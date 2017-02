Kjære Dagbok (utdrag fra «Chicks o' hoi - En norsk jentes bekjennelser»)

Her kan du lese utdrag fra dagboken «Chicks o'hoi» - skrevet av en norsk jente fra Oslo Vestkant under pseudonymet A.N.P.

21. mai 2014



KJÆRE DAGBOK



Siden du er ny, kjenner du meg ikke ennå, naturlig nok. Du fikk kanskje et litt dårlig førsteinntrykk basert på hva jeg skrev i går? La meg introdusere meg selv på nytt. Jeg er en atten år gammel jente kalt A.N.P., født og oppvokst på Vestkanten i Oslo. Jeg elsker blant annet musikk, dyr, natur og barn. Barn er faktisk en av mine største lidenskaper, og et av målene mine i livet er å bli utdannet barnepsykolog. Jeg er medlem av Amnesty, Redd Barna, Natur og Ungdom og Verdens Barn. En av mine andre store lidenskaper er bøker. Jeg elsker å både skrive og lese. Jeg håper også på å få studert fysikk i løpet av de fire neste årene.

Nei, dette begynner å bli ganske kjedelig. Alltid når man skal beskrive seg selv og sine interesser, utelukker man alt som ikke er 6+. Det er litt rart. Jeg merker at denne dagboken ikke kommer til å inneholde lange utredninger om mitt dagligliv. Denne dagboken vil jeg dedikere til alle de merkelige tingene jeg opplever og alle de rare historiene jeg hører av vennene mine. La oss glemme alt det kjedelige. La megheller sette opp noen beskrivende stikkord som viser hvor dobbeltmoralsk jeg er.

• Jeg elsker å lese, og jeg elsker å feste.

• Jeg er heterofil, men jeg synes tanken på å utforske jentekropper er en smule forlokkende.

• Jeg liker å lære, men jeg synes presset rundt utdanning er et slit.

• Jeg kommer mest sannsynlig til å bli psykolog, men jeg skulle aller helst levd av noe kreativt.

• Jeg synes politikk er veldig spennende, men utsetter å stemme til siste sekund.

• Jeg elsker dokumentarer, men har sett en god del porno opp igjennom.

• Jeg misliker hvordan action- og sci-fi-filmer trivialiserer vold, men det er fortsatt en av favorittfilmsjangrene mine.

• Jeg elsker yoga, men har ikke gått på en yogatime på fem måneder fordi jeg periodevis er superlat.

• Jeg er så komfortabel i joggeklær at jeg har gått på byen i det. Flere ganger.

• Jeg er sterkt imot objektivisering, seksualisering og mannssjåvinisme, men hører på mye hardcore rap. Sjekk ut «Smell my dick» og «Girl you stank». Soleklare favoritter.

• Jeg har store mengder penklær jeg aldri bruker fordi jeg misliker å pynte meg.

• Jeg var kjempeflink på skolen, men skulket ekstremt mye.

• Jeg synes romantiske komedier/dramaer generelt er gørrkjedelige, men elsker Music and Lyrics og Love Actually.

• Jeg elsker, elsker stand-up, men liker ikke spøker som omfatter incest, overgrep og pedofili.

• Jeg elsker å følge en rutine, men får alltid en trang til å bryte den når den går som best.

• Jeg er veldig komfortabel med min egen seksualitet og liker å utforske den, men jeg kunne aldri (per dags dato) hatt en one-night stand.

• Jeg synes miljøvern er kjempeviktig og plukker ofte opp søppel jeg ser på gata, men jeg klarer aldri å få meg selv til å kildesortere …

God natt, Dagbok.

25. mai 2014

HEI, MIN KJÆRE DAGBOK!

