Her er de nominerte til Rivertonprisen

Den beste krimromanen i 2016 skal kåres. Her er de fem beste bøkene i år, mener Rivertonpris-juryen.

Årets Rivertonpris for beste krimbok i 2016 deles ut 30. mars på Litteraturhuset. VGs krimanmelder Sindre Hovdenakk mener det er en solid nominasjonsliste juryen presenterte i dag.

– Ja, dette er en meget solid liste, og det er vanskelig å være uenig i disse nominasjonene. De har også dekket opp hovedsjangerne innen krim her. Det er fem gode navn, men Torkil Damhaug skiller seg ut. Han har helt spesielle litterære kvaliteter og er min favoritt til å vinne prisen, sier Hovdenakk.

HER ER DE NOMINERTE:

Torkil Damhaug: «En femte årstid»

VG sier: Terningkast 6!

Juryen sier: «En psykologisk spenningsroman, en bok med nerve og driv der fire ungdommer ikke forstår hvilke krefter de utløser gjennom sine handlinger, og får svare for det. Like mye som handlingene som beskrives, bidrar struktur og fortellemåte til mystifikasjon og en spenning som sitter i etter at boka er lest ferdig.»

Unni Lindell: «Jeg vet hvor du bor»

VG sier: Terningkast 4 og «ikke for sarte sjeler»

Juryen sier: «Etter ti bøker med politimannen Cato Isaksen er det hans kollega Marianne Dahle som har fått hovedrollen i denne boken. Hennes dystre forhistorie er medvirkende til at dette er en mørk fortelling. Lindell er på sitt beste når hun skildrer hverdagsmennesker som faller utenfor. Her er det mange slike skjebner som blir flettet inn i hverandre og driver handlingen fremover – og til slutt faller sammen når alt skal oppklares.»

Chris Tvedt: «Den som forvolder en annens død»

VG sier: Terningkast 5

Juryen sier: «En satandyrkende rockemusiker er tiltalt for drap på sin litterære mentor, og Mikael Brenne tar saken. Tvedt utvikler behendig det moralske dilemma om hvordan du som advokat kan forsvare en mann som strengt tatt ikke burde være på frifot. Handlingen topper seg i et utmerket rettssalsdrama, før etterspillet, og den blodige konklusjonen. Stilistisk er det Tvedt på sitt beste, en fin veksling mellom letthet og alvor.»

Karin Fossum: «Hviskeren»

VG sier: Terningkast 6 - ubehaglig og knallgod

Juryen sier: «Der andre krimromaner er handlingsdrevet og fulle av groteske detaljer, går Fossum motsatt vei. Hun vender blikket innover i menneskesinnet, dykker inn bak fasadene, skriver om fremmedgjøring og tar utgangspunkt i menneskers behov for å bli sett og verdsatt. Det fryktelige, som vi ikke vet hva er, ligger og dirrer i teksten fram mot avsløringen. På mesterlig – og kjent vis – formidler hun den tragedien drap er for alle involverte.»

Bjørn Olav Nordahl: «Dødvinkel»

VG sier: Terningkast 4

Juryen sier: «Den tredje romanen om Bjørnar Nergård og Magdalena Mellomstrand, gravejournalister i finansavisen med det noe illevarslende navnet DØ. Dødvinkel er en hyllest til den klassiske gravejournalistikken, med brodd mot menneskesmuglere og finansakrobater, en meget internasjonal thriller med solid lokal forankring i Drammen og Strømsgodset.»

Juryen består av litteraturprofessor Hans H. Skei (leder), forfatter Trude Teige og bokanmelder Ola Hegdal.