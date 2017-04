Maja Lundes bieroman nummer 2 i Tyskland

Samtidig som Maja Lunde (41) går inn på en sensasjonell andreplass på bestselgerlisten i Tyskland med «Bienes historie», forteller hun at hun i hemmelighet har skrevet oppfølgeren.

Maja Lunde (f. 30. juli 1975) Bor: Godlia med mann og tre gutter på 6, 8 og 12 år Opplever stor suksess med romanen «Bienes historie», samt barnebokserien om «Verdens kuleste gjeng». I neste uke kommer hun også med billedbok for barn sammen med illustratør Hans Jørgen Sandnes som heter «Det aller beste». Er en erfaren manusforfatter og har blant annet skrevet episoder til «Side om side» og «Barnas supershow». Hun har videre skrevet manus til spillefilmen «Hjemsøkt» - som Synnøve Macody Lund spiller hovedrollen i og som får premiere i desember, samt dansefilmen «Battle» som skal spilles inn i sommer.

Til høsten kommer nemlig romanen «Blå». Dessuten avslører hun at planen er to bøker til i det som blir en kvartett.

Suksessen for Maja Lundes debutroman «Bienes historie» vil ingen ende ta. I går gikk hun inn på toppen av den tyske bestselgerlisten som trykkes i Der Spiegel hver uke. På plassen bak Jussi Adler-Olsens krim «Selfies» og foran stjerneforfattere som Carlos Ruiz Zafón og Elena Ferrante.

Les anmeldelsen av «Bienes historie» her

Retteighetssjef Even Råkil i Aschehoug sier at dette er noe svært få norske forfattere har oppnådd. Han kommer kun på Jo Nesbø og Josten Gaarder i farten.

– Det er sensasjonelt det som skjer med Maja Lunde i Tyskland nå. Dette er det kun noen svært få norske forfattere som har klart. Det at en oversatt debutroman etter fem uker i salg går inn på en andreplass på den tyske bestselgerlisten er absurd. Jeg fikk akkurat beskjed om at de nå har trykket et femteopplag, og i et marked som Tyskland snakker vi nå veldig mange solgte bøker, sier Råkil.

Sjekk hva Publishers Weekly skriver om bestselgeren «Bienes historie»



Satser stort i USA



I september blir «The story of bees» lansert i USA med dette bokomslaget. Boken blir storforlaget Simon & Schusters internasjonale storsatsning.

Og dette er bare begynnelsen, fortsetter Råkil. For til høsten blir Lunde hovedsatsningen worldwide til storforlaget Simon & Schuster når de skal lansere boken på engelsk i blant annet USA, England og Australia i september.

Les mer: Maja Lundes bieroman solgt til storforlag i USA

Hjemme i Norge sitter Maja Lunde og sier det samme som hun gjorde da romanen allerede før utgivelse ble solgt til sju land, som da hun fikk kjempekritikker da boken kom ut og som da hun vant den norske Bokhandlerprisen:

– Det er uvirkelig. Jeg tenker jo at dette må snart ta slutt, og at alt sikkert bare kommer til å klappe sammen hvert øyeblikk. Men dette med Tyskland er jo helt spesielt, og det blir veldig spennende med USA og England til høsten, sier Maja Lunde som er for nøktern til å feire stort hver gang det skjer noe med boken.

– Men denne gangen hadde jeg tilfeldigvis avtalt middag med redaktøren min, og jeg fikk faktisk drukket et glass musserende. Det var stas. Jeg tar egentlig alt som skjer med «Bienes historie» som en bonus - og det har jo ført til at jeg kan fortsette å leve av å skrive.

Skrev oppfølger i hemmelighet



Og i hemmelighet har hun skrevet på en bok nummer to i det som etter planen skal bli en kvartett, mens den første boken i serien, «Bienes historie», fortsetter sin seiersgang rundt om i verden.

Les: «Bienes historie» kåret til årets beste bok

Andreboken heter «Blå», og denne gangen handler det om vann. Den kommer ut på norsk i oktober.

– Etter «Bienes historie» var jeg absolutt ikke ferdig med tematikken natur og mennesker, og jeg hadde visst lenge at jeg ville skrive om vann. Jeg brukte egentlig mye tid på å komme i gang og skjønne at dette faktisk blir et større prosjekt på fire bøker totalt. Det blir fire frittstående fortellinger, men alle som leser alle fire vil skjønne sammenhengen.

Som i første bok er også en av historiene i boken satt til fremtiden.

– Denne gangen er det to hovedpersoner. David som er fransk og lever i 2041 i et tørkerammet Sør-Europa, og 70 år gamle Signe som lever i 2017 og er vokst opp i ei lita bygd på Vestlandet i Norge. Hun legger ut på en ferd i en seilbåt og en reise i eget liv. Her er det også en kjærlighetshistorie, og vi skjønner hvorfor hun mistet ham hun elsket. Som i første bok er det også en sammenheng mellom de to historiene. For Signes seilbåt blir funnet i en forlatt hage langt inne på land av David i 2041.

Hør: Maja Lunde og birøkter Ragne Ribe Jørgensen om boken og biedøden

Global oppvarming og tørke



POPULÆR: Da «Bienes historie» ble lansert i Spania gjorde Maja Lunde 14 intervjuer på to dager. Bare i Polen er opplaget nå på 60.000 eksemplarer.

Fremtidsscenarioet er det samme som i den første boken, men denne gangen er vi i Sør-Europa en god del år før, og det er vann som er det preserende.

– Det har vært en fem år lang tørkeperiode. Dette har jeg gjort mye research på, og det er ganske skummelt å gå inn problematikken rundt global oppvarming og tørke. Det er all grunn til å bli bekymret, sier Maja som ikke er ute etter å oppdra sine lesere.

Bakgrunn: Maja Lunde utfordrer pingler og duster (VG+)

– Dette er jo skjønnlitteratur, og ikke politiske manifester. Men dersom jeg kan få folk til å få lyst til å handle, så gjør det meg glad. Det er tre type tilbakemeldinger lesere ofte gir etter «Bienes historie»: At de blir grepet av foreldre-barn-forholdene, at de synes det er en pageturner de ikke kan legge i fra seg - og så spør de hva de selv kan gjøre.

Har slettet gjeld



Selv har hun et nært forhold til sjøen.

Lager film: Skriver manus til psykologisk julegrøsser - med Synnøve Macody Lund i hovedrollen

– Jeg seilte mye som barn, og var et år ombord på Christian Radich. Å skrive om dette har gitt meg så innmari mye energi, så nå gleder jeg meg allerede til å gå i gang mer treeren, sier Maja - som ikke er helt klar for å avsløre hovedtema i bok tre og fire ennå.

På mindre enn to år har hun oppnådd stjernestatus med boken som er en blitt en internasjonal bestselger. Men hjemme i huset på Godlia, der hun lever med mann og tre gutter på 6, 8 og 12, er hverdagen stort sett den samme.

– Den største forandringen økonomisk er at jeg har fått slettet gjeld, og jeg har mulighet til å planlegge lenger frem i tid. Det var en venninne som sa til meg her om dagen: Du er heldigvis akkurat den samme som før. Men hvem skal jeg ellers være?