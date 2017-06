I kveld kan Roy Jacobsen vinne en av verdens største bokpriser

Roy Jacobsen (62) er en av to favoritter til å vinne en av verdens aller mest prestisjefylte litteraturpriser, The Man Booker International Prize, som deles ut i kveld.

Roy Jacobsen er nå i London for å delta på kveldens store prisutdeling der han som en av seks nominerte forfattere som kan vinne den internasjonale The Man Booker-prisen. Prisen regnes som den største bokprisen etter Nobelprisen og deles ut til fjorårets beste skjønnlitterære bok oversatt til engelsk.

En sidejury bestående av litteraturbloggere, som kaller seg The Shadow Jury, har utropt franske Mathias Enard som vinner, med Roy Jacobsen som en god nummer to - og de beskriver Jacobsens «The Unseen» som en fantastisk roman som mange beundrer.

– Det er veldig mye press på Roy her borte nå, og vi har faktisk fått en følelse av at han kan vinne! Det er veldig spennende det som skjer, og vinner han, så er det vanvittig stort, sier Ingvild Haugland i Cappelen Damm Agency som er med Jacobsen til London.

DELER PRISEN: Vinneren av den internasjonale Booker-prisen vinner blant annet rundt 550.000 norske kroner som deles med oversetteren av boken. Her er Jacobsen sammen med den britiske oversetteren Don Bartlett (t.v). Foto: Daniel Leal-olivas , AFP

Roy Jacobsen er nominert med den engelske oversettelsen av «De usynlige» som kom på norsk i 2013. Ingen norske forfattere har vært nominert tidligere, hverken på langlisten eller kortlisten til prisen.

I mars ble det kjent at Jacobsen var på den såkalte langlisten på 13 bøker til prisen, og i slutten av april ble det kjent hvilke seks bøker som var med i finalerunden til å vinne prestisjeprisen. Jacobsen uttalte til VG:

– Jeg er nå blitt fortalt at ingen norske forfattere er blitt nominert hverken til langlisten eller kortlisten før, så det er jo helt spesielt! Jeg må nok si at dette er det jeg setter aller høyest. Av alt som har skjedd i mitt forfatterskap. Jeg har fått mange fine priser oppgjennom, men dette tar kaka, sa Jacobsen.

I kveld konkurrerer Jacobsen med franske Mathias Enard, David Grossman (Israel), Dorthe Nors (Danmark), Amos Oz (Israel) og Samanta Schweblin (Argentina), men Jacobsens agent sier at uansett utfall har den norske forfatteren vunnet.

– Ja, bare å bli nominert på kortlisten til denne prisen har uvurderlig verdi. Ikke bare for det engelskspråklige markedet, men også internasjonalt. Nå sitter alle forleggere rundt om i verden og vurderer forfatterne som er på denne kortlisten, sier agent Ingvild Haugland som har merket et enormt press på Jacobsen den siste tiden.

– Helt siden han ble nominert på kortlisten, har vi merket et voldsomt press fra internasjonale forleggere, også fra Kina og Japan. Jeg jobber bare med dette nå, og det trykket vi merker rundt Roy er helt vanvittig. I forkant av prisen har han også blitt omtalt mye i internasjonal presse, mye mer enn i Norge, faktisk.

I tillegg til mye heder, ære og ny oppmerksomhet, er premien også en pengesum på rundt 550.000 norske kroner som deles med oversetteren av romanen.

I september kommer den tredje boken i Helgelands-trilogien der «De usynlige» er første bok - og «Hvitt hav» er nummer to. Begge bøkene fikk terningkast seks i VG, og «De usynlige» solgte over 170.000 eksemplarer bare i Norge og er oversatt til 18 land. Den tredje boken skal hete «Rigels øyne»: Året er 1946, Ingrids datter er blitt ti måneder - og Ingrid legger ut på en vandring gjennom fredens Norge for å finne barnefaren.