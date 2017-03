Jojo Moyes klar med ny «Et helt halvt år»-oppfølger

Nå er det klart at Jojo Moyes følger opp «Et helt halvt år»-suksessen med en tredje og siste bok om Lou Clarke.

«Et helt halvt år» er den boken som har solgt mest i Norge de siste ti årene. Oppfølgeren «Etter deg» ble fjorårets mest solgte, og nå er Moyes snart ferdig med bok tre om Lou Clarke.

Den siste boken i trilogien om Louisa Clarke kommer i februar 2018, melder hennes agent i dag. Det eneste som avsløres fra handlingen er: Lou reiser til New York og hun slites mellom sitt gamle liv og sitt nye.

Jojo Moyes sier selv i en pressemelding at helt siden hun bestemte seg for å skrive en oppfølger til «Et helt halvt år», så skulle hun også følge opp med en tredje bok.

– Jeg så det helt klart som en trilogi. Å besøke Lou igjen har vært en glede, og nå dytter jeg henne inn i et nytt land, en helt ny verden og et hus fullt av hemmeligheter. Med hennes vanlige form for humor og følelser, må hun nå stille seg selv noen ganske fundamentalt viktige spørsmål. Ikke minst: På hvilken side av Atlanteren hører hun egentlig hjemme? Jeg håper leserne vil like dette nye eventyret like mye som jeg har likt å skrive det, sier Moyes.

Moyes har solgt 29 millioner eksemplarer bøker internasjonalt, og vi nordmenn kan bare ikke få nok av den britiske forfatteren. Totalt har bøkene hennes solgt over 1,1 million bare i Norge, og «Et helt halvt år» står for over 600.000 av disse. I fjor som de siste årene knuste hun alle: «Etter deg» var den boken som solgte mest her i landet – uansett sjanger.

Jojo Moyes norske forlgger møtte nylig suksessforfatteren og fikk hele plottet i nummer tre forklart.

– Jeg er nå overbevist om at vi får en verdig avslutning på denne historien om Lou. Vi har minst like høye forventninger til denne som vi hadde til «Et helt halvt år». Sirkelen blir sluttet. Men mer enn at Lou reiser til New York, kan jeg foreløpig ikke avsløre, sier forlagssjef Anja Marheim i Bastion forlag.

Hun skulle gjerne sett boken komme ut allerede til høsten, men må vente til vedensreleasen som er satt til februar 2018.

– Moyes leverer manus til sommeren, men slik hun fortalte det da vi møttes, så er det meste helt klart nå. Universet hennes er så komplett, og måten hun avslører dette på går nesten ikke an å beskrive. Det er gåsehud, sier Marheim.

Tittelen på boken er ennå ikke bestemt.

«Et helt halvt år» handler om Will Traynor som ikke lenger vil leve etter å ha blitt lam i en ulykke. Og om Louisa Clark som tar jobben som hans assistent og får livet snudd på hodet. Sam Claflin og Emilia Clarke (dragemoren i «Game of Thrones») spiller hovedrollene i filmen som hadde premiere i fjor - og fikk terningkast 5 i VG.