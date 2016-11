Kepler-ekteparet tester ut slåss-scener på hverandre

Alexandra Coelho Ahndoril (50) og Alexander Ahndoril (49) forfatter nervepirrende krim, og bruker seg selv når de planlegger de blodige detaljene.

Passasjene er lange, drøye, intense, detaljerte og skrekkelige. Ekteparet bak pseudonymet Lars Kepler har skremt vettet av Norge og en hel krimverden siden debutromanen «Hypnotisøren» kom i 2009. Volden er utstudert og testet av ekteparet selv på kjøkkenet i leiligheten i Stockholm.

– Det mest ekstreme vi gjør i forbindelse med research til bøkene er å prøve ut alle slåss-scenene sammen. Skal det for eksempel være et knivangrep må vi prøve det ut hjemme først, slik at vi beskriver detaljene i kampen riktig. Hvordan ville en elitesoldat oppføre seg under et slikt angrep? Jo, det må vi bare finne ut av. Veldig forsiktig så klart, sier Alexander.

Han har bakgrunn som jegersoldat i det svenske forsvaret og har holdt på med thaiboksing i mange år. Dette bruker paret for alt det er verdt i sine bøker, og etterforskeren i krimserien, Joona Linna, er ekspert på krav maga – et selvforsvars- og nærkampsystem utviklet for militæret i Israel og Slovakia.

– Krimbøker må være autentiske. De må stemme overens med virkeligheten. Det handler om å finne ærlighet i det man skriver. Det må være ekte og skremmende for oss også. Så når jeg for eksempel ikke kan noe om kampsport gjør jeg research, slik at jeg finner ut eksakt hvordan man beveger seg og bruker kniven under et angrep. Dessverre er det alltid jeg som må spille skurken, sier Alexandra og ler.

Hun elsker å tilegne seg kunnskap i forbindelse med forfatterskapet, og da de gjorde forberedelsene til bok nummer syv «Kaninjegeren» besøkte paret Kumla fengsel – den strengeste sikkerhetsanstalten i Sverige. Der studerte de hvordan de innsatte har det.

– Bøkene våre er et speilbilde av virkeligheten, og vi er opptatte av å være realistiske. Men vi kunne aldri basert en bok på et drap fra virkeligheten. Den volden har rammet ekte mennesker. Vi romantiserer ikke vold… Bøkene våre er voldsomme, fordi vold er uhyggelig, sier Alexandra.

– Vi gir svar på alle gåter. Det er det som skiller oss fra det man leser om i avisene. Den virkelige volden i verden gir ingen svar, skyter Alexander inn.

Stor suksess

Alexandra og Alexander har tre barn på 11, 15 og 16. De forsøkte i det lengste å unngå at barna skulle lese bøkene, men måtte til slutt gi etter for alt maset.

– Vi satte en aldersgrense på 15 år på bøkene i vår familie, men nå er de to eldste blitt eksperter på bøkene, og vennene på samme alder har lest alt for lenge siden. Jeg tror de synes det er ganske kult med Lars Kepler, men for oss var det litt stressende å tenke på at de skulle lese alle sex-scenene, sier Alexandra.

– Ja, vold er nå en ting, sier Alexander.

– Hvordan håndterte dere den biten?

– Vi har veldig åpne samtaler om alt i vår familie, så det gikk faktisk veldig bra.

«Kaninjegeren» er parets sjette bok om Joona Linna. Boken har et førsteopplag på hele 75 000 eksemplarer. De fem romanene om etterforskeren har til nå et opplag på 862 000 eksemplarer bare i Norge. I følge Cappelen Damm, parets forlag, har de solgt over 8,5 millioner bøker på verdensbasis.

I følge det svenske næringslivsmagasinet Veckans Affärer omsatt de for over 33 millioner svenske kroner i 2014. Paret led ingen nød før Joona Linna, men sjonglerte flere jobber i tillegg til forfatterskapet.

– Det har vært kjempebra for oss. Nå kan vi leve av det vi gjør. Den store forandringen ligger i at vi nå bare kan sitte hjemme og skrive og planlegge en hel bok. Å kunne sette av et helt år til en bok er den store lønnen, sier Alexandra.

Hun forteller at de vet hvordan det er ikke å ha noen penger i det hele tatt.

– Jeg vet ikke hvordan det er å jobbe med kultur i Norge, men forfatterne har det tøft i Sverige. Vi kommer fra arbeiderklassen og er veldig forsiktige - forsiktige med alt bortsett fra forfatterskapet, sier hun og ler.

– Opplever dere at folk er misunnelig på suksessen dere har?

– Noen er nok mer misunnelig enn andre på suksessen. Men de fleste er nok mest misunnelige på at vi jobber sammen. Det er flere som sier til meg at de også skulle ønske de jobbet sammen med kona. Å skrive alene er forferdelig ensomt – det er deilig å dele skriveprosessen med noen.

– Ja, det er mange ensomme forfattere der ute, legger Alexandra til.

Ble avslørt

Paret forteller at Kepler ble til fordi de ville skrive sammen. Det å skrive under pseudonym var noe de tenkte kunne gjøre det enklere for dem i den kreative prosessen, så hverken familien eller forlaget visste noe.

Tre uker før Keplers første utgivelsen i Sverige ble de imidlertid avslørt. Paret hadde da klart å holde på hemmeligheten i et halvt år.

– Under en bokmesse i London fikk boken mye oppmerksomhet, og spekulasjonene hjemme i Sverige tok helt av. Flere store medier trodde det var Henning Mankell som sto bak. Vi ble avslørt av en liten av avis da vi var på hytta, sier Alexandra.

Hun forteller at paret allerede er i gang med den syvende boken om Joona Linna. Kanskje blir det ti, men paret har ingen plan, og føler heller ikke noe press til å skrive.

– Det går ikke an å tvinge en annen til å skrive. Det å skrive må handle om å ha lyst. Hvis en av oss ønsker seg ut, så er det over, sier Alexander.

– Det skal handle om lyst og lidenskap, understreker Alexandra, og legger til:

– Det ville vært veldig vanskelig å gå tilbake til det å skrive alene. Verdenen vi har funnet opp sammen er fin å være i til tross for at det er mye vold.