Jørn Lier Horst bygget drømmehus med skrivetårn

LARVIK (VG) Jørn Lier Horst-imperiet vokser – og da han bygget seg nytt drømmehus i Larvik, fikk han både eget skrivetårn og barndomsdrømmen om basseng i hagen oppfylt.

UTE MED NY BOK: Jørn Lier Horst skriver om en cold case – en gammel uløst sak – i sin nye krimbok «Katharina-koden» Foto: Trond Solberg , VG

Med over én million solgte barnebøker og én million solgte krimbøker, er Jørn Lier Horst er bare slått av en annen norsk forfatter når det kommer til antall solgte bøker i Norge. Jo Nesbø.

– Det Jo Nesbø og jeg har til felles er at vi leses av veldig mange. Av 14 år gamle jenter og 90 år gamle menn, det er en allmenn interesse for bøkene våre, sier Jørn Lier Horst – der han sitter på toppen av sitt eget splitter nye hus ved sjøen utenfor Larvik.

UTE MED NY KRIM: Sjekk anmeldelsen av «Katharina-koden» her

Jørn Lier Horst (47) Født 27. februar 1970 i Bamble Jobbet som etterforskningsleder i Vestfold politidistrikt, men sluttet i 2013 for å satse for fullt på forfatterkarrieren. Debuterte i 2004 med krimboken «Nøkkelvitnet» som er basert på det uoppklarte drapet på pensjonisten Ronald Ramm i Larvik i 1995. Boken er den første i serien om politimannen William Wisting. Aktuell med: «Katharina-koden» som blir den siste Wisting-boken på en stund. Senere i høst kommer en ny Detektivbyrå nr. 2-bok ut: «Operasjon Mumie» er nr. 15 i den populære serien som er illustrert av Hans Jørgen Sandnes. Har også skrevet flere familieforestillinger for Teater Ibsen.

Ifølge Jørn Lier Horst var det naboene som satte ham på ideen om et eget skrivetårn på huset, en idé Jørn likte godt – men ikke arkitekten.

– Han ville helst tegne inn en skrivekjeller, og rynket litt på nesen over ideen om et tårn, men jeg fikk overbevist ham. Det er vel ikke egentlig et tårn, men mer en utgang til en takterrasse, sier Jørn beskjedent om huset som ruver godt over bakken. Han har fått streng beskjed av kona Beate om at vi ikke skal ta bilder hjemme. Men skrivetårnet fikk vi tryglet oss til.

Venneløs: Jørn Lier Horst har ofret vennene for jobben

– Det er vel mest fordi alt ikke er helt ferdig her, samtidig som at det blir litt privat. Vi har vel ikke noe stort behov for å eksponere oss. Men det er klart, at når Finansavisen skriver at jeg har tjent 40 millioner et år, og 50 millioner neste år, så er det jo ikke lenger noen hemmelighet lenger at det er en suksess, sier Lier Horst som uttalte til Finansavisen at 50 millioner er et fint og rundt tall da de ringte om den voksende formuen i vår. I fjor hadde han en inntekt på 7,5 millioner kroner.

Fått med deg? Jo Nesbø betalte 22,2 millioner i skatt: – Jepp, jeg er stinkende rik (VG+)

Han avslører gjerne hemmeligheten bak suksessen:

– Altså, jeg har oppskriften her: Du må rett og slett skrive noe som folk leser, sier han og skjenker mer kaffe. Den smaker sterkt av ... appelsin?

– Det er kona som har kjøpt kaffebønner med appelsinsmak. Så denne uken er det appelsinkaffe.

SKRIVEKOMPIS: Jørn Lier Horst i skrivetårnet med hunden Theodor på sin faste plass, oppe på skrivepulten. Foto: Lise Reng , VG

Det arkitekttegnede huset, som ligger 140 meter fra havet, er et prosjekt som ble påbegynt for tre år siden, og nå er det så å si ferdig. Hver morgen i 07-tida, tar Jørn turen innom kjøkkenet og henter en kaffekopp – for så å gå opp i tårnet sitt for å skrive. Her kan han skue utover havet – om han skulle få skrivesperre.

Oppfylte barndomsdrømmen

– Men jeg skuer ikke så mye. Jeg stenger meg vel heller inne. Skrive kan jeg egentlig gjøre overalt, sier han og koser litt med hunden Theodor som har lagt seg på sin faste plass OPPE på skrivebordet.

Hver dag prøver han også å få tatt seg en dukkert, ikke i havet fra svabergene, men i utendørsbassenget som holder 32 grader året rundt.

Husker du? Jørn Lier Horst bitt til blods av rottweiler

– Ja, når Tom Egeland kan kjøpe seg Ferrari, så må da jeg kunne ha et basseng. Jeg har alltid hatt lyst på badebasseng, og nå fikk jeg mulighet til det. Det var også en kløft på eiendommen akkurat der, så det var litt praktiske hensyn også. Men ja, det er en barndomsdrøm som er gått i oppfyllelse.

I Norge har krimbøkene hans solgt over én million og de to barnebokseriene «Detektivbyrå nr. 2» og «Clue»-serien har ifølge Jørn et opplag på henholdsvis 700.000 og 450.000 eksemplarer. I tillegg vokser han internasjonalt, med god hjelp fra Salomonsson Agency. Nesten hver uke gis det ut en Jørn Lier Horst-bok et eller annet sted i verden.

Eksklusivt: Les om superagenten Niclas Salomonsson (VG+)

Siden debuten i 2004 har han skrevet 40 bøker, og bare i år gir han ut seks nye bøker.

– Det blir ikke tid til så mye annet enn å skrive, nei, sier han – og innrømmer at etter at han sluttet som politimann i 2013, så er han kanskje blitt enda mer asosial.

Siste Wisting-bok

– Jeg trives i eget selskap, og jeg har kanskje blitt mer innadvendt etter at jeg ble forfatter på fulltid. Men jeg kan ikke ha det bedre. Jeg gjør jo det jeg vil. Det er ikke mange forunt å kunne leve av å skrive, sier Lier Horst.

Den nye Wisting-boken er den siste – i alle fall på en god stund. Han skal nemlig i gang med noe annet «stort og spennende», men det er foreløpig hemmelig. I den nye boken, «Katharina-koden», handler det om en cold case – en gammel uløst sak. Boken er på flere måter inspirert av de to uløst-sakene han selv har vært involvert i som politimann. Drapet på Ronald Ramm, som fortsatt er uløst, og Kristin-saken, som endelig fikk en løsning i fjor, da mannen politiet hele tiden har ment sto bak drapet, ble funnet skyldig etter DNA-bevis.

Kristin-saken: Etter 17 år er jakten over

– Kvelden før det ble kjent at vedkommende var arrestert, fikk jeg en telefon fra faren til Kristin som fortalte at han var tatt. Det var en uvirkelig beskjed å få, og selv om jeg har hatt mange søvnløse netter på grunn av denne saken, så fikk jeg problemer med å sove den natten, forteller Jørn – som i sin nye bok blant annet skriver om løgn og hva det å bære på en slik hemmelighet i så mange år, gjør med et menneske.

– Hva gjør det med et menneske å gå hele livet og bære på at man har drept. Det blir jo som å konstant bevege seg i et minefelt der man ikke må trå feil fordi da kan man bli avslørt. Jeg tror du blir et ensomt menneske, sier Lier Horst.