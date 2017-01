Les starten på Jo Nesbøs nye Harry Hole-bok

Slik ser forsiden av Jo Nesbøs 11. bok om Harry Hole ut - og slik starter den. Les prologen av «Tørst» her!

BOKOMSLAG: Slik ser Harry Hole-bok nummer 11 ut. Jo Nesbø har røpet at bokens arbeidstittel var «Vampyristen».

Det er fire år siden forrige Harry Hole-bok, «Politi», som ble en utrolig suksess for Jo Nesbø. Nesbø er utgitt på 51 språk, og hans bøker er solgt i over 30 millioner eksemplarer verden over.

Nå er bokomslaget til den kommende boken «Tørst» klart, og VG har fått tilgang på prologen til boken - som du kan lese litt lenger ned i denne saken.

Dette er altså selve starten på Jo Nesbøs nye Harry Hole-bok som først kommer i salg 21. mars.

Les stort intervju: Jo Nesbø om det store Harry Hole-året 2017

VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk har fulgt Jo Nesbø og hans forfatterskap tett, og han mener dette er akkurat slik en prolog skal være.

– Vi føres rett inn i en scene som peker framover, og samtidig som vi blir introdusert for hovedpersonen slik han har det akkurat nå. Etter fire års pause er Harry Hole altså tilbake, og det er tydelig at han bærer med seg mye i den mentale bagasjen sin. Vi vet jo fra før at bokens tittel «Tørst» henspiller på vampyrisme, og vi vet at Harry Hole har en morder han ennå ikke har fått tak i. Hevn, rettferdighet og gjengjeldelse er som kjent også noe man kan tørste etter. Det lover godt, i hvert fall, sier Hovdenakk om Jo Nesbøs innledning i «Tørst».

Er du enig? Døm selv her:

«PROLOG

Han stirret inn i det hvite intet.

Slik han hadde gjort i nesten tre år.

Ingen så ham, og han så ingen. Bortsett fra hver gang døra gikk opp og nok damp ble sugd ut til at han et øyeblikk kunne skjelne en naken mann, før døra gled igjen og alt ble innhyllet i tåke.

Badet stengte snart. Han var alene.

Han trakk den hvite frottékåpen tettere rundt livet, reiste seg fra trebenken og gikk ut, forbi det mennesketomme bassenget, inn i garderoben.

Ingen sildrende dusjer, ingen konversasjon på tyrkisk, ingen nakne føtter som tasset mot gulvflisene. Han betraktet seg selv i speilet. Dro en finger langs arret som fortsatt syntes etter den siste operasjonen. Han hadde brukt tid på å venne seg til det nye ansiktet. Fingeren fortsatte nedover halsen, over brystet, stoppet der tatoveringen begynte.

Han åpnet hengelåsen til garderobeskapet, dro på seg buksene og tok frakken utenpå den fortsatt fuktige frottékåpen. Knyttet skoene. Forsikret seg igjen om at han var alene før han gikk bort til skapet med kodehengelåsen med blå malingsflekk på. Skjøv frem tallene 0999. Hektet av låsen og åpnet skapdøra. Betraktet et øyeblikk den store, vakre revolveren som lå på innsiden, før han grep rundt det røde skjeftet og stakk revolveren i frakkelomma. Så tok han ut konvolutten og åpnet den. En nøkkel. En adresse og mer detaljert informasjon.

Det lå én ting i skapet.

Svartmalt, lagd av jern.

Han holdt det opp i lyset med én hånd, betraktet smijernsarbeidet med fascinasjon.

Han kom til å måtte vaske det, skrubbe det, men han kjente alt opphisselsen ved tanken på å ta det i bruk.

Tre år. Tre år i hvitt intet, i en ørken av innholdsløse dager.

Det var på tide nå. På tide at han fikk drikke av livet.

På tide at han vendte tilbake.

Harry våknet med et rykk. Stirret ut i soverommets halvmørke. Det var ham igjen, han var tilbake, han var her.

«Mareritt, kjære?» Stemmen som visket ved siden av ham var rolig og varm.

Han snudde seg mot henne. De brune øynene hennes studerte hans. Og spøkelset bleknet og forsvant.

«Jeg er her», sa Rakel.

«Og jeg er her», sa han.

«Hvem var det denne gangen?»

«Ingen», løy han og la en hånd på kinnet hennes. «Sov nå.»

Harry lukket øynene. Ventet til han var sikker på at hun hadde lukket sine før han åpnet dem igjen. Studerte ansiktet hennes. Han hadde sett ham i en skog denne gangen. Myrlandskap, innhyllet i hvit tåke som blåste rundt dem. Han hadde løftet hånden, rettet noe mot Harry. Han kunne skimte det tatoverte demonansiktet på det nakne brystet hans. Så hadde tåken tetnet, og han var borte. Borte igjen.

«Og jeg er her», hvisket Harry Hole.»