Helga Hjorths hevnroman selger mest i Norge

Etter en uke i salg, er det klart: Helga Hjorths roman «Fri vilje», som er et motsvar til storesøster Vigdis Hjorths suksessroman «Arv og miljø», selger nå mest i Norge.

Helga Hjorths motroman, konflikten med forfattersøster Vigdis Hjorth og debatten om virkelighetslitteratur, har dominert kulturnyhetsbildet siden romanen kom onsdag i forrige uke.

VGs anmelder om «Fri vilje»: Rå familiefeide

Og i dag er det klart at den går til topps på Boklista - der hun legger seg foran Lucinda Riley, Anne B. Ragde og Helga Flatland. Mens Vigdis Hjorths roman «Arv og miljø» klatrer og legger seg på andreplass på Pocket- og billigboklista.

Forlagssjef Anne Gaathaug i Kagge, som gir ut boken, vil først og fremst gratulere Helga Hjorth med førsteplassen.

– Og så er vi selvsagt skikkelig glade for at romanen har fått så god mottakelse. Når «Fri vilje» nå inntar førsteplassen på bestselgerlista, er det jo heller ingen tvil om at publikum omfavner prosjektet, sier Gaathaug.

Førsteopplaget på 6000 eksemplarer ble ifølge forlaget revet bort på to dager, og forlaget har nå trykket et tredje opplag - slik at de er opp i et totalopplag på 18.000 bøker.

Helga Hjorth: – Så å si umulig å forsvare seg

Det var onsdag denne uken at Kagge forlag slapp høstens bokbombe: «Fri vilje» av Helga Hjorth, en roman som er et motsvar til Vigdis Hjorths «Arv og miljø». Utgangspunktet for romanen er at Helga Hjorth følte seg og familien utlevert i søsterens roman.

Helga Hjorth har også uttalt til VG at hun har fått mange tilbakemeldinger, og hun innrømmer at det var godt å omsider få ut sin versjon.

Norske forfattere om konflikten: – Eneste gjengjeldelse som funker

– Ja, det var en lettelse å få sagt sitt. Absolutt. Og nå som jeg endelig har ytret meg, har jeg fått utrolig mange positive tilbakemeldinger. Det betyr mye, sier Helga Hjorth - som til daglig er jurist og arbeider i Riksarkivet. «Fri vilje» er hennes første roman.

Vigdis Hjorth på sin side, vil ikke kommentere søsterens motroman, men i et bokbad med Klassekampens Mimir Kristjansson i Haugesund, uttalt

I «Arv og miljø» skriver Vigdis Hjorth om konflikter rundt et arveoppgjør og ting som virvles opp da faren dør. Det handler blant annet om en far som begår overgrep. Boken vant både Bokhandlerprisen og Kritikerprisen. Vigdis Hjorth hevdet i flere intervjuer at romanen var fiksjon.

Fått med deg? Terningkast 6 til Jan Kjærstad