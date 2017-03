Jo Nesbø: – Føler timeglasset har begynt å renne ut

Jo Nesbø (56) er blitt flere hundre millioner kroner rikere siden forfatterdebuten for 20 år siden. Men selv er han blitt to centimeter kortere.

– Jeg er blitt mindre, sier Jo Nesbø.

Vi har akkurat spurt om hva som har forandret seg på disse 20 årene som er gått siden han debuterte med «Flaggermusmannen» som 37-åring i 1997.

– Mindre?

– Ja, jeg har krympet to centimeter i høyden. Jeg er blitt mindre og magrere. Jeg er nå en liten, mager fyr - med et stort hode. Det ligger i genene, mennene i min familie blir sånn når de har bikket 50. Mennene i min familie blir heller ikke særlig gamle, så jeg har en følelse av at timeglasset har begynt å renne ut, sier Nesbø og mener oppriktig at det er både en forbannelse og en velsignelse.

– Jeg har mer tid bak meg enn foran meg, og det er også en velsignelse å kunne se bakover. Jeg elsker livet. Og jeg elsker det livet jeg har nå. Jeg er ekstremt heldig, jeg har folk rundt meg som jeg er glad i og som er glad i meg. Jeg har lyst til å fortsette å leve en stund til. Men det er også godt å se alt som ligger bak, for jeg kan si: Det gikk jo bra. Jeg fikk en bra deal her på jorden.

VAMPYRIST: Det er fire år siden sist vi møtte Harry Hole sist, og nå går en vampyrist løs i Oslos gater. I psykiatrien handler vampyrisme om mennesker som tvangsmessig må drikke blod, og i krimhistorien finnes det flere beryktede vampyrister - de mest kjente er beskrevet i «Tørst». Foto: Gøran Bohlin , VG

Det er gått 20 år siden Harry Holes unnfangelse. Og 20 år siden en utbrent Jo Nesbø sa opp jobben som opsjonsaksjemegler i DNB Markets, la popstjerne-karrieren med Di Derre mer eller mindre på hylla og sendte inn manuset til «Flaggermusmannen».

I dag sitter han på sitt faste intervju-sted, Bølgen og Moi på Briskeby, flere hundre millioner kroner rikere etter å ha solgt utrolige 33. millioner bøker. Med sånn cirka den samme klokken, sånn cirka den samme hvite t-skjorten og sånn cirka de samme solbrillene. Han har hverken bil, båt eller villa.

– Det er bortkastet å gjøre en sånn som meg rik. Men jeg gjør akkurat det har lyst til hver eneste dag. Nå er jeg så rik at jeg må prøve å finne på et eller annet jeg ikke engang visste at jeg hadde lyst til - bare fordi det koster penger. Jeg har jo aktivt ikke lyst til å ha en yacht.

Hans 11. bok om Harry Hole kommer førstkommende tirsdag - i et rekordstort førsteopplag på 300.000 eksemplarer. Og i «Tørst» går det altså en såkalt vampyrist, en som tvangsmessig må drikke blod, løs Oslos gater. Samtidig blir personer som er på dating-appen Tinder, drept i sine egne hjem.

Torde ikke teste Tinder



Nesbø hadde selv en plan om å teste ut Tinder som under researchen, men han feiget ut.

– Jeg betrakter meg selv som modig, og jeg har gjort en del syke ting i research-øyemed. Men Tinder, det torde jeg ikke. Å komme med hjertet sitt i hånden, villige til å legge hele sin verdighet i potten. At de tør, sier Jo Nesbø.

Så researchen på Tinder var det en nyskilt venninne som måtte gjøre for ham.

REDD FOR NETT-DATING: Jo Nesbø hadde en plan om å teste Tinder da han gjorde research til «Tørst», men feiget ut. y Hole 20 år etter at første boken kom. Uansett: Han trives som singel pappa. Foto: Gøran Bohlin , VG

– Hun kastet seg ut på Tinder-kjøret, og jeg fikk jevnlige rapporter om hvordan det gikk. Ikke bare om de mennene hun møtte, men hvordan hun gikk fra å være en søt og uskyldig nybegynner som var forferdet over hvordan det fungerte, til å bli en proff Tinder-bruker, forteller Nesbø, som i tillegg har observert flere nett-dater på sitt faste skrivested, Kaffebrenneriet.

– Jeg trodde det var jobbintervjuer, men da jeg skjønte at det var nett-dating, må jeg innrømme at jeg løftet hodetelefonene litt til siden, skrudde ned lyden på musikken og lyttet. Det er noe kunstig over en sånn situasjon, kanskje fordi det ikke finnes noen sosial etikette for nettdating. Samtidig er det noe dypt menneskelig over det å ha lyst til å treffe noen og samtidig kjenne på risikoen for avvisning. Jeg tenkte jo at jeg skulle prøve det, men feiget ut.

«Pika» som kjendis som 17-åring



Harry Hole er gift og lykkelig i den nye boken, mens Jo Nesbø beskriver seg selv som «hæppy som singel pappa». Og vi er tilbake der vi startet, med hvordan livet har forandret seg på disse 20 årene.

– Jeg er 20 år eldre. Jeg er blitt magrere. Og så har det falt fra noen bra folk underveis. Tottenham har fortsatt til gode å bli seriemestre - og hjelp, jeg har en datter som skal ta lappen. Hun blir 18 år i år, sier Jo og blir fristet til å fortelle en historie:

– På reunion med de jeg studerte sammen, så ble det oppsummert hvordan alle hadde utviklet seg fra den gangen til i dag. På meg ble det: Du er den samme, du er den eneste som ikke har forandret deg. Jeg vet ikke om det er positivt eller negativt.

– Det betyr i det minste at du ikke har tatt helt av etter at du ble kjendis, at du holder deg på jorden - som folk liker å si?

– Kjendis? Jeg «pika» som kjendis da jeg debuterte på A-laget til Molde som 17-åring. Det blir ikke større enn det.

Håper og tror at bøkene lever videre



Men litt av motivasjonen til at Jo Nesbø skriver er å etterlate seg noe. For han tror på det faren svarte ham da han som 10-åring spurte om hva han tror skjer når vi dør.

– Faren min svarte at han ikke visste. Og jeg sa: «Jeg vet at du ikke vet, men hva tror du?» Og han sa: «Jeg tror det blir svart.» Jeg tror det samme, og jeg kan bare ha et lønnlig håp om at bøkene mine vil leve videre. Det som er sikkert er at serien om Harry Hole er blitt større enn meg selv.

PS! Det hører med til historien at Jo Nesbøs venninne som han brukte til å gjøre sin Tinder-resarch, endte opp lykkelig med en mann hun traff på Tinder.