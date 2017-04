Helgetips: Se, hør og les i helgen!

VGs anmeldere gir deg gode tips om aktuell musikk, film og bok.





Filmtips

Anbefalt av Øystein David Johansen



Befriende absurd

Fra arkivet: «Being John Malkovich»

MYE MALKOVICH: Plakaten til «Being John Malkovich» fra 1999. Foto: Scanpix

Føler du det bare kommer ræl og nyinnspillinger fra Hollywood for tiden? Da kan du

drømme deg tilbake til hvordan det var i 1999 da «Being John Malkovich» ble vist bredt på kino. Ellevilt originalt om hvordan det ville være å leve inne i hodet på John Malkovich et kvarter om gangen. Sett igjen for første gang siden den gang, og den holder mål fremdeles.

Trøbbel i rommet

På kino: «Life»

Ting som går gæærnt på tur i verdensrommet har fascinert mange ganger før på kino. «Life» oppfinner på ingen måte kruttet og minner om mange som kom før den. Men effektene er nesten verdt turen alene, samt en, SPOILERALERT, scene som innevarsler dommedag som er grøssende ekkel.





GYLLENHAAL I TRØBBEL: Bilde fra sci-fi-dramaet «Life» Foto: UIP

På TV: Nightcrawler».

Jake Gyllenhaal ble skandaløst forbigått da han ikke engang ble nominert til Oscar for rollen som den sosiopatiske LA-fotografen Louis Bloom. En ung mann som bokstavelig talt går over lik etter den gode storyen, fullstendig hensynsløs og manipulerende.

TV3 søndag 23.4.

SLITSOM I TJENESTEN: Jake Gyllenhaal som åstedsfotografen Louis Bloom. Foto: Bold Films





Musikktips



Anbefalt av Tor Martin Bøe





Hester og chill

EP: Hester V75 – «Baby eg har et problem»

Bergenskollektivets nye miniutgivelse ledes av den mykt strålende «Baby Ta Meg». En svevende behagelig poplåt med voldsomt «vifte med armene-refreng og hitpotensiale. Sånn sett forklarer den sommeren 2017 hvor solen skal stå: I Bergen.

Nå skjer det snart igjen

Bok: «Soundtrack from Twin Peaks (33 1/3)»

Ikke lenge til en av tidenes snåleste og mest referansetunge TV-serier er tilbake. Ikke minst hvordan – og om – musikken vil endre seg er en del av spenningen i forventningene.

Denne boken tilnærmer seg originalseriens lydspor, og ikke minst hvordan David Lynch også deltok i musikk-komposisjonen, på både smånerdete og fascinerende vis.

Mørk western-ambient

Låt: Biosphere – «Black Mesa»

En av de mest oppstemte og «ordinære» låtene fra Geir Jenssen siden «Novelty Waves». Videoens elegante bruk av filmklippene som vokalsamplene stammer fra var en del av den fantastiske konserten på fjorårets Øya.

Låten er en vill vest-odyssé i svart/hvitt som lover veldig godt for det kommende albumet.

Boktips



Anbefalt av Camilla Norli

Essay:

Siri Hustvedt: «Kvinne som ser på menn som ser på kvinner» (Aschehoug)

Siri Hustvedt (61) lever med sin forfatterektemann Paul Auster blant den litterære eliten i Brooklyn i New York - og dette er hennes første bok på norsk på tre år. Her får vi 11 essay der stikkordene er kunst, kjønnskamp og identitet. Hun skriver om blant annet Picasso, Jeff Koons, Susan Sontag, Robert Mappelthorpe og Karl Ove Knausgård - sett fra hennes feministiske ståsted. Selv sier hun i introduksjonen for samlingen at «essayene kan stort sett leses av et bredt publikum.»

Sakprosa:

Peter Wohlleben: «Dyrenes indre liv. Kjærlighet, sorg - omtanke»

Du husker sikkert «Trærnes hemmelige liv» som kom i fjor og som lå lenge på den norske bestselgerlisten. Der skrev skogsforvalter Wohlleben om trær som kommuniserer og passer på hverandre, nå handler det om lojale ravner, omsorgsfulle ekorn, medfølende skogsmus og sørgende rådyr. Wohlleben kombinerer forskning med egne observeasjoner og mener det ikke bare er mennesker (og trær!) som har slike følelser. Allerede en bestselger i Tyskland.

Ungdomsroman:



Anna Ahlund: «Bare du» (Gyldendal)

29-årige Ahlund er skolebibliotekar i Danderyd utenfor Stockholm og dette er hennes debutbok; en ungdomsroman hun selv mener fyller et tomrom i bokhyllene: Om første forelskelse, ung kjærlighet og sex. Hvordan er det å være 16 år og forelske seg i typen til storesøster? Og det gjør det ikke enklere når du selv heter John og Frank er det vakreste han noensinne har sett. Boken er hyllet av svenske kritikere.

