Jo Nesbøs agent: – Forbannet på alle Donald Duck-agentene

Sveriges mektigste agent og Jo Nesbøs bakmann, Niclas Salomonsson, mener 80 prosent av alle de nystartede agentbyråene i Norge kommer til å forsvinne.

I 2000 startet han Salomonsson Agency. På det tidspunktet var det bare en annen forlagsuavhengig aktør på markedet i den svenske bokbransjen. På få år bygget Salomonsson seg opp og er i dag en av verdens ledende litteraturagentur.

Bakgrunn: Her er superagenten bak Jo Nesbø (VG+)

I dag har de 19 ansatte, 45 forfattere og 20 manusforfattere. De solgte bokrettigheter for 150 millioner kroner i 2016.

– Det finnes ikke et agentur i verden som har så mange ansatte og så få forfattere. Vi jobber ikke med enkeltbøker, når vi tar en forfatter - så er tanken at vi skal jobbe resten av livet med den forfatteren og det forfatterskapet, forklarer Salomonsson om sin filosofi til VG da vi nylig gjorde et stort intervju med mannen som har gjort Jo Nesbø til den internasjonale suksessforfatteren han er med sine 35 millioner solgte bøker.

Fått med deg? Herbjørg Wassmo kommer med en fjerde bok i serien om Dina

– Vi er er et team som det ikke går an å slå. Samtidig er jeg forbannet på alle Donald Duck-agenturene som popper opp hele tiden, sier Niclas Salomosson som mener det nærmest er blitt «in» å starte forlagsuavhengige agentbyrå.

Norske litterære agenturer Oslo Literary Agency: Eies av Aschehoug, men er nå blitt frittstående, slik at de også representerer forfattere fra andre forlag. Representerer også Oktober forlag-forfattere som ønsker det. Northern Stories: Nystartet av Astrid Dalaker og Thomas Mala. Blant annet Agnes Ravatn, Jørgen Jæger og Janne S. Drangsholt i stallen. Hagen Literary Agency: Frittstående agentur som har holdt på siden 2005. Var det første uavhengige litterære agenturet i Norge. Representerer bl. a. forfattere fra Samlaget, Spartacus og Kagge. Winje Agency: Nystartet høsten 2016 av Gina Winje og representerer blant annet Jon Fosse og Ruth Lillegraven. CappelenDamm Agency: Det eneste rene forlagsagenturet i dag. Stilton Agency: Frittstående agentur som har holdt på i noen år, med fokus på Non-fiction. Gyldendal Agency: Har nedbemannet og samarbeider med Copenhagen Literary Agency som nå har fått en ansatt i Oslo. Representerer blant andre Erik Fosnes Hansen, Nicolai Houm og Helene Uri.

80 prosent vil forsvinne



– Jeg tenker «hvorfor starter dere et agentbyrå?». Er det fordi dere ser at dere kan gjøre noe bra - eller er det fordi dere ser at det finnes penger å tjene. Bare 20 prosent av de som starter opp nå, har noe å tilføre, sier Salomonsson, og spår samtidig den store agentdøden:

Ny roman: Så sterk at du nesten ikke tror det er sant

– Det har jo nærmest vært en epidemi i Sverige, og i Norge akkurat nå er det helt sjukt. Men det er bare å stille klokken: Om tre år kan du ta bort 80 prosent - de kommer ikke til å finnes lenger. Men deres sorti kommer til å skje i stillhet, av den enkle grunn at de ikke har utrettet noe av betydning - hverken for forfatterne eller bransjen som helhet.

I Sverige er det nå rundt 20 agenturer, mens i Norge er det seks. Selv startet han opp uten utdannelse og var helt grønn på feltet, men mener likevel det var en stor forskjell.

Siste: Sjekk hvem som trippet til topps på boklista og danket ut Jo Nesbø

– Jeg visste ikke hva jeg drev med, men jeg var helt åpen om det. Jeg sa til alle at de ikke skulle få noen kostnader, og spurte om de ville tenke seg å ta en sjanse. At jeg ikke kunne noe, men ville gi alt for dem, forteller Salomonsson som mener mange nystartede agentbyråer gambler med forfatternes karriere.

