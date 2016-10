Kommentar: Lenge leve spekulasjonene. Lenge leve Ferrante.

Kommentar Det er morsommere å spekulere i hvem Elena Ferrante er enn å vite hvem hun er.

En italiensk gravejournalist har på oppdrag fra the New York Review of Books brukt store ressurser på å avsløre hvem Elena Ferrante egentlig er. At navnet han har kommet frem til, er den samme som de fleste så langt har trodd skjuler seg bak pseudonymet Ferrante, er nå en ting. En annen ting er om det er ok å oute en forfatter som helt siden 1992 har gjort anonymiteten til et grunnlag for hele sitt forfatterskap.

Hun vil ikke være en person i media. Hun vil at bøkene skal leve sitt eget liv.

FERRANTE-FEBER: Elena Ferrantes Napoli-bøker har fått kritikere til å gå av skaftet verden over - og komme med oppfordringer som «Alle bør lese alt av Ferrante».

Først med Napoli-bøkenes enorme suksess ble dette et problem, særlig i hjemlandet Italia, der hun har fått mye kjeft for ikke å stå frem. Endelig er det en italiensk forfatter som har fått internasjonal suksess, men så vil hun ikke ta i mot anerkjennelsen. Det sier noe om at suksess blir viktigere enn innholdet i bøkene - nettopp det Ferrante selv har forsøkt å motarbeide.

Den norske Ferrante-oversetteren Kristin Sørsdal uttalte senest i fjor til VG at i rekken av flere navn som er nevnt, mener mange at det dreier seg om Anita Raja - den samme som gravejournalisten Claudio Gatti nå hevder å ha avslørt som kvinnen bak Ferrante.

– Anita Raja er en dame på rundt 60 år, hun er oversetter og konsulent hos forlaget som gir ut Ferrante. Hun er også gift med den napolitanske forfatteren Domenico Starnone - som mange mener skriver på en måte som ligner på Ferrante. Noen tror det kan være de to sammen som utgjør Ferrante, til tross for at de selv benekter dette, sa Sørsdal til VG.

Selv skrev jeg i en ingressen til samme sak om Ferrante-feberen:

«Gåtefulle Ferrante. Mysteriet Ferrante. Fenomenet Ferrante. Det hele startet med en idé om en eldre kvinne som ville forsvinne uten å sette spor etter seg, og nå lurer hele verden på hvem Elena Ferrante er.»

JA, vi lurer på hvem det er. Hvem er hun som har fått hele bokverdenen til å få Ferrante-feber? Men det er noe helt annet å vite. Går mysteriet opp i røyk nå? Går Ferrante-feberen ned i 37 grader?

Elena Ferrante har uttalt at hun vil slutte å skrive bøker dersom hun blir outet. Er det det vi vil?

Nei, lenge leve Ferrante og hennes prosjekt. Hun har altså uttalt at Napoli-bøkene startet som en idé om en eldre kvinne som ville forsvinne uten å sette spor etter seg. Ferrante har definitivt satt spor etter seg, men i kraft av bøkene sine. I kraft av livene til de to venninnene Lila og Elena. Personen bak er ikke viktig.

Nå er Ferrante nærmest blitt fiksjon i seg selv. Og selvsagt vil leseren spekulere: Er det Elena Ferrante som er Elena, fortelleren i Napoli-bøkene, eller hva om hun egentlig er Lila - eller er hun en blanding av begge to? Vi vil alltid spekulere, men i dette tilfellet er det best å ikke vite.

Lenge leve spekulasjonene, lenge leve mysteriet, lenge leve Ferrante.