Min aller beste venn, Sol, har fått seg kjæreste. Jeg er så gira på hennes vegne! Kjæresten hennes heter Kim. Hun er veldig søt, morsom og ganske stille av seg. Sol er veldig glad, tror jeg. Jeg forteller deg dette fordi Sols nye forhold minte meg på den lesbiske perioden jeg hadde for et par år tilbake. Ja, du hørte riktig, Dagbok. Jeg har vært på den andre siden, spilt på det andre laget, dødd, kommet til himmelen, funnet ut at det ikke var noe for meg og returnert til jorden. Jeg var seksten år, hadde nettopp kommet ut av et forhold med mitt livs store kjærlighet og var relativt desperat.

Jeg er ganske sikker på at typ 70 % av mine nærmeste venner var homofile, og jeg tenkte «don’t knock it until you’ve tried it», ikke sant? Den utkårede het Anja, og hun var, og er, en av mine nærmeste venner. Hun var veldig forelsket i meg, og hun ville veldig gjerne at vi skulle bli sammen. Jeg var så klart ærlig med henne og fortalte at jeg aldri hadde vært sammen med en jente før, at jeg ikke var forelsket i henne akkurat da, men at vi kunne prøve det ut hvis hun ville. Så vi bestemte oss for å prøve det ut.

Gjett hva som skjedde? Jeg fikk fullstendig panikk etter et par uker. Når vi var sammen og hun prøvde å være intim med meg, prøvde jeg alt mulig for å komme meg ut av situasjonen. Jeg ringte Sol en gang faktisk, og ba henne om å komme og hente meg. Jeg var åpenbart ikke en veldig god kjæreste for Anja, i hvert fall ikke når det kom til sånne ting. Det må jeg bare innrømme med en eneste gang. Jeg viste henne så klart hvor glad jeg var i henne og støttet henne og koste med henne, men når det kom til sex, sa kroppen bare nei. Jeg forstår meg ikke så godt på den måten mange folk kommuniserer på når de er i et forhold, heller. Det blir veldig lett et spill, på en måte. Den ene parten i forholdet legger seg følelsesmessig litt under den andre og higer hele tiden etter oppmerksomhet og aksept, mens den andre parten er mer avslappet og da ikke klarer å gi det partneren trenger. Jeg har inntrykk av at denne dynamikken oppstår i mange forhold mellom unge personer.

Anja spurte meg alltid, helt seriøst, de typiske spørsmålene: «Hvordan ser jeg ut i denne kjolen?» eller «Kan du se hva som er nytt ved meg?». Jeg ga aldri det riktige svaret, Dagbok. Jeg knota det til hver gang. Altså, problemet var at jeg ikke bryr meg om hva folk har på seg eller hvordan folk ser ut, spesielt ikke den jeg er i et forhold med. Selv om jeg ikke var forelsket i henne, elsket jeg henne veldig høyt, og hun kunne hatt på seg en søppelsekk for min del. Hun kom alltid til å være den vakreste i verden for meg. Men når jeg ikke engasjerte meg i utseendet hennes, tror jeg at hun trodde at jeg ikke brydde meg eller ikke likte hvordan hun så ut.

Det endte alltid med en tragisk krangel hvor hun kunne si: «Du synes ikke jeg er den fineste i verden, du», og jeg svarte: «Hva snakker du om nå?». «Du synes andre jenter er finere enn meg!» Hvorfor driver noen (ikke alle!, slapp av) jenter, og gutter også, på sånn? Hva i huleste? Noen ganger forstår jeg meg ikke på min egen art. Jeg kranglet bare én gang med den andre x-en min (som var en gutt) i løpet av to år, og det varte typ i ti minutter, og så var vi sånn «Unnskyld! Hva krangler vi om egentlig? Samma faen. La oss se en film og hooke». Jeg tror nok jeg er skapt for å være med gutter, og det er jo ganske praktisk i og med at jeg er hetero.

