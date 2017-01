Kulturrådet vil evaluere innkjøpsordningen

Kulturrådets innkjøpsordning for bøker kritiseres fra flere hold. Nå åpner de for å endre ordningen.

VG skrev tidligere denne uken om Ingar Johnsrud, som fikk tre terningkast seks og fire terningkast fem for sin siste krim «Kalypso», mens Kulturrådets innkjøpsordning «nullet» boken – noe som vil si at den ikke får statlig støtte til å bli kjøpt inn til norske bibliotek.

Bakgrunn: Fikk tre terningkast 6 – vraket av Kulturrådet

FRA SEKS TIL NULL: Ingar Johnsrud fikk tre terningkast seks for «Kalypso», mens Kulturrådets innkjøpsordning mente den fortjente null. Foto: Terje Bringedal , VG

Også krimforfatterne Hanne Kristin Rohde og Hans Olav Lahlum ble vraket av Kulturrådet for sine siste bøker i høst.

Kulturrådets begrunnelse er den samme: Manglende litterær kvalitet.



I VG etterlyste Hanne Kristin Rohde og Hans Olav Lahlum både mulighet til innsyn i begrunnelsen og ankemulighet. Den siste tiden har også Klassekampen fokusert på innkjøpsordningen, i hovedsak ordningen for innkjøp av lyrikk, der mye av den samme kritikken er kommet.

Les mer: Hanne Kristin Rohde om Kulturrådets vraking: – Knusende!

Lytter til debatten



Seksjonsleder for litteratur Arne Vestbø i Kulturrådet sier at de lytter til debatten om innkjøpsordningen.

– Vi har forståelse for at det er fortvilende ikke å få en mer nyansert avslagsbegrunnelse, og vi stenger ikke døren for at det er en mulighet å jobbe frem et større sett med mer konkrete avslagsbegrunnelser.

– Flere mener at det er oppsiktsvekkende at en offentlig innkjøpsordning ikke gir mulighet til hverken innsyn eller anke?

– Vi forholder oss til lover og regler for innsyn og klagerett. Men vi vurderer fortløpende hvordan vi kan bli bedre. Vi må finne et balansepunkt mellom enkeltsøkeres behov og de økonomiske forholdene ved dette, sier Vestbø.

Fikk med deg? Forlag ba forfatter endre «fy faen» til «fy søren» og «ræva» til «elendig»

– Vil ikke det at begrunnelsen er intern føre til slike debatter og at utenforstående tenker at det sitter en gjeng med synsere bare sier JA og NEI – uten å måtte begrunne vedtakene?

– «Manglende litterær kvalitet» er en offentlig begrunnelse. Vi er i utgangspunktet ikke uvillig til å vurdere om begrunnelsene burde vært åpne, men la oss si at vi hadde gitt fem setninger om hvorfor vi lander på et nei. Det krever større budsjetter, flere ressurser og vil føre til enda mer byråkrati. Det samme gjelder ankemulighet. Mye går på økonomisk kapasitet og på hvor stor administrasjonen av ordningen skal være. Slik den er nå, er den relativt rimelig, sier Vestbø.

– Så er den egentlige begrunnelsen ofte «ikke tilstrekkelig økonomi» fra kulturrådets side – og ikke manglende kvalitet på boken?

– Nei, ikke på innkjøpsordningen for skjønnlitteratur. Der skal alt utvalget mener er godt nok, kjøpes inn, sier Vestbø.

Budkrig om eskorteroman: Les om tidenes budkrig i norsk bokbransje!

Har fått innspill om å strømme møter



Han er ikke enig i at de ikke gir noen begrunnelse for avslagene.

– «Ikke tilstrekkelig litterær kvalitet» er jo tross alt er en begrunnelse for hvorfor en bok blir underkjent.

– Men forfatterne får jo ingen begrunnelse for hvorfor boken er dårlig?

– Det også et spørsmål om man virkelig ønsker at et offentlig organ skal komme med den type uttalelser om litteratur, sier Vestbø, som likevel kan fortelle at et av innspillene som er diskutert, er om de burde strømme møtene til vurderingsutvalgene.

– De er jo på en måte Norges mest beleste lesesirkel, og det foregår utrolig mange interessante diskusjoner der. Men om man kan gjøre det med hensyn til enkeltsøkere, er et annet spørsmål, sier Vestbø.

Mest solgt: Her er de mest solgt bøkene i 2016

– Manglende kompetanse



Bøkene som blir påmeldt innkjøpsordningen blir lest og vurdert av et utvalg på fire personer som avgjør: «Innkjøpt» eller «avslått». Bøkene trenger ikke å bli lest av alle fire i utvalget, det vurderes fra tittel til tittel hvor mange som trenger å lese verket grundig.

KRIM-KOMPETANSE: VGs bokanmelder og redaktør av magasinet Prosa mener det er åpenbart at vurderingsutvalget for skjønnlitterære titler for voksne mangler kompetanse på krim- og thrillerfeltet. Foto: Fredrik Solstad , VG

VGs krimanmelder Sindre Hovdenakk er en av dem som har stilt spørsmål ved kompetansen til de fire som sitter i vurderingsutvalget for skjønnlitteratur for voksne.

– Det er åpenbart at vurderingsutvalget mangler litterær kompetanse i thrillersjangeren, uttalte Hovdenakk til VG etter at Ingar Johnsruds kritikerroste bok ble nullet av Kulturrådet.

I utvalget sitter litteraturprofessor Anne Birgitte Rønning, som blant annet har spesialisert seg i kjønn og estetikk, den pensjonerte forlagsredaktøren Birgit Bjerck, som har jobbet i blant annet Pax og Oktober, kulturformidler Linn Tønnesen som jobber ved Sølvberget, Stavanger kulturhus – og forfatter Rolf Enger som har gitt ut flere egne novellesamlinger, samt gjendiktet fransk poesi.

– De fire som sitter i utvalget virker å ha god litterær tyngde, men har de god nok kompetanse til å vurdere krimsjangeren?

– Kulturrådet er opptatt av å utnevne et utvalg med bred litterær kompetanse, og det mener vi de fire som sitter der nå har. Og vi må ikke glemme kompetansen de får av å lese samtlige bøker som kommer ut, sier Vestbø som understreker at utvalget må sammenligne krimmen med den øvrige norske litteraturen.

– Så det er jo et spørsmål hvordan disse krimbøkene står seg når de sammenlignes med de andre bøkene.

– Er det ikke nettopp det som er problemet?

– Nei, vi ser ikke på det som et problem. Men det kan oppstå interessante diskusjoner.

I 2014 hadde Kulturrådet en stor gjennomgang av innkjøpsordningen, der retningslinjene ble revidert.

– Det er naturlig nå at vi evaluerer hvordan de nye retningslinjene for ordningen fungerer, sier Vestbø.