyret skulle være over for lengst, og så bare fortsetter det. Og vil visst ingen ende ta. Jeg er hoppende glad og har for lengst gått tom for adjektiver, sier Maja Lunde til VG.

Allerede for tre uker siden skrev VG om den sensasjonelle suksessen Maja Lunde opplever i Tyskland nå, da hun gikk inn på andreplass på listen.

– Maja Lunde har vunnet



Rettighetssjef Even Råkil i Aschehoug fortalte da at dette er noe svært få norske forfattere har oppnådd. Han kom kun på Jo Nesbø og Josten Gaarder i farten. VG har også skrevet om den norske krimforfatteren Samuel Bjørk - som nådde toppen i 2015 med sin krimroman «Det henger en engel alene i skogen».

Nå sier Råkil dette om at «Bienes historie» for øyeblikket er den boken som selger aller best i Tyskland:

– Førsteplassen på Der Spiegel’s bestselgerliste er en av de mest synlige suksessarenaene i verden, fordi det tyske markedet er så stort - og kampen om leserne er knallhard. Denne kampen har Maja Lunde akkurat nå vunnet. Vi har allerede i dag fått henvendelser fra en rekke nye forleggere rundt omkring i verden som vil vurdere boken for utgivelse. Med førsteplassen i Tyskland vet de at dette ikke bare er en strålende roman, men også en roman som kan treffe et stort lesende publikum, sier Råkil til VG.

Skrev oppfølger i hemmelighet



Da VG snakket med Maja Lunde i forbindelse med klatringen på den tyske bestselgerlisten, kunne hun også avsløre en stor nyhet for sine lesere: I hemmelighet har hun nemlig skrevet på en bok nummer to i det som etter planen skal bli en kvartett - der «Bienes historie» er første bok.

Andreboken heter «Blå», og denne gangen handler det om vann. Den kommer ut på norsk i oktober.

I september blir «The story of bees» lansert i USA med dette bokomslaget. Boken blir storforlaget Simon & Schusters internasjonale storsatsning.

– Etter «Bienes historie» var jeg absolutt ikke ferdig med tematikken natur og mennesker, og jeg hadde visst lenge at jeg ville skrive om vann. Jeg brukte egentlig mye tid på å komme i gang og skjønne at dette faktisk blir et større prosjekt på fire bøker totalt. Det blir fire frittstående fortellinger, men alle som leser alle fire vil skjønne sammenhengen.

Fremtidsscenarioet er det samme som i den første boken, men denne gangen er vi i Sør-Europa en god del år før, og det er vann som er det preserende.

– Det har vært en fem år lang tørkeperiode. Dette har jeg gjort mye research på, og det er ganske skummelt å gå inn problematikken rundt global oppvarming og tørke. Det er all grunn til å bli bekymret, sier Maja.

Samtidig som «Blå» kommer på norsk til høsten, fortsetter «Bienes historie» sin ferd ut i verden. Romanen blir hovedsatsningen worldwide til storforlaget Simon & Schuster når de skal lansere boken på engelsk i blant annet USA, England og Australia i september.