En gang så kom jeg uheldigvis til å si til Anja at jeg ikke er en stor fan av hatter. Bare fordi jeg ikke ville brukt typ en bowler selv , liksom! Det var i hvert fall det jeg mente, men det var min feil at jeg ikke kommuniserte det bra nok til henne. Igjen, jeg bryr meg ikke om hva andre folk går med! Hatter ser til og med så bra ut på andre mennesker at jeg noen ganger, i mangel av selvinnsikt, vurderer å kjøpe en selv. Men det jeg ikke husket da jeg sa dette om at jeg ikke likte hatter så godt, var at Anja hadde et par hatter. Det husket jo ikke jeg siden hun aldri brukte dem! Hun ble ganske fornærmet, Dagbok. «Jeg kan aldri bruke hattene mine igjen fordi du kommer alltid til å synes at det er stygt. Jeg må kaste dem nå og de kostet masse penger!» Hjelp.

Du lurer sikker på hvordan sexlivet vårt var? Jeg må innrømme at det ikke var stort å skryte av, Dagbok. Jeg mener, jeg er ganske sikker på at mitt avanserte nippleplay var relativt tilfredsstillende, men jeg var altfor freaka ut til å gå ned på henne regelmessig. Men, jeg slikka henne typ en gang? To ganger? Vaginaen hennes var veldig herlig. Noen ganger tenker jeg fortsatt på den når jeg onanerer. Er det rart?

Uansett. Forholdet vårt varte i fire måneder før jeg slo opp. Hun er fortsatt en av mine aller nærmeste venner, og hun kommer alltid til å ha en veldig spesiell plass i hjertet mitt. Ingen har noen gang elsket meg sånn som Anja gjorde, og det setter jeg så ufattelig stor pris på. Men jeg kan ikke noe for det. Jeg craver penis. De fleste hetero jenter gjør jo det, og av gode biologiske grunner.

Natta, Dagbok.

15. april 2015

KJÆRE DAGBOK.

I dag gikk det opp for meg at jeg har glemt å fortelle deg om en annen bestevenn av meg som heter Michelle. Hun betyr veldig mye for meg. Hun er nesten bestandig glad og interessert i å bli kjent med nye mennesker. Hun er det mest ydmyke og samtidig selvsikre mennesket jeg kjenner. Hun elsker å lære samtidig som hun ikke bryr seg så mye om hvilke karakterer hun får. Hvordan er det mulig? (Jeg begynte seriøst å gråte av skuffelse en gang fordi jeg fikk en 5/4 på en politikkprøve …)

For øyeblikket jobber hun med en master i psykologi og elsker alt ved det. Men, når hun skulle ta eksamenen sin denne våren, stilte hun ikke opp. Hun ringte meg og sa: «Jeg har lært så mye, og det er det viktigste. Jeg følte bare ikke for å ta den i dag. Jeg hadde mye mer lyst til å dra til parken og lese en annen bok.» Hun var både glad og tilfreds med det valget. Sånn som samfunnet er i dag, tror jeg ikke det er mange som er i stand til å tenke som Michelle. Hun setter pris på de små tingene i hverdagen og er som oftest fornøyd med egen innsats. Folk nå til dags blir aldri fornøyd med seg selv og det de presterer. Man hører alltid: «Jeg har ikke nok penger», «jeg trener ikke så mye som jeg burde», «jeg er ikke suksessfull nok», «jeg gjorde det ikke bra nok på eksamen» etc. Michelle tenker nesten aldri sånn. Det er ganske fantastisk. Hun bare gjør det hun vil gjøre og nyter livet. Jeg tror det er derfor hun har energi til å gjøre så mye som hun gjør. Hun kjenner ikke på presset fra verken seg selv eller samfunnet. Hun studerer fulltid, jobber i tillegg, tar mange dansetimer i uken, trener regelmessig på treningssenter, går på politiske forelesninger på kveldstid etc. Hun nyter livet, virker det som.

