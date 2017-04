Jo Nesbø nummer 1: Selger mest i Storbritannia!

Jo Nesbøs «Tørst», eller «The Thirst» som den heter på engelsk, går nå til topps på bestselgerlisten i Storbritannia.

I tillegg er Jo Nesbø nummer én på salgslistene i Norge, Sverige, Danmark, Slovakia, Polen, Kroatia og Hellas, kan Nesbøs agent Niclas Salomonsson fortelle til VG.

«Tørst» ble sluppet i England rett før helgen, og allerede i ettermiddag er det klart at den går rett inn på The Sunday Times bestselgerliste for skjønnlitteratur. Listen trykkes førstkommende søndag, men tallene er nå offisielle.

– Hurra, skriver Salomonsson i en epost til VG. Han har vært Nesbøs agent i flere år og følger ham tett.

– Det er helt fantastisk. Han gjør det igjen, sier Salomonsson.

Boken fikk terningkast 5 i VG da den kom ut i mars, og VGs anmelder skrev at den «sitter som et bitt». Også i Storbritannia har den fått god mottakelse. Sunday Mirror skriver blant annet at boken er «glimrende» og at «den rocker». Mens The Sunday Express skriver at boken er «en ekstrem grusom reise inn i de mørkere siden av menneskets natur - og den uhyggelige tonen vil glede Nesbøs fans».

VG har vært i kontakt med Jo Nesbø som har som prinsipp å ikke kommentere salgstall eller listeplasseringer.

Han er nå på en større utenlandsturné, og fremover skal boken slippes i Ungarn, Serbia, Tjekkia, USA, Canada, Russland, Nederland, Litauen, Tyskland og Frankrike.