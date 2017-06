Kronprinsesse Mette-Marit: – Videregående var kaos

LITTERATURTOGET (VG) Kronprinsesse Mette-Marit beskriver tiden på videregående skole med ett ord: – Kaos.

Onsdag formiddag satte Kronprinsessen seg på Litteraturtoget for fjerde året på rad – og i år går turen fra et hjem til et annet hjem; fra Asker til Kristiansand.

Tema for turen er nettopp «hjem», og på mange måter blir det også en reise tilbake i eget liv for Mette-Marit som vokste opp i Kristiansand.

– Det er jo der jeg har røttene mine. Der vokste jeg opp – med himmelen over byen, med det vanvittige havet som en kan nyte og som bare finnes der. Jeg savner jo det selvfølgelig, men jeg har alltid en følelse av å komme hjem til dette når jeg reiser dit.

Det sier kronprinsesse Mette-Marit til VG da vi møter henne i togets bibliotek – der også hyller med Kronprinsessens egen boksamling står.

GA GAVE: Kronprinsesse Mette-Marit intervjuet Maja Lunde om den internasjonale bestsellerromanen «Bienes historie» på første stopp i Bø i Telemark.

Men Kronprinsessen sier også rett ut at Kristiansand var et sted hun ville bort fra da hun vokste opp.

– Ja, da jeg vokste opp, var Kristiansand et sted jeg ville reise fra. Det var et fantastisk sted å vokse opp, men også et fantastisk sted å reise ifra da jeg var ferdig med gymnaset. Jeg tror nok mange har det slik med hjemstedene sine. Det er en veksling mellom det å komme hjem til noe, og det å reise fra noe. Det er fine kontraster, sier Mette-Marit.

Hun har selv levd et liv fullt av kontraster: Fra å vokse opp i Kristiansand – til å bli Norges Kronprinsesse.

– Det er det absolutt. Asker-livet mitt handler jo mye om det, men Asker handler aller mest om det familielivet jeg har, og det er jo ikke så annerledes enn for alle andre. Det å være mamma, det å passe på at vi har et godt familieliv – det handler Skaugum mest om for meg. At vi er en familie.

Litteraturtoget Initiativ fra kronprinsesse Mette-Marit for å øke interesse for litteratur

Arrangert hvert år siden 2014 som en to dagers togtur med stopp på stasjoner underveis og samtaler med forfattere og lesing fra bøker på lokale bibliotek.

I en egen bibliotekvogn, som kan besøkes av publikum, er også deler av kronprinsessens boksamling.

Tema for årets litterære togreise er «hjem» og går fra Asker til Kristiansand fra 7. til 9. juni.

I 2016 gikk turen fra Bergen til Oslo, i 2015 fra Trondheim til Hamar og i 2014 gikk turen fra Bodø til Stjørdal

Reisen hjem til røttene skal denne gangen også ende opp med et besøk på Kronprinsessens gamle videregående skole, Kristiansand katedralskole, på fredag.

Her skal hun samtale med forfatterne Gaute Heivoll og Bjarte Breiteig – som også gikk på samme skole.

– Det gleder jeg meg veldig til. Der har ikke vært på veldig lenge, og det blir fint. Jeg gleder meg også til å høre med Bjarte og Gaute om hva det å gå på denne skolen har betydd for dem og det at de valgte å bli forfattere. Hva norskundervisningen betydde for interessen for litteratur. For meg var det jo slik at den ble vekket veldig til live igjen etter at jeg kanskje ikke leste like mye på ungdomsskolen. Mange av de bøkene jeg leste de årene, slik som Hamsun, er jo viktige for meg fortsatt.

– Og hvordan var tiden på Kristiansand katedralskole for Mette-Marit?

– Kaos. Det var kaos.

– Fortell mer?

– Det var kaos, men samtidig det å forsøke å ha noen rammer rundt det. Det var også en brytningstid, og jeg reiste også til Australia i et år – noe som kanskje var enda mer definerende for den jeg er blitt.

Under åpningen av årets Litteraturtog sa Mette-Marit også at litteraturen for henne handler mye om avkobling, og om å utfordre seg selv.

– Men litteraturen får meg også til å tenke over hvem jeg er, sa hun.

– Og hvem er Kronprinsessen nå i forhold til den eleven på Kristiansand katedralskole?

STOLT: Første stopp var Bø i Telemark der kronprinsesse Mette-Marit bokbadet Norges nye stjerneforfatter Maja Lunde.

– Jeg tror nok jeg er mye den samme, men for mennesker i den alderen så er man jo veldig i begynnelsen av noe, man skal ut i livet, men man vet ikke hva det innebærer. Og slik var det jo for meg også. Det eneste som var sikkert for meg den gangen, var at jeg ikke skulle bli i Kristiansand. Det var det ikke snakk om, ler Kronprinsessen, som likevel tenker at noe er forandret med årene.

– Nå som jeg er over 40, og snart blir 43, så er jeg jo i en annen fase. Jeg tenker mye mer nå. Det som var så naturlig som ung, det at man levde i verden med største naturlighet, sånn er det ikke nå. Nå er det annerledes, det er noe mer fysisk og mer sanselig ved refleksjonene. Spesielt etter å ha født barn, alt blir mer fysisk etter det. Skjønner du hva jeg mener?

– Er det mer eksistensielle tanker?

– Nja, det har det jo vært hele veien, men nå er det et eller annet med at det handler mer om ... jord. Jeg har mer erfaring, og det er ikke noe skummelt med det. Det er bare godt.

– Så når vi sier «hjem», hva sier Kronprinsessen da?

– Skaugum. Jeg gjør det, sier kronprinsesse Mette-Marit, som snart har bodd på Skaugum i 14 år og bruker alt Asker har å by på.

– Jeg ble raskt veldig glad i Asker, og er så takknemlig for å bo der. Det er et fantastisk sted å vokse opp for barna, og for meg i mitt liv. Jeg bruker naturen mye, jeg kan gå rett ut på ski, det er ti minutter til sjøen og et bad.

Sørlandsbanen kjenner hun ut og inn, og flere av årets forfattere på Litteraturtoget er forfattere med sørlandsbakgrunn.

– Jeg merker det faktisk på bøkene at de er skrevet av forfattere som er fra Sørlandet. Både i det språklige og i bildene de tegner, det er en klangbunn av gjenkjennelse. Spesielt kanskje i Gaute Heivoll og Bjarte Breiteigs bøker. Men også Mirjam Kristensen, hun gir meg noen bilder av noen damer som er veldig sørlandske, sier Mette-Marit.

Hun forteller at hun nå gleder seg til sommeren, og til å kunne lese akkurat det hun vil.

– Ja, for det er nesten sånn at jeg angrer av og til på at jeg har satt i gang med dette toget, for det blir jo litt pliktdrevet også. Nå gleder jeg meg til å plukke ut årets sommerbøker, til å bare lese hva jeg vil. Det er noe magisk med lesing om sommeren, sier Mette-Marit som i april også ble ambassadør for norsk litteratur.

PS! Disse forfatterne er også med på årets Litteraturtog: Maja Lunde, som for tiden har ellevill suksess med romanen «Bienes historie», Ingvild Lothe, som har fått mye oppmerksomhet for diktsamlingen «Hvorfor er jeg så trist når jeg er så søt», salmeforfatteren Svein Ellingsen, Gunstein Bakke, Alfred Fidjestøl, Wencke Mühleisen, Marie Aubert, Gaute Heivoll og Bjarte Breiteig.