Men, det jeg egentlig ville fortelle deg, Dagbok, er hvordan hun nailer å ha «friends with benefits» (no pun intended). Hun var i et seriøst forhold med en jente i tre år til det plutselig gikk opp for henne at hun egentlig liker gutter. Hun var tjue år gammel og hadde aldri vært intim med en gutt da hun bestemte seg for å entre et nytt kapittel i livet sitt. Så, hun registrerte seg på en datingnettside og begynte å snakke med et knippe forskjellige gutter. Hun har sykt rar smak når det kommer til menn, og det er egentlig utrolig underholdende. «Typen» hennes er den litt sosialt kleine fyren som ser ut som om han driver med dop uten at han egentlig driver med dop. Han må også være smart og akademisk for at hun skal falle for han og gjerne ha en rar hobby som meteorologi eller linedans …

I begynnelsen av hennes nye nettdatingtilværelse snakket hun med mange forskjellige typer for å se hvem hun var seksuelt kompatibel med. En kveld jeg var hos henne, drev hun og sextet med en fyr. De skrev de vanlige tingene til hverandre som: «Jeg vil kle av deg sakte, deretter vil jeg spre bena dine og slikke deg lidenskapelig mens du stønner og ber om mer», du vet, Dagbok, de vanlige tingene. Men, så plutselig, uten forvarsel, skriver han: «Jeg vil at du skal tisse i munnen min, og deretter kline med meg mens den varme urinen renner nedover de varme, svette kroppene våre.» Michelles respons var: «Hehe, jeg er ikke helt med på sånt, jeg.» Han tekstet henne aldri tilbake.

Hun snakket også med en annen fyr som var sykt opptatt av rumpegreier. Han fortalte henne hvor mye han hadde lyst til å suge og slikke rumpa hennes. Michelle, som ikke er spesielt flau over noe, fortalte han rett ut at hun hadde en hemoroide på det tidspunktet. Da hun sa det, svarte han: «Det skal mer til for å skremme meg;).» HVOR søtt er ikke det, Dagbok? Innmari hyggelig, spør du meg. Snakk om å prøve å gjøre en jente komfortabel med egen kropp. Jeg likte han, jeg. Sjarmerende fyr.

Uansett. Etter hvert begynte hun å snakke med en fyr fra datingsiden som hun faktisk likte godt. De åpnet seg for hverandre, og hun var helt ærlig og fortalte at hun aldri hadde ligget med en gutt før. De begynte å sende hverandre seksuelle tekstmeldinger og avtalte raskt å møtes. Møtet gikk kjempebra, og hun fortalte meg alt om det da vi møttes neste dag.

– A., jeg bare elsker å suge pikk! Jeg elsker alt ved det! Smaken, lukten, hvordan han stønner, og jeg elsker å svelge. Elsker hvordan sæden kommer overalt og at jeg kan slikke det av fingrene. Jeg skjønner ikke hvordan man ikke kan like det? kvitret hun på sørlandsk.

Jeg lo. Det er utrolig morsomt å høre henne si sånne ting siden hun er så liten, søt og sjarmerende. Hun virker liksom som en typisk «good-girl» og har veldig lys stemme. Veldig rart at jeg tenker at det er unormalt for en søt og sjarmerende jente å like å svelge, egentlig. Det er jo en stereotypi. Hvem som helst kan like å svelge! Vanskelig, det her.

– Jeg skjønner hva du mener, svarte jeg. Hun smilte. Så ble hun plutselig veldig alvorlig.

– Men noe rart skjedde også, A. Etter vi hadde hatt sex, lå vi og koste en stund. Plutselig satte han seg opp i sengen, spredte bena mine og stirret på vaginaen min.

– Hæ? Stirret på den?

– Ja! Og etter en liten stund med stillhet sa han: «Søt.»

Bare sånn kort med en skuldertrekning.

– Han satte seg seriøst opp, spredte bena dine, stirret på vaginaen din og sa «søt» før han la seg ned igjen?

– Ja!

Jeg bare så på henne et øyeblikk før jeg sa:

– Hva?!

Hun fortsatte å ligge med denne fyren inntil han begynte å få følelser for henne (jeg tror det må ha vært den «søte» vaginaen hennes), og de ble enige om å avslutte det. Nå driver hun og ligger med et par andre fyrer, og det virker som om hun nyter livet, om mulig, enda mer.

