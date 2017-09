Helga Hjorth svarer Vigdis: – Handler ikke om å ta noen

Vigdis Hjorth mener søsteren Helga Hjorths roman «Fri vilje» bærer for stort preg av å skulle ta storesøsteren, men Helga sier det var helt nødvendig å komme med et motsvar.

Helga Hjorths motroman, konflikten med forfattersøster Vigdis Hjorth og debatten om virkelighetslitteratur, dominerer igjen kulturnyhetsbildet. Nå snakker Vigdis Hjorth ut om konflikten i en ny bok, «Vigdis, del for del» skrevet av Kaja Schjerven Mollerin.

Vigdis Hjorth i ny bok: Brøt med familien for 30 år siden

Hjorth-søstrene fortsetter familiefeiden gjennom bøkene:

I den nye boken forteller Vigdis Hjorth at hun brøt med familien for 30 år siden, og at det var nødvendig for henne å skrive «Arv og miljø». Hun forteller også at hun ikke kjenner seg igjen i søsterens bok «Fri vilje», at romanen bærer for stort preg av å skulle ta «denne storesøsteren» - og at hun mener Helga Hjorth fremstiller det som at alt i «Arv og miljø» er sant, bare ikke overgrepshistorien.

Les anmeldelsen av «Fri vilje»: Rå familiefeide

Føler en ro



NØDVENDIG: Både Helga Hjorth (bildet) og søsteren Vigdis Hjorth sier det var helt nødvendig for dem å skrive henholdsvis «Fri vilje» og «Arv og miljø». Foto: Tore Kristiansen , VG

Helga Hjorth står for utgivelsen av romanen «Fri vilje» - som ble kalt hevnroman da den kom i august. Romanen var et motsvar til søsteren Vigdis Hjorths «Arv og miljø», og utgangspunktet for romanen var at Helga Hjorth følte seg og familien utlevert i søsterens roman.

– Romanen ble til fordi jeg ville ta mine foreldre i forsvar, og fordi jeg hadde et sterkt behov for å komme med en korrigering av det bildet som var skapt av vår familie i «Arv og miljø». «Fri vilje» er det korrektivet, men jeg hadde ønsket at det ikke hadde vært nødvendig, sier Helga Hjorth til VG.

Bokbombe: «Fri vilje» utsolgt på to dager

Hun sier at hun har brukt sin ytringsfrihet på samme måte som søsteren Vigdis Hjorth har brukt sin:

– Dét har vært viktig både for meg og andre i familien og for våre venner og bekjente, som med boken har fått en slags ro. Nå håper jeg alle i familien kan få det bedre og se fremover. Og jeg ønsker Vigdis alt godt, sier Helga Hjorth.

– Hva synes du om at Vigdis mener romanen din bærer preg av bare å «skulle ta storesøsteren»?

– For meg handler ikke dette om «å ta» noen, men å fortelle en historie som er egnet til å engasjere leseren. Romanen min handler om problemstillinger knyttet til virkelighetslitteratur og det å ha et skrivende familiemedlem som bruker resten av familien som råstoff i sine litterære verk, sier Helga Hjorth til VG.

Samtaleboken «Vigdis, del for del» av Schjerven Mollerin ble varslet lenge før Helga Hjorths roman kom ut og handler først om fremst om Hjorths forfatterskap og karriere, fra debuten som barnebokforfatter tidlig på 1980-tallet til utgivelsen av hennes hittil siste roman, «Arv og miljø».

Helga Hjorth om å lese «Arv og miljø: Jeg tenkte er det mulig?

Den lange samtalen mellom henne og Kaja Schjerven Mollerin har foregått mellom desember 2015 og fremt til nå i september.

– Skittentøysvask



VGs kritiker Guri Hjeltnes, som har anmeldt både «Arv og miljø» og «Fri vilje», mener det er helt naturlig at Vigdis Hjorth gir et tilsvar på den måten hun nå gjør.

– Da slipper Vigdis Hjorth å gå inn i en åpen polemikk med lillesøsteren Helga Hjorth. Samtidig får Vigdis Hjorth inn noen stikk som søkker i utenforstående: om at hun brøt med familien for 30 år siden, og at hun avviser Helga Hjorths roman og mange av de påstander som der kommer fram. Vigdis Hjorth kjenner seg ikke igjen i «de idylliske beskrivelsene av familielivet» som søsteren skildrer, sier Guri Hjeltnes som ikke tror siste ord er sagt.

– Vigdis Hjorth er kritisk til at søsteren avviser overgrepshistorien. I bunn og grunn er det lite festlig for utenforstående å overvære en skittentøysoppvask. Det er ingen grunn til at siste ord er sagt her, sier Hjeltnes.