– Ødelegger forfatterkarrierer

– Det er jo ikke frukt og grønnsaker vi dealer med, men menneskers karriere. Og da skal man faen ikke gamble. Du må jobbe steinhardt og piske deg selv. Så kommer folk og sier de vil starte et agentur, og jeg bare: HVORFOR? Folk kan være dyktige og snille og alt det der, men de vet ikke hva de holder på med. Det har hendt flere ganger at de har ødelagt karrierer, så må vi rydde opp etter dem.

Lest? Derfor nekter Jussi Adler-Olsen å lese Jo Nesbø

NYSTARTET: Gina Winje startet i høst eget agentur. Hun er tidligere direktør i NORLA (Norwegian literature abroad) og rettighetssjef i Aschehoug Agency, samt tidligere pressesjef i både Aschehoug, OSlo Nye Teater og Teater Ibsen. Foto: Kai Hansen

Agent Gina Winje, som startet Winje Literary Agency i fjor høst, synes det er litt morsomt at utspillet kommer nettopp fra Salomonsson.

– Han skapte jo selv bølger da han startet opp i sin tid. Uansett kan jeg være enig i noen av observasjonene hans, men jeg vil formulere det på en annen måte: Jeg tror mye kommer til å se annerledes ut om fem år. Det er positivt at det er bevegelse nå, det skjer mye, det tror jeg er bra. At flere agenturer ikke kommer til å overleve, er nok sannsynlig, men det vil i stedet kunne oppstå nye og spennende konstellasjoner, sier Winje.

Visste du? Roy Jacobsen kan vinne Booker-prisen som første nordmann

Agentrollen endres



Hun mener agentrollen og rettighetsmarkedet vil være i endring fremover.

– Det er fortsatt flere rettigheter i Norge som kan forvaltes og selges på bedre måter. Og da tenker jeg ikke bare på rettigheter til utlandet, men til teater, film, TV og digitale plattformer. Så ja, det er nok et behov her for flere agenturer med ulike innretninger og samarbeidsflater, sier Winje som er agent for blant annet Jon Fosse, Ruth Lillegraven og islandske Arnar Már Arngrímsson.

Sjekk: Denne norske forfatteren selger mest i Tyskland

Hun merker seg at Salomonsson stiller spørsmål ved hvorfor man velger å starte agentur.

– Det er i alle fall ikke for å tjene raske penger. Dette er en krevende bransje, jeg innrømmer at det er barskt økonomisk til tider – men det er vilt meningsfullt å jobbe tett med få forfatterskap. Og da snakker jeg med bittesmå bokstaver, altså. For meg var det også viktig at Jon Fosse som har hatt tysk agent, nå er tilbake i Norge. Det mener jeg er bra for Norge og norsk kultur, sier Winje.

Fikk med deg? Forfatterflukt fra storforlag

NYE AGENTER: Thomas Mala og Astrid Dalaker startet Northern Stories Literary Agency i mars i år. Foto: northernstories.no

Thomas Mala og Astrid Dalaker startet opp Northern Stories Literary Agency i mars og mener det heller er et stort behov for flere agenter i Norge.

– Ja, vi har fått utallige henvendelser fra forfattere som ønsker å bli representert. Det er også viktig med uavhengige agenturer, slik at forfattere får flere valgmuligheter, sier Astrid Dalaker, som mener Salomonsson står fritt til å mene hva han vil, men at han bommer når han sier dette er en trend - siden det per i dag er bare to nyoppstartede agenturer i Norge.

– Vi mener det er på tide at også Norge tar sitt eget utenlandssalg på alvor, og ikke lar svenske og danske agenter gjøre det for oss, slik tilfellet til dels har vært - og er - idag, sier Dalaker.

Hun understreker også at Norge skal være vertsland på verdens største bokmesse i Frankfurt i 2019, og at det vil allerede har ført til økt internasjonal interesse for norsk litteratur.

– Denne satsingen gir en unik mulighet for å få flere norske bøker solgt til utenlandske markeder.

Husker du? Forlag ba forfatter endre «fy faen» til «fy søren» og «ræva» til «elendig»