God natt.





25. mai 2015

KJÆRE DAGBOK.

Her om dagen tenkte jeg på følelsen av forelskelse. Den følelsen er jo fantastisk i seg selv. Men, kjære Dagbok, tenk på følelsen av at du elsker noen, og de i tillegg har pikk. Fy faen. Gud, du naila faen meg skapelsen. Du runda meningen med livet den sjette og siste dagen da du skapte Adam. Ville bare si takk, tror jeg.

PS. Fortsatt merkelig at du visstnok skapte lyset før solen …? (Refererer til skapelsesberetningen i det gamle testamentet).

PPS. Er ikke ateist, hvis du lurte.

PPPS. På tross av alt, unødvendig å lage Eva ut av Adams ribbein. Regner med at du sikkert ikke tenkte så mye over hva dette betydde for menneskeheten der og da. Du hadde sikkert tusen ting som skulle organiseres, måtte multitaske på et nytt level og var sikkert ganske stressa. Tok du ei aldri så litta shortcut, kanskje? Jeg tar shortcuts hele tiden, så føler selv at jeg ikke har rett til å være veldig irritert på deg for det. Jeg klandrer deg i hvert fall ikke, men jeg tror nok flere mener du liksom dreit litt på likestilling og likeverd fra første stund. Btw. Det hadde vært enklere hvis ikke alt du gjorde og sa, kunne tolkes på tusen forskjellige måter. Mye selvmotsigelser i Bibelen (No hate . Bare konstruktiv kritikk). Du virker ganske forvirret noen ganger. Sykt snill og sykt psyko på samme tid. Litt som en ungdomsprest. TB til konfleir tjue tolv.

God natt, Dagbok.





17. september 2015

GOD KVELD, DAGBOK.

Her om dagen var Nova, Hani og jeg på besøk hos Sol. Vi slappet av, spiste og snakket lenge om hva som skjer i livet vårt. Etter litt snakking fant vi ut at det var ingen av oss som hadde hatt sex på en god stund.

– Etter å ha gått en lang stund uten å ha sex med noen blir man liksom så komfortabel med å onanere. Man trenger ikke noe annet. Jeg blir hundre prosent tilfredsstilt av meg selv, sa jeg.

– Ja, herregud. En stund tilbake så utviklet jeg et litt for nært forhold til vibratoren min. Jeg onanerte så mye at jeg nesten ikke fikk gjort noe annet. Jeg ville liksom heller være hjemme og onanere enn å møte venner. Da har det gått litt langt. Jeg måtte faktisk slå opp, sa Nova.

– Åh, jeg husker den dagen jeg oppdaget vannstrålen, sukket Hani nostalgisk. – Jeg var sikkert rundt åtte år og skjønte jo så klart ikke hva greia var. Jeg satt i badekaret og skulle bare vaske underlivet, helt uskyldig, og så traff dusjstrålen meg og Gwen Stefani poppet opp i hodet mitt.

– Hva!??

– Ja, sexfantasien min var Gwen Stefani. Jeg aaaner ikke hvorfor. Og etter hvert begynte jeg å fantasere om … Hani stoppet midt i setningen for å le. – Jeg fantaserte om en fabrikk som hadde guttetisser på boks.

– Hva faen, Hani?!

– Min «sexfantasi» pleide å være Kaptein Sabeltann, sa Nova.

– Åh, jeg elsker Kaptein Sabeltann, sa jeg.

– Men det sykeste jeg gjorde, tror jeg var … Hani stoppet for å le igjen. – Dere husker Josefine-spillet?

– Ja. Alle nikket.

– Spillet med den kaninen. Vi hadde spillet på den stasjonære pc-en hjemme, og høyttalerne var i den store stasjonære boksen. Da Josefine snakket, ble jeg så tent av stemmen at jeg pleide å jokke på høyttaleren og datamaskinen.

God natt, Dagbok.