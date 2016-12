Hylles av Harry Hole - hun er årets «Ålreite dame»

RESTAURANT SCHRØDER (VG) Torsdag ble Azra Gilani (67) utnevnt til årets «ålreite dame» av Harry Hole-stiftelsen.

ÅRETS ÅLREITE- OG HARRY HOLE-PRIS Harry Hole-stiftelsen ble etablert i 2008 ved at Jo Nesbø overførte alle rettigheter og tilhørende inntekter fra romanen Hodejegerne. Senere er rettighetene til Jo Nesbøs bøker med tittel Blod på snø og Blod på snø 2: Mere blod, også overdratt til stiftelsen. Stiftelsens kapital utgjør i dag i overkant av 46 millioner kroner - nesten 10 millioner mer enn i fjor. Harry Hole-prisen går til en eller flere personer, men prisbeløpet på 1 million kroner går til et prosjekt som kan bedre barns lese- og skriveferdigheter, særlig i den tredje verden. Styret i stiftelsen består av Jo Nesbø, Kristin Clemet, Morten Gjelten, Erik Holst, Adele Matheson Mestad, Kari J. Spjeldnæs og Trygve Åslund.

Gilani fikk utnevnelsen for sine tydelige synspunkter på pakistanske foreldres oppdragelse av sine barn i Norge, og betydningen av å la alle barn som vokser opp i Norge få ta del i storsamfunnets kultur og aktiviteter.

Maria Gilani (34), Gilanis yngste datter, tar imot prisen på vegne av sin mor som er blitt forhindret fra å møte på grunn av sykdom.

– Tusen takk for denne anerkjennelsen . For en alminnelig pakistansk mamma er dette stort, sier hun på vegne av sin mor.

Azra Gilani kom til Norge fra Pakistan sammen med ektemannen i 1972. De har fått fire barn her. I september skrev hun en kronikk i Aftenposten der hun ber muslimske mødre støtte barna sine. Kronikken kom i kjølvannet av debatten om skam og ære for muslimske jenter.

MILLIONEN VIL NÅ MANGE: Redd Barna takker for beløpet som vil hjelpe sikre barns utdanning. Fra venstre står: Maria Gilani, Jo Nesbø, Sadif Vibeke Gilani, Tove R. Wang og Isabel Gilani Teigen (foran) Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Årets prisbeløp er på en million kroner, og sammen med styret i Harry Hole-stiftelsen har Gilani vært med på å bestemme at Redd Barna skal motta årets prisbeløp. Pengene skal gå til skolegang for syriske flyktninger.

Tove R. Wang i Redd Barna var tilstede da utmerkelsen ble overlevert.

– Denne millionen kommer til å nå mange barn, og beløpet monner i kampen for å sikre barns utdanning, sier hun.



Barnebarnet til Azra Gilani er også tilstede.

– Jeg er glad pengene går til å hjelpe syriske barn, sier hun.

Redd Barna arbeider på over 60 skoler i Syria med å bygge opp ødelagte skoler, sørge for trygge klasserom, utstyr, lærebøker og annet læremateriell. Redd Barna driver også skoler for flyktninger i Irak, Tyrkia og Libanon.

Disse har blitt kåret til årets «ålreite» tidligere år:

2009: Odd-Cato Kristiansen. Pengestøtten gikk til Naandi Norway, og deres arbeid for utdanning av underpriviligierte, indiske jentebarn.

2010: Marit Hallen. Pengene gikk til UNICEF Norge.

2011: Aslam Ahsan og Henning Holstad. Pengene gikk til Plan Norges skoleprosjekt i Liberia.

2012: Margareth Hatle. Pengene gikk til Redd Barnas skoleprosjekt i Zimbabwe.

2013: Walther Jarwson. Pengene gikk til Naandi Norway, og deres arbeid for utdanning av underpriviligierte, indiske jentebarn.

2014: Eddi Eidsvåg. Pengene gikk til UNICEFs prosjekt for marginaliserte barn på Costa Rica, og stiftelsen Zamora-Terans prosjekt «One Laptop for all» i Nicaragua.