Maja Lunde har solgt for 50 millioner kroner i Tyskland

Bare i Tyskland har Maja Lunde (42) nå solgt bøker for 50 millioner kroner.

Og nå er hennes roman «Bienes historie», eller «The history of bees», for fullt på vei ut i Storbritannia og USA. Det kjente BBC-prgrammet Radio 2 Book Club har valgt ut boken som månedens bok - noe som betyr blant annet en times intervju med Maja Lunde.

Les anmeldelsen av «Bienes historie» her

– Dette er sannsynligvis den viktigste enkeltstående kritikeranbefalingen i Storbritannia, radioprogrammet er svært kjent og etablert og da det engelske forlaget fikk vite dette, så økte de førsteopplaget av boken og feiret i redaksjonen. En hel time på BBC viet til Maja og boken, er gull verdt, sier agent Annette Orre i Oslo Literary Agency.

Lest? Maja Lunde: – Nå er det verre enn noen gang

Storforlaget Simon & Schuster har tapetsert inngangspartiet sitt på Manhatten med dette bokcoveret nå.

Kommende uke skal Maja Lunde, sammen med blant andre norske Karl Ove Knausgård og Jostein Gaarder, delta på Brooklyn Book festival - og ifølge agent Orre satser storforlaget Simon & Schuster tungt på norske Maja nå.

– Forlaget har tapetsert hele inngangspartiet sitt på Manhattan med «The history of bees» nå, sier Orre, som fortsatt må vente en stund på salgsrapporter fra USA, Storbritannia og Australia - der boken akkurat er sluppet.

– Men Australia melder om en flying start etter at boken utkom for et par dager siden. Det er allerede kommet mange gode anmeldelser, og Maja drar på turné til Sydney, Adelaide og Wellington på nyåret, sier Orre.

250.000 solgte bøker i Tyskland



Solgt til storforlag: Feiret syvsifret gullkontrakt med fiskekake og knekkebrød

I Tyskland slår Maja Lunde alle rekorder. Hun kan smykke seg med 14 uker på førsteplass på den tyske bestselgerlisten som trykkes i Der Spiegel hver uke. Denne uken rykket hun ned på tredjeplass. Totalt har hun ligget 25 uker på listen - og forlaget har meldt fra om at de nå har tippet 250.000 solgte bøker.

Les mer om Bienes historie: «Bienes historie» kåret til årets beste bok

Et kjapt regnestykke viser at Lunde altså har solgt bøker for cirka 50 millioner kroner så langt på det tyske markedet alene. I Norge får forfatterne rundt 60 kroner per solgte bok, men agenturet vil ikke ut med hvor høy royalty forfatteren har på den tyske utgivelsen.

– Begynner å bli hyggelig



Tidligere har Lundes agentbyrå uttalt dette om salgstallene til VG:

– Vi kan si at det begynner å bli hyggelig, både for forfatter og agentur, sa Annette Orre - da VG skrev om at Lunde solgte over 10.000 bøker i uka i Tyskland alene.

Fikk med deg? Portrettet med Maja Lunde: – Alt annet ble uvesentlig (VG+)

Maja Lunde flyr direkte fra New York til London neste helg - for å delta i BBC-programmet The Radio 2 Book Club mandag 18. september. Programmet sendes samme dag. Agent Annette Orre kan ikke huske sist gang en norsk forfatter deltok i dette programmet.

Og mens boken er på vei videre ut i verden, den er nå oversatt til hele 30 språk, venter Norge på bok to i serien: «Blå» handler om vann og kommer 13. oktober. Maja Lunde avslørte overfor VG i mai i år at hun planlegger en kvartett i serien som alle setter fokus på verdens klimautfordringer.

Les mer om andreboken «Blå» her!